全民造星5︱花姐力撐Nathan退賽感可惜 視對方為朋友：支持有Potential嘅
花姐力撐Nathan：應該支持有Potential嘅，而唔係加腳去踩佢
花姐接受傳媒訪問時問到Nathan突然退賽一事，「我真係唔知，我唔係負責簽佢個個。」不過花姐也想在這件事情作出一些回應，她說：「我覺得呢件事係Nathan自己嘅事，究竟件事係點我哋都唔知道全部，但係我好希望大家，你哋好（傳媒）、觀眾好、網民好，都畀一個空間佢。」
花姐在訪問中繼續力撐Nathan，「我覺得佢依家嘅壓力係大家想像唔到依家面對嘅壓力有幾大，我哋係呢行嘅，應該支持有Potential嘅，而唔係加腳去踩佢。」
花姐當Nathan係朋友 但話唔太熟
花姐表示以朋友立場身份是支持Nathan的，「我雖然唔係同佢好熟，但我好想打電話支持佢。但我唔方便問佢私人嘢咁多，隨時打畀我。如果佢唔講我唔會主動問，始終係人哋私事。同埋我覺得佢會講自然會講，我諗佢依家心情唔係我哋想像到。」
最後花姐認為Nathan退賽是一個可惜的決定：「我覺得可惜嘅，但係都可能應該要咁做。」
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Nathan宣布退賽
其中一個焦點便是放在Nathan身上，事關昨天（15日）被爆出他在比賽期間不斷向問前女友借錢，有傳媒報道指Nathan向前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。
更新IG向外界道歉
今天（16日）有不少網民都在網上紛紛留言表示希望他退賽，Nathan於晚上7時半在個人IG更新限時動態宣布退選，今晚將不會出席總決賽：「我決定退出今晚嘅總決賽，為各單位帶來不便好對唔住，我會盡快交代事情。」而ViuTV之後亦於社交網站正式宣布Nathan退出的消息：「《全民造星V》2號參賽者魏念恩（Nathan）因私人理由退賽，大會尊重其決定。」
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