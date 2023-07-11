全民造星5︱王鋒犯眾憎程度再上高峰 一文看清十強Facebook Like數大比較

ViuTV選秀節目《全民造星5》進行得如火如荼，十強名單正式出爐，昨日（10日）ViuTV於官方社交平台公開了新一輯造型照。其中「負評王」王鋒就被網民瘋狂派嬲，而香胤宅（Lyman）就最吸Like，暫時領先成為人氣王。