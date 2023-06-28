全民造星5｜十強抽籤對決惹造馬之嫌 網民怒斥《造星》7宗罪！
第一宗罪：十強抽籤有造馬之嫌
早前網上已流傳十強名單，當中包括「ViuTV親生仔」KC（黃家灝）、Nathan（魏念恩），以及王鋒。十強戰中，王鋒抽中對阿生（尹澤生），亦是網民認為較弱的選手。阿生於比賽中一直未獲太大關注，加上他的表現平平未能令評判留低深刻印象，縱然王鋒的演出被網民狠批「走晒音」，卻依然輕鬆以5比0完勝阿生。網民不禁聯想節目組為求力保「契仔」王鋒，刻意做出對阿生的抽籤結果，仲話：「如果王鋒抽中對Lyman、Tsoul（田曜誠）咁仲得了？！」
質疑強尼早已知箱入面No.
昨晚（28日）的一集，當主持強尼抽中樂樂（羅樂）後，後台的參賽者隨即大叫「亨仔、亨仔」，咁啱得咁蹺，樂樂的對手又果然是亨仔。兩位上演一場同類型歌手對決，不少網民直指：「我開始懷疑強尼個箱入邊每次剩係得兩個參賽者的號碼….」。
第二宗罪：剪接大細超
由節目開播至今，「WinWin男朋友」KC和Nathan已被外界視為大熱，亦是ViuTV力捧的對象。無獨有偶，兩位於節目中亦零舍多鏡頭，於第一輪入60強的淘汰賽時，已有網民留意到幾乎每個鏡頭都有「藍色頭」的出現，冇錯他就是KC。而每輪的Foul人環節，都總會有Nathan喊緊的大頭。相反，深受網民喜愛的Lyman、「公主」Adams（何居倬）等，鏡頭的確相對地少好多。
第三宗罪：冇參賽者背後故事
今屆《造星》有多位來自海外的選手，不過觀眾對他們的了解並唔深，只見到他們被淘汰時喊得有幾慘。眼淚的背後其實是一個又一個有血有淚的故事，他們放棄原本的生活同工作，離鄉別井半年來港參賽，要融入一個全新的環境和文化，有些參賽者甚至連廣東話都聽唔明，當中的矛盾、掙扎、追夢的決心以至成長才是最動人的地方。但節目中卻沒有好好交代參賽者背後故事，令觀眾無法代入他們的情感只會問：「又喊？集集都喊」。
第四宗罪：導師冇教人？
今屆《造星》分成紅藍兩組，紅組導師是陳蕾和陳健安（On仔），而藍組導師則由馮允謙（Jay Fung）和韋羅莎（Rosa）出任。相比起過往幾屆，有網民指出今屆導師均以「放手」態度對待參賽者，由概思到執行表演項目的過程，他們都沒有參與太多。往往去到表演前一日發現有問題，導師才出手幫忙，有網民質疑導師出手太遲影響參賽者的演出。不過陳蕾都曾在IG限時動態講到，有很多的指導、參賽者的練習過程都沒有被剪輯到節目中，所以並不是導師冇教人，只是節目時間有限剪唔到落去。
第五宗罪：藍組太多導師
藍組導師最初由馮允謙（Jay Fung）和韋羅莎（Rosa）擔任，但節目錄影期間，Jay Fung因要籌備個人演唱會分身不暇，於是邀請梁釗峰及音樂監製T-Ma擔任藍組客席導師，Rosa亦找來導演兼演員的老公張銘耀（German）幫手。藍組由兩位導師變成5位，而紅組就只有陳蕾和On仔，有網民指：「藍組有5位導師，又有識唱歌，又有識做戲嘅，公平咩？」
第六宗罪：節目組只有讚冇批評
過往的《造星》中，總會見到花姐（黃慧君）怒批參賽者的表現，毫不留情一針見血直接指出他們的不足。但隨着花姐卸下《造星》監制一職後，節目組就只剩下溫和兼「一味讚」的評語，亦不時見到編審寶姐於後台拍手大讚：「好好！」正當大家批評阿生於十強爭奪戰的表演唔合格時，有網民反問：「係咪製作組根本冇同佢講有問題？」
第七宗罪：死攬王鋒？
王鋒與阿澤（鍾澤誠）於分組賽Dance Battle發生的小插曲掀熱議，王鋒因爭勝心切突改舞步，令他形象一夜插水，更被網民怒斥為「王鋒尾後針」。雖然他有就事件向阿澤道歉，不過仍未能平息網民對他的負評，不斷湧入ViuTV Facebook留言：「誠信有問題就有問題，就算唱跳一百分都無用」、「難聽走音都吹奏到好好聽好charm」、「咁多負評，講真，俾佢攞到冠軍都冇人想睇」、「ViuTV要死攬王鋒，就唔好再扮抽籤，好L假之餘又擺埋強尼上台，寫劇本都寫好啲呀」。睇嚟王鋒的十強之路，都要在負評聲中度過。
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