《全民造星5》38號王天宇爆醜聞 似足爛仔威脅要打人 出言影射同性戀好嘔心

ViuTV選秀節目《全民造星5》日前公佈94強名單，網民仲盛讚今屆質素好高！今屆除咗有MIRROR及ERROR翻版參賽，女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）嘅緋聞男友盧思睿（Bryan）都嚟玩，果然熱鬧！但話口未完，《全民造星5》就有參賽者爆出醜聞，94強之一嘅18歲參賽者、38號王天宇，俾網友喺討論區爆料，指王天宇之前用粗口辱罵他人，甚至仲威脅要打人！