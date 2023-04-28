全民造星5｜MV出爐又係唱《前傳》焦點參賽者起底！

ViuTV選秀新人騷《全民造星V》今次玩返全男班，即將於5月15日開播！今次一共選出94位參賽者，有好幾位熟口熟面，又有幾位造型騎呢出眾，相信觀眾都相當期待節目出街！今日（27日）ViuTV終於釋出94位參賽者合唱的節目主題曲《前傳》MV，雖然屆屆必唱同一首歌，而且都必有94位齊齊整整跳舞的畫面，不過今次ViuTV就大搞新意思，有幾位早前人氣最高參賽者都獲得幾個近鏡，一齊睇下！