全民造星5︱花姐力撐Nathan退賽感可惜 視對方為朋友：支持有Potential嘅

《全民造星5》總決賽昨日（16日）已圓滿結束，結果由Lyman香胤宅大熱奪冠，亞軍和季軍分別為KC及亨仔。而昨晚其中一個焦點便是Nathan魏念恩的退選，原因是他被傳媒爆出在比賽期間不斷向問前女友借錢，花姐（黃慧君）在Show後接受傳媒時也有回應這件事情…