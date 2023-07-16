全民造星5｜ViuTV宣布總決賽於晚上8時如期進行 因應天氣情況再作合適安排
晚上8時如期進行
ViuTV分別在Facebook和Instagram作出更新，表示《全民造星V》總決賽將如期於8時進行直播：「現場觀眾敬請準時入場，但會因應天氣情況作出合適安排。」
今日5時公布總決賽最新安排
ViuTV於Facebook和Instagram發文，表示主辦機構正密切留意颱風及惡劣天氣的最新情況，又強調盡力希望總決賽能如期舉行。不過，總決賽的一切安排都需要以天文台最新公布的風暴發展及觀眾的安全為優先考慮，因此會在今日下午約5時透過ViuTV的Facebook及Instagram公布總決賽的最新安排。
ViuTV全文如下：
天文台表示熱帶風暴「泰利」逐漸靠近廣東西部沿岸，主辦機構正密切留意颱風及惡劣天氣之最新情況，並盡一切努力希望《全民造星V》總決賽能如期舉行。一切安排仍需要以天文台最新公布之風暴發展及觀眾安全為優先考慮，希望大家能耐心等待。
主辦機構將於今天（7月16日）下午約5時透過以下社交平台公布今晚總決賽之最新安排。
ViuTV Facebook : https://www.facebook.com/ViuTV.hk/
ViuTV instagram: https://www.instagram.com/viutv/
網民支持如期進行
對於ViuTV可能押後總決賽，不少網民都表示希望可以如期進行：「飛機8號波都照起飛啦，造星點解唔得」、「馬會話照跑喎，今次真係舞照跳，馬照跑、「你都係室內搞啫大佬，等咗咁耐你唔好同我講延期啊」。不過當中有大部份留言都是與昨日（15日）被爆多次向已故女友借錢的「軟飯王」Nathan有關：「最好照搞啦，押後nathan又無事㗎喇」、「唔好搵藉口幫Nathan冷處理」、「唔係想淡化nathan單嘢呀嘛？」
Nathan 魏念恩被爆「軟飯王」真身！曾多次向前女友借錢
有傳媒報道指Nathan向前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。
Nathan全民造星5︱要求前女友刪去IG合照：「放我走」
從Jessie家屬所公開的對話中可見，兩人一直有保持聯絡，直到5月中，Nathan突然要求女方刪去IG上所有有關自己的照片和限時動態。雖然女方表示不願意，並苦苦哀求Nathan給自己一個機會，但Nathan依然無動於衷，表示「我想自己一個」、「Pls let me go」、「放我走」等，最後更指「我以為我地已經分咗手」為由，多次要求與女方斬纜。
女方百分百支持Nathan追夢 甚至鼓勵對方報名參賽
網上曾經傳出Jessie不支持Nathan參加《全民造星5》，但其實Jessie一直百分百支持Nathan參賽追夢。Jessie家屬指當初是Jessie鼓勵Nathan報名參加《造星5》，每次出席公開場合均由Jessie為Nathan化妝、Set頭，無論在金錢上、精神上或生活上都非常支持Nathan參賽。即使Nathan情人節、生日等節日都因工作而無暇抽空見面，Jessie也一點怨言也沒有。
Nathan全民造星5︱首度回應女友輕生
Nathan的女朋友在5月於葵涌石籬邨墮樓身亡，有指是因為男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不開突然選擇了輕生。事發後，Nathan將IG的頭像轉成黑色，並在限時動態寫下長文抒發對已故女友的思念，但就一直未有接受傳媒訪問。直至昨日的10強拉票活動，Nathan終於再見傳媒並開腔回應女友輕生一事，他感謝大家的關心，透露心情慢慢平伏中：「心情就好過之前，但暫時私人嘢未Ready同公眾分享住，希望大家明白，畀啲空間我。」
