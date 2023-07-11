全民造星5︱王鋒犯眾憎程度再上高峰 一文看清十強Facebook Like數大比較
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ViuTV選秀節目《全民造星5》進行得如火如荼，十強名單正式出爐，昨日（10日）ViuTV於官方社交平台公開了新一輯造型照。其中「負評王」王鋒就被網民瘋狂派嬲，而香胤宅（Lyman）就最吸Like，暫時領先成為人氣王。
王鋒犯眾憎被瘋狂派嬲 Lyman成人氣王
ViuTV於昨晚公佈了《全民造星V》10強的全新造型照，10位參賽者身穿白色恤衫，簡單得嚟又夠暖男。唔少粉絲們都紛紛為心水參賽者派Like以表支持，其中9號香胤宅（Lyman）以4千幾個Like排第一，成為新一代人氣王。不過負評屢屢嘅王鋒就被網民瘋狂派嬲，嬲嬲數更比Like數多出四倍！
十強IG Follow人數懸殊 「佢」竟然最多Followers
至於10強參賽者IG Followers人數方面亦非常懸殊，人氣最低嘅王鋒同希晉都只係有8千到9千人，而大熱香胤宅同陳鎮亨（亨仔）就分別有35.2K同21.2K Followers。最令人意想不到嘅係十強之中IG最多Followers嘅參賽者竟然係詹仕偉（Snoopy），擁有44.1K Followers，認真厲害！
一文看清十強Facebook Like數
10. 王希晉（希晉）（Like數：307 / 嬲數：55 / IG Followers：8,684）
9. 王鋒 （Like數：431 / 嬲數：1.6K / IG Followers：9,598）
8. 田曜誠（Tsoul）（Like數：717 / 嬲數：95 / IG Followers：16.4K）
7. 魏念恩 (Nathan）（Like數：832 / 嬲數：283 / IG Followers：19.9K）
6. 黃泓祖 (Taco）（Like數：1.7K / 嬲數：39 / IG Followers：24.6K）
5. 盧信宥（Ash）（Like數：1.7K / 嬲數：13 / IG Followers：31.8K）
4. 詹仕偉 (Snoopy）（Like數：1.8K / 嬲數：13 / IG Followers：44.1K）
3. 黃家灝（KC）（Like數：1.9K / 嬲數：262 / IG Followers：35.1K）
2. 陳鎮亨（亨仔）（Like數：2.3K / 嬲數：13 / IG Followers：21.2K）
1. 香胤宅（Lyman）（Like數：4.3K / 嬲數：8 / IG Followers：35.7K ）
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]