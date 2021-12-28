全民造星4｜女團組成在即 網民挖WinWin和Ada仔黑材料挑網上公審

《全民造星4》已完滿結束，三甲順序分別為Marf、Gao和Day，鐵定是女團成員之一。至於女團成軍日子，有傳是2022年1月份，人數及人選則未有定案。然而，女團成員名單落車在即，近日卻有網民挖出部分《全民造星4》參賽者的黑歷史，當中包括Win Win （楊安妮）和Ada仔（姜咏鑫）。