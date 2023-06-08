全民造星5︱王君馨過檔ViuTV做評審惹熱議 網民反應兩極：佢憑咩做評判？
王君馨過檔ViuTV做《全民造星5》評審
前年正式離巢TVB的王君馨近年搞作多多，又上內地跳舞選秀節目，又出新歌圓歌手夢，近日仲過檔以評審身份上ViuTV《全民造星5》。第一次做《造星5》評審嘅王君馨講嘢非常客氣，就算紅組學員唱到走曬音，王君馨依然給予鼓勵，話自己睇得好投入。
網民反應兩極：佢憑咩做評判？
唔少網民都驚訝王君馨會出現於ViuTV，亦有網民質疑王君馨做評審嘅資格：「其實我唔明佢有咩資格做評判!?」、「隨時仲差過啲參加者」、「她唱歌也未能勝任，怎做評判」等。不過有網民就為王君馨平反，表示王君馨多年前已經在TVB《舞動奇跡》奪冠，又上過內地跳舞選秀節目《了不起舞社》，絕對有資格勝任評審一職。同時亦有網民狠批佢雖然已經離巢兩年幾，但依然難脫大台味。
王君馨親選小鮮肉為演唱會伴舞 疑劇透《造星5》賽果？
今次上《全民造星5》除咗做評審之外，王君馨仲睇中大熱1號王鋒及18號Owen賴天恩，邀請兩位上自己首個個人演唱會擔任嘉賓。王君馨Grace將於今晚（06/08）在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G.Racie王君馨 1st Concert》，日前三人齊齊為演唱會作綵排，王君馨仲大讚兩人比參賽時進步咗好多！不過有網民就好奇點解王鋒同Owen兩人有時間綵排做嘉賓，懷疑王君馨是否劇透，暗示兩人已經淘汰。
王君馨為完夢 延遲生B計劃
王君馨首個個人演唱會，直言感到好大壓力，今次邀請咗七位排舞師為今次演唱會排舞，佢仲首次公開獻唱未派台新歌《fly me to you》，王君馨話首歌係紀錄佢同丈夫遠距離戀愛的溫馨甜蜜，佢亦有即席同排舞師及現場觀眾跳舞擺甫士玩遊戲。
王君馨早前受訪時說：「之前老公等咗6年唔生小朋友住，我同老公講叫佢等多兩年，我想生咗唱歌事業呢個小朋友先，嚟緊就要進行地獄式訓練，減肥keep fit兼做運動練氣。」王君馨喺訪問中透露，話自己四歲嘅時候已經夢想表演唱歌，終於等到今年開個人演唱會，非常感動。
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王君馨拍抖音拍出事 內地網民唔滿意
王君馨前年離巢後，就北上參加女子跳舞真人騷《了不起舞社》，進軍內地市場。王君馨去年亦開設抖音賬號，以短短一年時間就吸引到20萬粉絲。不過王君馨早前就拍抖音拍出事，當時王君馨以抖音潮流以「我是xx（地名）的」為文案，介紹自己家鄉。雖然佢已經以「我叫王君馨，中國香港的」做開頭，但依然令內地網民感到非常不滿，認為佢太過刻意提及「中國香港」！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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