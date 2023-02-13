《全民造星5》38號王天宇爆醜聞 似足爛仔威脅要打人 出言影射同性戀好嘔心
王天宇怒鬧街頭表演者 用詞公然侮辱同性戀者
有網民突然喺討論區上傳影片，指控王天宇先前嘅過分行為，直斥：「今次你想紅都難，又講哂粗口，又話要打X人！」片主果然好火！
原來影片拍攝時間係2021年7月，一名疑似王天宇嘅男子，正穿住藍色日本餐廳工作服，係旺角豉油街位置不斷用粗口挑釁Cap帽街頭表演者Oliver Ma（馬賦馳），當中王天宇部分言論仲影射同性戀者嘔心：「影我做乜X？我企喺度聽歌唔得呀？」、「你個樣成個女人咁呀，好難睇呀你個樣！」、「你好X Gay呀，X街，X你老X。」、「你再唔唱打你㗎啦！」
連翻大鬧只因Busking霸位起
睇返影片，當時至少有3位男士包圍辱罵馬賦馳，疑似王天宇嘅男子明顯較為大聲，仲向途人道出馬賦馳種種不是：「今日Busking霸位，我哋一個女仔喺度霸位，佢粒聲唔出霸咗個位，恰女人！」、「一個女仔喺度霸位你喺度恰X人，我X你老X呀！」就咁聽似乎係因霸位問題而起爭執。片段曝光迅速成為網絡熱話。
王天宇參選報稱為自由工作者 實則曾係餐廳樓面侍應
睇返ViuTV選秀節目《全民造星5》公布嘅資料，王天宇報稱自己為「自由工作者」，網民就指王天宇參選前（約2021年），當時佢約只有16歲，曾在旺角東京街某日本餐廳任樓面侍應，網民更指：「真心驚去到嗰度食野，會唔會比人打！」
其他網民都好熱烈回應，仲有人爆出更多鮮為人知嘅內幕：「而家係東京街個金毛仔班fd搵兩條女去人肉霸位busking，但又未開壇，oliverma早開壇，跟住個金毛仔衝出嚟話打x人」、「但如果係得罪咗東京街伙記d fd，就隨時會比人打x。我就真係唔敢去佢度食嘢了，點知會唔會一坐低，佢就衝出嚟話我霸咗佢班fd個位（哪怕佢班fd未到），就要打x我！」
網民洗版式留言怒摷王天宇 反問點解MK仔都上電視
影片流出後，網民幾乎一面倒唔撐王天宇，仲洗版式轟炸王天宇IG：「果然係國際大刀會，撈偏mk仔都上電視」、「想睇你返去東京街做侍應多啲」、「做侍應幾啱你，唱歌咁難聽，大聲夾惡」、「話人哋個樣好gay好難睇，點知自己都係」。
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