全民造星5︱花姐淚崩親揭辭任監製一職原因 「唔做又做」曝光率仲高過前幾季

ViuTV大型偶像選秀節目《全民造星5》於今晚首播。擔任前四屆《全民造星》監製嘅花姐，今屆唔再做監製，轉做總顧問。不過網民都話花姐 「唔做又做」，除咗要訓練導師，又要教訓參賽者，曝光率仲分分鐘高過前幾季。