當時Nathan在限時動態寫下長文抒發對已故女友的思念，有指令女方家人大感不滿，甚至直斥他虛情假意。據死者的友人向傳媒爆料指，有人疑自覺已是新一代紅人，於是便向拍拖多年的女友提出分手，然而由於處理不當，過程中未有照顧好女方的情緒與感受，令女方陷入崩潰之中，同時飽受情緒病困擾。有指女方輕生當日，疑有人要求女方刪除二人在社交網上的合照，更一度登門與女方理論，導致女方最終情緒失控而選擇走上輕生之路。
Nathan全民造星5︱承認曾有退賽打算
Nathan承認曾有退賽打算：「但好似逃避咗件事，因為一開頭參賽係想我嘅音樂畀人聽到，唔止呢段時間，之前都有自我質疑令我想退賽，但最後我覺得要打敗以前嘅自己，所以繼續留低。」對於網民的負評，他直言無法顧慮全部人的感受：「會繼續做好自己，同埋多謝一直支持我嘅人，會繼續進步畀大家睇。」
Nathan全民造星5︱有睇正反雙方留言
至於被女方家屬直斥虛情假意，Nathan表示：「嗰方面就唔回答住，Sorry。」他亦指暫無意出Po交代或澄清：「希望遲啲心情Ready，Plan好點處理，再去處理呢件事。」魏念恩表示期間都有睇正反雙方留言：「所謂『唔好嘅評論』，其實某程度都可以從中學到有咩要進步，好同唔好嘅評論都會睇。」
Nathan全民造星5︱發文悼念女友
在ViuTV選秀節目《全民造星V》播出兩天後，就傳出大熱參賽者2號魏念恩（Nathan）其女友於5月17日於葵涌石籬邨墮樓身亡，有指是因為男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不開突然選擇了輕生。事發後Nathan亦將IG的頭像轉成黑色，在沉澱一星期後（5月24日）Nathan在其IG限時動態中，先上載了一段在海邊拍攝日落的影片，配以一段日文《眨眼瞬間》的歌詞，之後又分享了一段長文，疑似抒發他對已離世女友的思念：
過了很多天，感恩身邊朋友的關心。
妳是我遇過最善良的人，處處做事都為人設想。
妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。
這幾天回憶著與妳的種種事情，我感恩遇到妳。
希望妳在天堂快樂，喝妳最愛的咖啡，跳妳最愛的舞，繼續以妳的好
在我們心中活著。
有傳Nathan悼念女友此舉 惹女方家人大感不滿
雖然文中的「妳」未有指名道姓，不過相信就是Nathan已故的女友。可是，就傳出指Nathan悼念女友此舉動，令女方家人大感不滿，甚至直斥Nathan虛情假意。據死者的友人向傳媒爆料指，有人疑自覺已是新一代紅人，於是便向拍拖多年的女友提出分手，然而由於處理不當，過程中未有照顧好女方的情緒與感受，令女方陷入崩潰之中，同時飽受情緒病困擾。有指女方輕生當日，疑有人要求女方刪除二人在社交網上的合照，更一度登門與女方理論，導致女方最終情緒失控而選擇走上輕生之路。
Nathan魏念恩全民造星5｜職業「碼頭龍機操作員」
早在《全民造星5》宣傳MV入面，Nathan魏念恩已得到CloseUp鏡頭，佢申報職業係「碼頭龍機操作員」，所以MV開頭亦以他的工作背景取景，但其實佢懂得打鼓和結他，MV中亦有一展身手。
Nathan魏念恩全民造星5｜展現音樂才華的摩羯座
全民造星5的參賽者2號魏念恩（Nathan），他是一位摩羯座的人，擁有著積極、勤奮、實幹、有耐心的特性。在興趣方面，他喜歡露營等戶外活動。他非常擅長彈結他和打鼓，常常在自己創作的音樂中展現自己的才華與熱情。
Nathan魏念恩全民造星5｜參賽者資料
參賽編號: 2
姓名： Nathan
全名 : 魏念恩
IG : Nathanael_ngai
生日 : 1998/01/08
年齡 : 25
星座 : 摩羯座
身高 : 176
地區 : 香港
日常愛好 : 露營
個人專長 : 彈結他、打鼓
最喜愛的電影類型 : 勵志
最喜愛的電影 : The Secret Life of Walter Mitty
最喜愛的歌曲類型 : Midnight rendezvous、CASIOPEA
最喜愛的歌曲 : Jazz
全民造星5｜Pre round比賽 Nathan 自彈自唱 《下一束光》
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
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