全民造星5｜花姐黃慧君公開撐Nathan 惹大批網民不滿湧入其IG留言鬧爆
網民留言鬧爆花姐
花姐公開表示自己「以朋友立場身份是支持Nathan的」，又稱覺得Nathan退賽是一個可惜的決定，此番言論令網民非常失望，大批網民湧到花姐的Instagram留言，鬧爆對方假情假意：「盲撐到你….小心他朝君體也相同啊」、「如果今日呢個受害人係你屋企人，你就會明白人地嘅痛」、「你講嘢真係突破咗大家三觀，無乜文化不如唔好出聲」。
與支持阿Mo言論相比顯得極諷刺
該帖文是花姐於去年發生紅館墮屏事故之後所發，當時她表示「祈求Ah Mo，峯和他們的家人，dancers 們可以早日渡過這個難關。」不過，如今支持Nathan的她，與文中支持因事故至今仍然住院的阿Mo李啟言的她相比，顯得極為諷刺：「累死人都可以做明星，都仲有你buy佢，就係有你呢啲一樣冇道德底線嘅人先可以做得出」「阿mo又唔X理，又支持殺人犯，究竟有幾卑劣先可以大言不慚」、「一條人命原來有potential就可以ignore」。
Nathan 魏念恩被爆「軟飯王」真身！曾多次向前女友借錢
有傳媒報道指Nathan向已故前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。
Nathan全民造星5︱要求前女友刪去IG合照：「放我走」
從Jessie家屬所公開的對話中可見，兩人一直有保持聯絡，直到5月中，Nathan突然要求女方刪去IG上所有有關自己的照片和限時動態。雖然女方表示不願意，並苦苦哀求Nathan給自己一個機會，但Nathan依然無動於衷，表示「我想自己一個」、「Pls let me go」、「放我走」等，最後更指「我以為我地已經分咗手」為由，多次要求與女方斬纜。
女方百分百支持Nathan追夢 甚至鼓勵對方報名參賽
網上曾經傳出Jessie不支持Nathan參加《全民造星5》，但其實Jessie一直百分百支持Nathan參賽追夢。Jessie家屬指當初是Jessie鼓勵Nathan報名參加《造星5》，每次出席公開場合均由Jessie為Nathan化妝、Set頭，無論在金錢上、精神上或生活上都非常支持Nathan參賽。即使Nathan情人節、生日等節日都因工作而無暇抽空見面，Jessie也一點怨言也沒有。
Nathan全民造星5︱首度回應女友輕生
Nathan的女朋友在5月於葵涌石籬邨墮樓身亡，有指是因為男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不開突然選擇了輕生。事發後，Nathan將IG的頭像轉成黑色，並在限時動態寫下長文抒發對已故女友的思念，但就一直未有接受傳媒訪問。直至昨日的10強拉票活動，Nathan終於再見傳媒並開腔回應女友輕生一事，他感謝大家的關心，透露心情慢慢平伏中：「心情就好過之前，但暫時私人嘢未Ready同公眾分享住，希望大家明白，畀啲空間我。」
當時Nathan在限時動態寫下長文抒發對已故女友的思念，有指令女方家人大感不滿，甚至直斥他虛情假意。據死者的友人向傳媒爆料指，有人疑自覺已是新一代紅人，於是便向拍拖多年的女友提出分手，然而由於處理不當，過程中未有照顧好女方的情緒與感受，令女方陷入崩潰之中，同時飽受情緒病困擾。有指女方輕生當日，疑有人要求女方刪除二人在社交網上的合照，更一度登門與女方理論，導致女方最終情緒失控而選擇走上輕生之路。
Nathan全民造星5︱承認曾有退賽打算
Nathan承認曾有退賽打算：「但好似逃避咗件事，因為一開頭參賽係想我嘅音樂畀人聽到，唔止呢段時間，之前都有自我質疑令我想退賽，但最後我覺得要打敗以前嘅自己，所以繼續留低。」對於網民的負評，他直言無法顧慮全部人的感受：「會繼續做好自己，同埋多謝一直支持我嘅人，會繼續進步畀大家睇。」
Nathan全民造星5︱有睇正反雙方留言
至於被女方家屬直斥虛情假意，Nathan表示：「嗰方面就唔回答住，Sorry。」他亦指暫無意出Po交代或澄清：「希望遲啲心情Ready，Plan好點處理，再去處理呢件事。」魏念恩表示期間都有睇正反雙方留言：「所謂『唔好嘅評論』，其實某程度都可以從中學到有咩要進步，好同唔好嘅評論都會睇。」
全民造星5 決賽︱Nathan宣布退賽
其中一個焦點便是放在Nathan身上，事關昨天（15日）被爆出他在比賽期間不斷向問前女友借錢，有傳媒報道指Nathan向前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。
Nathan更新IG向外界道歉
今天（16日）有不少網民都在網上紛紛留言表示希望他退賽，Nathan於晚上7時半在個人IG更新限時動態宣布退選，今晚將不會出席總決賽：「我決定退出今晚嘅總決賽，為各單位帶來不便好對唔住，我會盡快交代事情。」而ViuTV之後亦於社交網站正式宣布Nathan退出的消息：「《全民造星V》2號參賽者魏念恩（Nathan）因私人理由退賽，大會尊重其決定。」
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