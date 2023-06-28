全民造星5｜十強抽籤對決惹造馬之嫌 網民怒斥《造星》7宗罪！

ViuTV選秀節目《全民造星5》十強個人戰正進行得如火如荼，Lyman（香胤宅）、亨仔（陳鎮亨）、Taco（黃泓祖）、王鋒以及希晉（王希晉）已順利躋身決賽，十強的完整名單亦會於本周五（30日）揭盅。十強個人戰的賽制為1對1對決，5位評判即時撳燈，獲得燈數較少的一位會被即時淘汰。參賽者的出場次序和對手均由抽籤決定，看似公平的方法卻惹來造馬之嫌，有網民更直指：「20強抽籤對決真係不知所謂，盲嘅都知係造馬。」唔單止抽籤結果惹來網民不滿，他們仲力數今屆《造星》7宗罪！