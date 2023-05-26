全民造星5｜導師陳蕾出茅招搶隊員被質疑人格 Viu藝人陳子豐嬲爆公審豹哥

ViuTV選秀節目《全民造星5》的99強比賽愈來愈激烈，最主要原因是參賽者實力較為強弱懸殊，令每當有強者出現就會掀起一輪導師爭奪戰。而昨晚一集WinWin男友99號黃家灝（KC）更將陳蕾與Rosa 的不和直接引爆！連ViuTV的藝人陳子豐都忍唔住要出Po狠批陳蕾出茅招！