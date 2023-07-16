全民造星5｜ViuTV宣布總決賽於晚上8時如期進行 因應天氣情況再作合適安排

《全民造星V》將於今晚（16日）8時於九龍灣展貿中心舉行總決賽，不過由於颱風「泰利」逐漸逼近本港關係，ViuTV於下午1時半在社交網站宣布主辦機構正密切留意最新情況，並表示會於下午5時正式向外公佈總決賽的最新安排。下午5時15分，ViuTV宣布總決賽將會如期進行，並表示會因應天氣情況作合適安排。