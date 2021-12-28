全民造星4｜女團組成在即 網民挖WinWin和Ada仔黑材料挑網上公審
開LIVE爆粗鬧網民
Win Win 、Ada仔、榛綦和Val曾在12月15日開Live傾偈，有網民Backup了她們的Live片段，並於近日上載至YouTube，直斥當中Win Win 和Ada仔某些行為令他們不齒，甚至記錄下邊分邊秒「公開指責及誣衊網民」、邊分邊秒「視全民投票於無物」、邊分邊秒「小氣簿登場」等等。
整蠱阿Val，視全民投票於無物
片段中，Win Win坦言自己和超酸（陳昭煊）會經常整蠱身邊人，不時以假地點、時間欺騙榛綦和Val前往。
另外，Win Win和Ada仔都透露自己有小氣簿，會記下不喜歡自己的網民的名字，又就網民指責逐點反擊，Ada仔就曾直說：「啲人話繼續反Ada仔，唔好畀佢入女團，繼續鬧。我幾嬲呀，但係嚟嚟去去都係嗰幾個，我已經Mark低咗喇，特別係你呀南亞仔！」然後Win Win續說：「入唔入女團你哋（網民）決定嘅咩？你哋講咁多嘢，覺得可以令到我哋唔入㗎咩？」言論有點惹火。
與網民針鋒相對
此外，網民更斥Win Win會說出相當針鋒相對的晦氣說話：「譬如我哋無同阿Val、Ada仔開Live呢，啲人又會揣測『佢哋係咪不和呀』，啲人成日喺度懶醒……」「哎，我唔好咁大聲喇，等陣呢，嗰啲人又話我好嘈想毒啞我㗎喇！」說到激動處，她們更自然而然地爆出不少粗口。
惹火言論引迴響
上述準女團成員說話惹火、與討厭她們的網民針鋒相對，以致一些中立網民都開始有微言：「都未紅就喺度鬧人。」至於喜歡她們的網民也開始覺得不對勁，於是留言勸：「我同屋企人都鍾意你（Win Win），但你要學習低調，唔使太刻意回應網民，只會俾人用嚟當做子彈，攻擊返你。你係明星，entertain人就得，明星，係同凡人唔同。」
網民之中，更有人化身福爾摩斯，嘗試推理有人處心積慮Backup Win Win等人爆粗鬧人的黑歷史片段，是希望在公布女團成員名單之前，透過網路、輿論突出部分參賽者的負面形象，從而左右女團成員名單，盡可能減低自己不喜歡的人入選。
Win Win與Ada仔流利粗口片段曝光
https://www.youtube.com/watch?v=kRRcrMKEqng