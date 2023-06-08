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全民造星5︱王君馨過檔ViuTV做評審惹熱議 網民反應兩極：佢憑咩做評判？

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ViuTV大型選秀節目《全民造星5》近日進行得如火如荼，一班參賽者都施展渾身解數，務求突圍而出。評判方面都好有睇頭，近日就邀請到前年離巢TVB嘅王君馨擔任評判，不過唔少網民就質疑其擔任評審資格，更狠批雖然王君馨已經離巢兩年，但都依然難脫大台味！

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王君馨過檔ViuTV做《全民造星5》評審

前年正式離巢TVB的王君馨近年搞作多多，又上內地跳舞選秀節目，又出新歌圓歌手夢，近日仲過檔以評審身份上ViuTV《全民造星5》。第一次做《造星5》評審嘅王君馨講嘢非常客氣，就算紅組學員唱到走曬音，王君馨依然給予鼓勵，話自己睇得好投入。

王君馨 王君馨過檔以評審身份上ViuTV《全民造星5》。
王君馨過檔以評審身份上ViuTV《全民造星5》。（圖片來源：ViuTV《全民造星5》截圖）
王君馨 首次做《造星5》評審嘅王君馨被網民指講嘢太過客氣。
首次做《造星5》評審嘅王君馨被網民指講嘢太過客氣。（圖片來源：ViuTV《全民造星5》截圖）

網民反應兩極：佢憑咩做評判？

唔少網民都驚訝王君馨會出現於ViuTV，亦有網民質疑王君馨做評審嘅資格：「其實我唔明佢有咩資格做評判!?」、「隨時仲差過啲參加者」、「她唱歌也未能勝任，怎做評判」等。不過有網民就為王君馨平反，表示王君馨多年前已經在TVB《舞動奇跡》奪冠，又上過內地跳舞選秀節目《了不起舞社》，絕對有資格勝任評審一職。同時亦有網民狠批佢雖然已經離巢兩年幾，但依然難脫大台味。

王君馨
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

王君馨親選小鮮肉為演唱會伴舞 疑劇透《造星5》賽果？

今次上《全民造星5》除咗做評審之外，王君馨仲睇中大熱1號王鋒及18號Owen賴天恩，邀請兩位上自己首個個人演唱會擔任嘉賓。王君馨Grace將於今晚（06/08）在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G.Racie王君馨 1st Concert》，日前三人齊齊為演唱會作綵排，王君馨仲大讚兩人比參賽時進步咗好多！不過有網民就好奇點解王鋒同Owen兩人有時間綵排做嘉賓，懷疑王君馨是否劇透，暗示兩人已經淘汰。

王君馨 王君馨仲睇中大熱1號王鋒及18號的Owen賴天恩，邀請兩位上自己首個個人演唱會擔任嘉賓
王君馨仲睇中大熱1號王鋒及18號的Owen賴天恩，邀請兩位上自己首個個人演唱會擔任嘉賓（圖片來源：[email protected]
王君馨 王君馨大讚兩位新人表現超水準！
王君馨大讚兩位新人表現超水準！（圖片來源：[email protected]
王君馨 不過有網民就懷疑王君馨係唔係劇透咗賽果！
不過有網民就懷疑王君馨係唔係劇透咗賽果！（圖片來源：網民留言截圖）

王君馨為完夢 延遲生B計劃

王君馨首個個人演唱會，直言感到好大壓力，今次邀請咗七位排舞師為今次演唱會排舞，佢仲首次公開獻唱未派台新歌《fly me to you》，王君馨話首歌係紀錄佢同丈夫遠距離戀愛的溫馨甜蜜，佢亦有即席同排舞師及現場觀眾跳舞擺甫士玩遊戲。

王君馨早前受訪時說：「之前老公等咗6年唔生小朋友住，我同老公講叫佢等多兩年，我想生咗唱歌事業呢個小朋友先，嚟緊就要進行地獄式訓練，減肥keep fit兼做運動練氣。」王君馨喺訪問中透露，話自己四歲嘅時候已經夢想表演唱歌，終於等到今年開個人演唱會，非常感動。

王君馨 王君馨首個個人演唱會，直言感到好大壓力，今次邀請咗七位排舞師為今次演唱會排舞
王君馨首個個人演唱會，直言感到好大壓力，今次邀請咗七位排舞師為今次演唱會排舞（圖片來源：[email protected]
王君馨 離巢後開王君馨搞作多多，近日更一圓歌手夢開演唱會。
離巢後開王君馨搞作多多，近日更一圓歌手夢開演唱會。（圖片來源：[email protected]
王君馨 王君馨月前獲邀為關心妍紅館演唱會作表演嘉賓，首次現場表演《Light It Up》
王君馨月前獲邀為關心妍紅館演唱會作表演嘉賓，首次現場表演《Light It Up》（圖片來源：[email protected]

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王君馨拍抖音拍出事 內地網民唔滿意

王君馨前年離巢後，就北上參加女子跳舞真人騷《了不起舞社》，進軍內地市場。王君馨去年亦開設抖音賬號，以短短一年時間就吸引到20萬粉絲。不過王君馨早前就拍抖音拍出事，當時王君馨以抖音潮流以「我是xx（地名）的」為文案，介紹自己家鄉。雖然佢已經以「我叫王君馨，中國香港的」做開頭，但依然令內地網民感到非常不滿，認為佢太過刻意提及「中國香港」！

王君馨 早前王君馨疑似拍抖音拍出事！
早前王君馨疑似拍抖音拍出事！（圖片來源：抖音@王君馨）
王君馨 雖然王君馨就以「我叫王君馨，中國香港的」做開頭，但依然惹內地網民不滿，認為佢太過刻意提及「中國香港」。
雖然王君馨就以「我叫王君馨，中國香港的」做開頭，但依然惹內地網民不滿，認為佢太過刻意提及「中國香港」。（圖片來源：抖音@王君馨）
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（圖片來源：網民留言截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV《全民造星5》截圖、[email protected]、網民留言截圖、抖音@王君馨

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