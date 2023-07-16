全民造星5 得獎名單

全民造星5賽果不斷更新︱Nathan魏念恩因醜聞宣布退出 三甲人馬今晚揭曉！

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《全民造星V》總決賽將於今晚（16日）8時於九龍灣展貿中心舉行，10強選手包括王鋒、Nathan、Snoopy、Taco、Lyman、Ash、亨仔、Tsoul、希晉及KC，三甲將於今晚揭曉！

全民造星5 得獎名單 全民造星5｜總決賽遇惡劣天氣有變數 viutv宣布下午5時 《全民造星V》將於今晚16日）8時於九龍灣展貿中心舉行總決賽，不過有可能仲有變數。
《全民造星V》將於今晚（16日）8時於九龍灣展貿中心舉行總決賽。（圖片來源：[email protected]

得獎名單不斷更新：

冠軍：

亞軍：

季軍：

第4名：

第5名：

第6名：

第7名：

第8名：

第9名：

第10名：

「全民投票」走勢Lyman遙遙領先

總決賽計分方法分為「全民投票」及「星級專業評審」2個部分，各佔部分，兩者合共分數最高則是冠軍。截至8時15分，直播中公開現時的最新「全民投票」走勢：由Lyman遙遙領先排第1，第2為亨仔，第3名是KC。第4至第9名分別為Taco、Ash、Snoopy、Tsoul、王鋒及希晉。

9時45分，節目公開最新的「全民投票」走勢，三甲位置沒有變動，Lyman繼續領先排第1，亨仔亦有上升的趨勢排第2，第3繼續是KC。另外，亦公開了「星級專業評審」的第1輪評分，由奪43分的Tsoul排第1，第2為41分的亨仔，第3為40分的KC。至於Lyman則排得7，只得33分。

全民造星5 得獎名單 截至8時15分的投票走勢。
截至8時15分的投票走勢。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
全民造星5 得獎名單 截至9時45分，全民投票的頭三甲位置依然沒有變動。
截至9時45分，全民投票的頭三甲位置依然沒有變動。（圖片來源：ViuTV《全民造星5》截圖）
全民造星5 得獎名單 公開了「星級專業評審」的第1輪評分。
公開了「星級專業評審」的第1輪評分。（圖片來源：ViuTV《全民造星5》截圖）
全民造星5 賽果 全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV影片截圖）
全民造星5 賽果 全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV影片截圖）

評判陣容

評判陣容方面，有謝安琪、鄭保瑞、伍詠薇、Edward Chan以及花姐（黃慧君）。

全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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全民造星5 得獎名單
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第一輪出場順序：

1）王鋒《Monalisa》&《Questions》（與Marf合作表演）

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2）Snoopy《破風》（與Phoebus合作表演）

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（圖片來源：東方新地）

3）Taco《UNCLE》（與肥仔合作表演）

全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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（圖片來源：ViuTV影片截圖）

4）Lyman《City of Stars》&《Another Day of Sun》（與Alina合作表演）

全民造星5 得獎名單 Lyman表示自己有一邊耳仔聽不到，在表演中用手語做出「我的英文名叫Lyman」。
Lyman表示自己有一邊耳仔聽不到，在表演中用手語做出「我的英文名叫Lyman」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV影片截圖）

5）亨仔《手心的薔薇》（與Winka合作表演）

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6）Tsoul《INDUSTRY BABY》（與Lokman合作表演）

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7）希晉《厭惡物圖鑑》（與Cloud合作表演）

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8）Ash《我們的愛》（與大馬Karen合作表演）

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（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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9）KC 原創歌曲《Wake it up》與Winwin合作表演）

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（圖片來源：ViuTV影片截圖）

Nathan宣布退賽

其中一個焦點便是放在Nathan身上，事關昨天（15日）被爆出他在比賽期間不斷向問前女友借錢，有傳媒報道指Nathan向前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。

全民造星5 得獎名單 全民造星5 賽果 Nathan被爆曾多次向前女友借錢，有指連200蚊都開口借。
Nathan被爆曾多次向前女友借錢，有指連200蚊都開口借。（圖片來源：[email protected]_ngai）

更新IG向外界道歉

今天（16日）有不少網民都在網上紛紛留言表示希望他退賽，Nathan於晚上7時半在個人IG更新限時動態宣布退選，今晚將不會出席總決賽：「我決定退出今晚嘅總決賽，為各單位帶來不便好對唔住，我會盡快交代事情。」而ViuTV之後亦於社交網站正式宣布Nathan退出的消息：「《全民造星V》2號參賽者魏念恩（Nathan）因私人理由退賽，大會尊重其決定。」

全民造星5 得獎名單
（圖片來源：[email protected]_ngai）
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（圖片來源：[email protected]

最後10強名單如下：

1號 王鋒 26歲

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2號 Nathan 魏念恩 24歲

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3號 Snoopy詹仕偉25歲

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6號 Taco黃泓祖 19歲

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9號 Lyman香胤宅 33歲

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32號 亨仔陳鎮亨 25歲

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35號 Tsoul田曜誠 28歲

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46號 希晉 王希晉 23歲

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52號 Ash盧信宥32歲

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99號 KC黃家灝25歲

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV

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