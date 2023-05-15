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全民造星5︱花姐淚崩親揭辭任監製一職原因 「唔做又做」曝光率仲高過前幾季

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ViuTV大型偶像選秀節目《全民造星5》於今晚首播。擔任前四屆《全民造星》監製嘅花姐，今屆唔再做監製，轉做總顧問。不過網民都話花姐 「唔做又做」，除咗要訓練導師，又要教訓參賽者，曝光率仲分分鐘高過前幾季。

花姐淚崩親揭退出監製一職原因

擔任前四屆《全民造星》監製嘅花姐，今屆退出監製一職，轉做總顧問。花姐在節目中哽咽解釋自己辭任監製的原因：「呢個節目已經對我冇意義。我想話《造星I》，對我人生好大轉變，因為擔任首輯節目監製，所以我覺得自己好投入喺節目入面，我覺得節目好好睇。跟住創造咗MIRROR同ERROR。去到《造星II》開始，因為我轉咗身分，可能嗰刻所做嘅都係為咗MIRROR，去到《造星III》，我心諗我做緊乜嘢，我係為咗乜嘢？《造星IV》係為咗COLLAR？但其實我又唔係真係好投入。」

全民造星5 花姐今集親自解釋辭任監製一職嘅原因，邊講更忍唔住喊咗出嚟。
花姐今集親自解釋辭任監製一職嘅原因，邊講更忍唔住喊咗出嚟。（圖片來源：ViuTV截圖）

花姐辭任監製但曝光率奇高

雖然今次花姐話辭任監製一職，但曝光率依然非常高。訓練開參賽者嘅花姐，今次仲要訓練埋導師。花姐一開波就話導師之一嘅馮允謙Jay Fung為人太斯文，睇死Jay Fung唔識鬧人又難以管教參賽者，之後就即刻監製款上身，教Jay Fung要硬起心腸先可以做到評判。之後花姐又去到參賽者嘅練習現場監察練習進度。今次花姐除咗要訓練導師，又要教訓參賽者，曝光率分分鐘仲高過前幾季！

全民造星5 花姐一開波就話睇死Jay Fung唔識鬧人又難以管教參賽者
花姐一開波就話睇死Jay Fung唔識鬧人又難以管教參賽者（圖片來源：ViuTV截圖）
全民造星5 除咗要調教導師之外，花姐又要睇住班參賽者，曝光率仲多過前幾季。
除咗要調教導師之外，花姐又要睇住班參賽者，曝光率仲多過前幾季。（圖片來源：ViuTV截圖）

馮允謙太心軟 險辭任評判一職

今季4位導師分為紅旗、藍旗兩大組；紅旗導師為陳健安與陳蕾，藍旗導師就係馮允謙同韋羅莎。不過馮允謙就太過善良加心軟，鬧參賽者幾句就覺得唔好意思，仲話：「I feel like a dick. I don’t like this」，最後要花姐出面安撫先冇辭任評判一職。

全民造星5 Jay Fung第一集就因為向參賽者講咗太狠嘅評語，而覺得唔好意思。
Jay Fung第一集就因為向參賽者講咗太狠嘅評語，而覺得唔好意思。（圖片來源：ViuTV截圖）
全民造星5 網民都話覺得馮允謙太善良，唔適合做評審。
網民都話覺得馮允謙太善良，唔適合做評審。（圖片來源：ViuTV截圖）
全民造星5 同組嘅導師韋羅莎都有開解Jay Fung
同組嘅導師韋羅莎都有開解Jay Fung（圖片來源：ViuTV截圖）

《造星2》季軍Oscar參賽再戰 慘被狠批：唔適合香港

此外，今集亦有唔少參賽者非常吸引眼球，其中曾經參加過《全民造星2》並且勇奪季軍嘅Oscar Li，今年捲土重來參賽再戰，不過可惜未能得到評審們嘅青睞，更被導師之一嘅陳健安狠批：「可能你根本唔適合香港」，喺首輪面試階段就慘被淘汰。

全民造星5 曾經參加過《造星2》嘅Oscar今次雖然再次參賽，但係首輪面試就被淘汰！
曾經參加過《造星2》嘅Oscar今次雖然再次參賽，但係首輪面試就被淘汰！（圖片來源：ViuTV截圖）

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圖片來源：ViuTV截圖

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