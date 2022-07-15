全民造星5｜花姐記者會宣布唔做監製 AK孖Lokman飛海外揀蟀
花姐唔撈《造星5》監製
《全民造星5》今日舉行記者會，有花姐、肥仔、阿Dee＠ERROR出席，呢個陣容花姐都笑言係「星光熠熠」。花姐表示自己每年做完《造星》都想唔做：「之前幾年好明顯我係被逼啦！不過今年魯生逼我唔到，我今次唔做監製。」而且講明今年淨係選男仔。《全民造星5》將會於香港、溫哥華以及吉隆坡三個地方進行招募。
MIRROR拍片撐《造星5》 AK、Lokman飛海外揀蟀
MIRROR雖然未有現身，不過都有拍片撐《造星5》，之前傳過姜濤會飛去美國挑選參賽者，不過今次記者會並有回應此事，未知續後會否有驚喜作第二波宣傳。而正、副隊長Lokman與Anson Kong就落實會出發去溫哥華揀蟀。
肥仔、阿Dee飛吉隆坡揀蟀
肥仔同阿Dee話晒都係《造星》師兄，花姐笑言佢兩個冇樣又矮都可以做明星，畀到香港人希望。今次肥仔同阿Dee將身負重任，飛往吉隆坡幫手揀蟀，花姐千叮萬囑：「你兩個醒醒定唔好玩咁多，到時我搵個記者跟住你哋，偷影你哋！」又笑言每晚12點要向佢報到﹐仲點名吩咐ERROR經理人阿濟要嚴格遵從。
阿Dee爆金句 花姐讚：一哥即係一哥
肥仔同阿Dee鏡頭前成日亂講嘢，被問到今次揀人準則如何，他們笑言：「要搵啲唔掂嘅人嚟突顯自己有料！」而花姐就覺得才華同熱誠係重要過樣，唔想搵啲淨係得個軀殼嘅參賽者。最後阿Dee爆金句：「有個前輩講過，你勤力就做到藝人，但做明星就要睇命數。你要做明星先要做到一個勤力嘅藝人，只要你尊重呢個比賽，你認真為自己未來付出，你點都做到藝人先！」花姐仲大讚：「一哥即係一哥！」
有傳姜濤飛美國揀蟀？
從ViuTV製作部及藝人管理部獨立分拆出來的MakerVille，已開始籌備全男班的《全民造星5》，以往ViuTV都在香港舉行海選，經各大名導演、監製面試後選出90多位參賽者在節目正式亮相，不過今屆就玩國際化，加入海外招兵環節。有傳更會由MIRROR的姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）等12名成員走訪世界各地去「揀蟀」。
之前傳過有指MIRROR12子將會分頭行事，飛去新加坡、美國、加拿大和英國等地尋訪可造之材，攝製隊更會拍攝整個揀蟀過程，參賽者亦不限於華人，外國人也可來港參加。據知《全民造星5》預計於今年9、10月拍攝，最快可在今年年尾播出。
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