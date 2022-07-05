全民造星5｜有傳賽制改回全男班 大師兄MIRROR密鑼緊鼓出馬海外招兵!
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ViuTV的選秀節目《全民造星》系列發掘了不少有潛質藝人，包括打造了本地天團MIRROR，去年《全民造星4》更組成女子組合COLLAR，聲勢一時無兩。據知ViuTV已開始籌備《全民造星5》，並已開會決定以甚麼形式、主題舉行，有傳今次將改回全男班，由12位MIRROR成員親自出馬去英國及美國等地招兵買馬，唔通想搵老外來參賽拓展海外市場？
《全民造星5》為整個娛樂圈添生氣
《全民造星》來到第5季，除了為ViuTV發掘不少藝人外，對整個娛樂圈都起了很大的衝擊，絕對稱得上是娛樂圈的「新人搖籃」。在第一季花姐(黃慧君)的帶領下，成功打造出人氣男團MIRROR和搞笑男團ERROR，第二季有三人男子組合P1X3L，而亞軍MC張天賦更是上年的新人王，第四季則有8人女團COLLAR，唔好唔記得，在《聲生不息》中大獲好評的爆炸頭Mike曾比特，都是參加《全民造星》入行。
《全民造星5》衝出香港海外招兵
據知從ViuTV製作部及藝人管理部獨立分拆出來的MakerVille，已開始籌備全男班的《全民造星5》，以往ViuTV都在香港舉行海選，經各大名導演、監製面試後選出90多位參賽者在節目正式亮相，不過今屆就玩國際化，加入海外招兵環節，有傳更會由MIRROR的姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）等12名成員走訪世界各地去「揀蟀」。
《全民造星5》大隊跟MIRROR出發直擊揀蟀
有指MIRROR12子將會分頭行事，飛去新加坡、美國、加拿大和英國等地尋訪可造之材，攝製隊更會拍攝整個揀蟀過程，參賽者亦不限於華人，外國人也可來港參加，《全民造星5》預計於今年9、10月拍攝，最快可在今年年尾播出，有傳媒聯絡MIRROR經理人兼節目監製花姐查詢，不過花姐未有任何回覆。
常見問題
姜濤早前到美國原來為《全民造星5》招兵？
據知今屆就玩國際化，加入海外招兵環節⋯⋯詳情請看
《全民造星5》將改回全男班？
據知ViuTV已開始籌備《全民造星5》，並已開會決定以甚麼形式、主題舉行，有傳⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_show、[email protected]、[email protected]、ViuTV圖片
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