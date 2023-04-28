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全民造星5｜MV出爐又係唱《前傳》焦點參賽者起底！

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ViuTV選秀新人騷《全民造星V》今次玩返全男班，即將於5月15日開播！今次一共選出94位參賽者，有好幾位熟口熟面，又有幾位造型騎呢出眾，相信觀眾都相當期待節目出街！今日（27日）ViuTV終於釋出94位參賽者合唱的節目主題曲《前傳》MV，雖然屆屆必唱同一首歌，而且都必有94位齊齊整整跳舞的畫面，不過今次ViuTV就大搞新意思，有幾位早前人氣最高參賽者都獲得幾個近鏡，一齊睇下！

全民造星5 《全民造星V》MV一貫熱血Feel，與上一屆女團一樣以藍白造型、海邊熱血狂奔。
《全民造星V》MV一貫熱血Feel，與上一屆女團一樣以藍白造型、海邊熱血狂奔。（圖片來源：《全民造星V》）

加拿大選手拍外景狂奔

與早幾屆不同，今次MV特別有幾幕加拿大取景，用足5屆的主題曲，歌詞也加入了新元素。

全民造星5
（圖片來源：《全民造星V》）
全民造星5
（圖片來源：《全民造星V》）
全民造星5 MV有一幕「跳天台」場面，好有關禮傑嘅感覺，原來吊威也的正是99號KC，在MV中榮獲兩個造型。
MV有一幕「跳天台」場面，好有關禮傑嘅感覺，原來吊威也的正是99號KC，在MV中榮獲兩個造型。（圖片來源：《全民造星V》）

全民造星5｜梁浩朗（Aaron）「翻版何啟華」打頭陣（98號）

MV第一個鏡頭西裝畢挺的選手，正係98號梁浩朗（Aaron），早在記者會登場後已成焦點，佢不但撞樣ERROR成員何啟華，真實身份是位律師，跟阿Dee在賣座電影《毒舌大狀》中之職業也不謀而合！MV索性將他的特殊身份作為MV序幕！

全民造星5 梁浩朗Aaron）本身是一位律師。
梁浩朗（Aaron）本身是一位律師。（圖片來源：《全民造星V》）
全民造星5 翻版何啟華真係一位律師！
翻版何啟華真係一位律師！（圖片來源：《全民造星V》）

全民造星5｜Kingston 18歲馬來西亞代表（78號）

身高174，黃昱翰（Kingston）在MV中不但是打頭陣一員，校園風造型在SOGO對出馬路中心霸氣起舞，原來佢係馬來西亞代表，日常愛好係唱歌、跳舞。

全民造星5 黃昱翰Kingston）
黃昱翰（Kingston）（圖片來源：《全民造星V》）
全民造星5 黃昱翰Kingston）
黃昱翰（Kingston）（圖片來源：《全民造星V》MV）

全民造星5｜Anson Wong（21號）

Anson Wong 王俊文25歲，身高185嘅佢係一位學生。

全民造星5
（圖片來源：《全民造星V》MV）
全民造星5 21號 Anson Wong
21號 Anson Wong（圖片來源：《全民造星V》MV）

全民造星5｜ 阿O 黃卓毅係「Anson Lo 2.0」 ？！（36號）

MV中露出美腿起舞，有妖豔味道的阿O黃卓毅今年27歲，身高170嘅佢形容自己「開朗 / 健談 / 表裏不一」。

全民造星5 36號阿O 黃卓毅
36號阿O 黃卓毅（圖片來源：《全民造星V》）

全民造星5｜99號 KC 黃家灝「WINWIN男友」獨舞搶Fo

全民造星5 KC 黃家灝 - 99號
KC 黃家灝 – 99號（圖片來源：《全民造星V》）

全民造星5｜ 橙頭選手Taco黃泓祖

身高166cm嘅Taco因為橙色髮型廣受談論，我哋喺另一文章已經介紹過佢，今次喺MV入面得到一段領頭Rap Talk，十分受製作組關照。相關文章：三大騎呢參賽者大起底 網民Mean爆留言

全民造星5
（圖片來源：《全民造星V》）

全民造星5｜ 小道消息 23號 Kim被睇高一線！

全民造星5
（圖片來源：《全民造星V》）

全民造星5｜ Nathan 魏念恩序幕主角之一

另一位在MV序幕得頭CloseUp的是鼓手Nathan 魏念恩。

全民造星5 Nathan 魏念恩 生日1998年01月08日
Nathan 魏念恩 生日1998年01月08日（圖片來源：《全民造星V》）

全民造星5｜能見度極低 67號楚政

整段MV都搵唔到佢嘅蹤影！

全民造星5 騎呢參賽者67號鄭楚政楚政），今年27歲，影音剪接員
騎呢參賽者67號鄭楚政（楚政），今年27歲，影音剪接員（圖片來源：ViuTV）

即睇《全民造星V》主題曲《前傳》MV

相關文章：全民造星5︱三大騎呢參賽者大起底 網民Mean爆留言：係咪p圖失敗

將來還有什麼演唱會值得留意？

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圖片來源：ViuTV《全民造星V》

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