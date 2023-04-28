全民造星5｜MV出爐又係唱《前傳》焦點參賽者起底！
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ViuTV選秀新人騷《全民造星V》今次玩返全男班，即將於5月15日開播！今次一共選出94位參賽者，有好幾位熟口熟面，又有幾位造型騎呢出眾，相信觀眾都相當期待節目出街！今日（27日）ViuTV終於釋出94位參賽者合唱的節目主題曲《前傳》MV，雖然屆屆必唱同一首歌，而且都必有94位齊齊整整跳舞的畫面，不過今次ViuTV就大搞新意思，有幾位早前人氣最高參賽者都獲得幾個近鏡，一齊睇下！
加拿大選手拍外景狂奔
與早幾屆不同，今次MV特別有幾幕加拿大取景，用足5屆的主題曲，歌詞也加入了新元素。
全民造星5｜梁浩朗（Aaron）「翻版何啟華」打頭陣（98號）
MV第一個鏡頭西裝畢挺的選手，正係98號梁浩朗（Aaron），早在記者會登場後已成焦點，佢不但撞樣ERROR成員何啟華，真實身份是位律師，跟阿Dee在賣座電影《毒舌大狀》中之職業也不謀而合！MV索性將他的特殊身份作為MV序幕！
全民造星5｜Kingston 18歲馬來西亞代表（78號）
身高174，黃昱翰（Kingston）在MV中不但是打頭陣一員，校園風造型在SOGO對出馬路中心霸氣起舞，原來佢係馬來西亞代表，日常愛好係唱歌、跳舞。
全民造星5｜Anson Wong（21號）
Anson Wong 王俊文25歲，身高185嘅佢係一位學生。
全民造星5｜ 阿O 黃卓毅係「Anson Lo 2.0」 ？！（36號）
MV中露出美腿起舞，有妖豔味道的阿O黃卓毅今年27歲，身高170嘅佢形容自己「開朗 / 健談 / 表裏不一」。
全民造星5｜99號 KC 黃家灝「WINWIN男友」獨舞搶Fo
全民造星5｜ 橙頭選手Taco黃泓祖
身高166cm嘅Taco因為橙色髮型廣受談論，我哋喺另一文章已經介紹過佢，今次喺MV入面得到一段領頭Rap Talk，十分受製作組關照。相關文章：三大騎呢參賽者大起底 網民Mean爆留言
全民造星5｜ 小道消息 23號 Kim被睇高一線！
全民造星5｜ Nathan 魏念恩序幕主角之一
另一位在MV序幕得頭CloseUp的是鼓手Nathan 魏念恩。
全民造星5｜能見度極低 67號楚政
整段MV都搵唔到佢嘅蹤影！
即睇《全民造星V》主題曲《前傳》MV
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：ViuTV《全民造星V》