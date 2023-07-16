全民造星5賽果不斷更新︱Nathan魏念恩因醜聞宣布退出 三甲人馬今晚揭曉！
得獎名單不斷更新：
冠軍：
亞軍：
季軍：
第4名：
第5名：
第6名：
第7名：
第8名：
第9名：
第10名：
「全民投票」走勢Lyman遙遙領先
總決賽計分方法分為「全民投票」及「星級專業評審」2個部分，各佔部分，兩者合共分數最高則是冠軍。截至8時15分，直播中公開現時的最新「全民投票」走勢：由Lyman遙遙領先排第1，第2為亨仔，第3名是KC。第4至第9名分別為Taco、Ash、Snoopy、Tsoul、王鋒及希晉。
9時45分，節目公開最新的「全民投票」走勢，三甲位置沒有變動，Lyman繼續領先排第1，亨仔亦有上升的趨勢排第2，第3繼續是KC。另外，亦公開了「星級專業評審」的第1輪評分，由奪43分的Tsoul排第1，第2為41分的亨仔，第3為40分的KC。至於Lyman則排得7，只得33分。
評判陣容
評判陣容方面，有謝安琪、鄭保瑞、伍詠薇、Edward Chan以及花姐（黃慧君）。
第一輪出場順序：
1）王鋒《Monalisa》&《Questions》（與Marf合作表演）
2）Snoopy《破風》（與Phoebus合作表演）
3）Taco《UNCLE》（與肥仔合作表演）
4）Lyman《City of Stars》&《Another Day of Sun》（與Alina合作表演）
5）亨仔《手心的薔薇》（與Winka合作表演）
6）Tsoul《INDUSTRY BABY》（與Lokman合作表演）
7）希晉《厭惡物圖鑑》（與Cloud合作表演）
8）Ash《我們的愛》（與大馬Karen合作表演）
9）KC 原創歌曲《Wake it up》與Winwin合作表演）
Nathan宣布退賽
其中一個焦點便是放在Nathan身上，事關昨天（15日）被爆出他在比賽期間不斷向問前女友借錢，有傳媒報道指Nathan向前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。
更新IG向外界道歉
今天（16日）有不少網民都在網上紛紛留言表示希望他退賽，Nathan於晚上7時半在個人IG更新限時動態宣布退選，今晚將不會出席總決賽：「我決定退出今晚嘅總決賽，為各單位帶來不便好對唔住，我會盡快交代事情。」而ViuTV之後亦於社交網站正式宣布Nathan退出的消息：「《全民造星V》2號參賽者魏念恩（Nathan）因私人理由退賽，大會尊重其決定。」
最後10強名單如下：
1號 王鋒 26歲
2號 Nathan 魏念恩 24歲
3號 Snoopy詹仕偉25歲
6號 Taco黃泓祖 19歲
9號 Lyman香胤宅 33歲
32號 亨仔陳鎮亨 25歲
35號 Tsoul田曜誠 28歲
46號 希晉 王希晉 23歲
52號 Ash盧信宥32歲
99號 KC黃家灝25歲
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