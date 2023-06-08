全民造星5︱王君馨過檔ViuTV做評審惹熱議 網民反應兩極：佢憑咩做評判？

ViuTV大型選秀節目《全民造星5》近日進行得如火如荼，一班參賽者都施展渾身解數，務求突圍而出。評判方面都好有睇頭，近日就邀請到前年離巢TVB嘅王君馨擔任評判，不過唔少網民就質疑其擔任評審資格，更狠批雖然王君馨已經離巢兩年，但都依然難脫大台味！