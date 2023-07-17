全民造星5｜花姐黃慧君公開撐Nathan 惹大批網民不滿湧入其IG留言鬧爆

《全民造星V》10強之一的參賽者Nathan魏念恩，今年5月因其女友Jessie於葵涌石籬邨墮樓身亡而一度成為焦點人物。不過早前他被Jessie家屬踢爆，他在比賽期間不斷向Jessie借錢，瞬間人氣大跌兼被外界鬧爆「軟飯王」，最終因為輿論而在昨晚（16日）總決賽前半小時宣布退出比賽。花姐黃慧君在決賽後接受傳媒訪問時力撐Nathan，又坦言「應該支持有Potential嘅，而唔係加腳去踩佢」，結果此言論焫着大批網民，狠批花姐黑白不分。