陳蕾

全民造星5｜導師陳蕾出茅招搶隊員被質疑人格 Viu藝人陳子豐嬲爆公審豹哥

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ViuTV選秀節目《全民造星5》的99強比賽愈來愈激烈，最主要原因是參賽者實力較為強弱懸殊，令每當有強者出現就會掀起一輪導師爭奪戰。而昨晚一集WinWin男友99號黃家灝（KC）更將陳蕾與Rosa 的不和直接引爆！連ViuTV的藝人陳子豐都忍唔住要出Po狠批陳蕾出茅招！

全民造星5 陳蕾
陳蕾自認手速快，但只能夠講一山還有一山高。（圖片來源：《全民造星5》截圖）

陳蕾出茅招激嬲全世界

《全民造星5》導師分別為藍組：Jay Fung、Rosa；紅組：陳健安、陳蕾。雖然陳蕾自認打機另手速快，但實際上反應較差，經常在搶人環節不及藍組而未能招攬到最心儀的隊員。及後陳蕾與陳健安決定改變策略，將撳燈的步驟由原先的一人一盞變成陳健安一人撳兩盞，導致兩手空空的陳蕾經常在搶人環節騷擾對方，Rosa已經在鏡頭前多次投訴！

直至昨晚一集，WinWin男友99號黃家灝（KC）超班登場極速獲評判兩藍燈入圍，最後陳蕾竟然在鬧快撳掣搶人前一刻走到Rosa旁叫她，令Rosa最後受到騷擾之下手速略輸陳健安，最後KC加入紅組。被騷擾的Rosa 立即扯火，就連一向「好相與」的Jay Fung之後都忍唔住怒喝陳蕾：「奸茅！」

陳蕾 KC 全民造星
大熱門KC，又難怪兩邊導師爭崩頭。（圖片來源：ViuTV《全民造星V》截圖）
陳蕾走到藍組導師面前。
陳蕾走到藍組導師面前。（圖片來源：《全民造星5》截圖）
陳蕾 直接騷擾Rosa。
直接騷擾Rosa。（圖片來源：《全民造星5》截圖）
陳蕾 連Jay Fung都發火。
連Jay Fung都發火。（圖片來源：《全民造星5》截圖）
陳蕾
（圖片來源：ViuTV《全民造星5》截圖）

即睇片重溫：

陳子豐開Post怒轟質疑陳蕾人格

在該集播完之後，陳蕾的惡行令到ViuTV藝人陳子豐嬲爆忍唔住在IG Story出post，唔開名疑暗寸陳蕾寫道：

「呢幾年，我一直都有聽妳的歌，會因為妳得獎而在心中暗暗高興。但……公平公正喺比賽中真係好重要，騷擾別人從而得到你想搶嘅人，玩一兩次可以，但次次有妳想要嘅人就咁做，就會變得好難睇。
從來無懷疑妳嘅人格，但呢個show對妳嚟講都係一個真人show嚟㗎……如果我係對面嘅人，我講咗粗口行出間房好耐，佩服嗰兩位咁Nice嘅人。」

不過最後陳子豐在凌晨時分便刪除此post。

陳蕾 陳子豐除了為ViuTV主持很多節目之外，亦是ViuTV原創劇集常駐演員，備受ViuTV重用。
陳子豐除了為ViuTV主持很多節目之外，亦是ViuTV原創劇集常駐演員，備受ViuTV重用。（圖片來源：[email protected]
陳蕾 不過最後陳子豐都將此限動刪除。
不過最後陳子豐都將此限動刪除。（圖片來源：[email protected]

陳蕾出茅招 網民反應兩極

其實陳蕾的劣行已經不止一次，事關陳蕾多次因手速不及對方而失去多名大熱參賽者，她已經多次手口並用的出茅招搶人，例如捉著Rosa的雙手、擋住現場電視，導致藍組導師Jay Fung、Rosa特意用咕𠱸做圍牆嘗試防止陳蕾出招。

陳蕾除了得罪Jay Fung、Rosa及陳子豐，就連網民都對她的行為極為不滿，紛紛出Post，表明明知係節目效果都覺得「Over咗」、「本來我幾Like豹哥，不過頻密的茅招，扣咗一半分」。不過另一方面，亦有網民認為陳蕾所做的只是節目效果，直言沒有這些爭奪插曲的話節目「悶到唔想睇」，更稱因為陳蕾的茅招而更喜歡陳蕾。網民反應相當兩極。

網民對陳蕾反應兩極。
網民對陳蕾反應兩極。（圖片來源：ViuTV《全民造星5》截圖）
陳蕾 網民出Post狠批。
網民出Post狠批。（圖片來源：造星評議會 – 全民造星討論區FB截圖）
陳蕾 網民反應兩極。
網民反應兩極。（圖片來源：造星評議會 – 全民造星討論區FB截圖）

陳蕾來港奮鬥13年 曾窮到無法繳房租

陳蕾於廣州隻身到港追尋歌手夢，2009年的時候參加了第一屆《亞洲星光大道》出道。其後陳蕾雖在音樂上作出多項嘗試，但一直未有得到大眾和樂壇的關注。陳蕾曾經於節目中表示，前公司曾多次要求自己走文青路線，放棄自己原有的風格。雖然當年陳蕾的前公司，有為陳蕾爭取各種機會，但是陳蕾覺得那些機會均與自己的理念背道而馳，所以最後決定離開前公司。陳蕾轉簽現公司之後，開始堅持做自己喜歡的音樂，亦開始得到各界的認同，於樂壇各大頒獎典禮中獲獎，開始展開屬於陳蕾的星路。

全民造星5 陳蕾
（圖片來源：[email protected]
全民造星5 陳蕾 陳蕾 鄧小巧
（圖片來源：[email protected]

陳蕾自認當年《亞洲星光大道》為黑歷史

陳蕾當年參加《亞洲星光大道》的時候，雖然未能得到頭三位，但人氣一直高企。可是，陳蕾於近年接受傳媒訪問的時候，表示覺得當年於《亞洲星光大道》的表現為黑歷史。去年陳蕾更於ViuTV《Chill Club》中，重唱當年參賽歌曲蔡依林的《舞孃》。陳蕾回憶當時的自己只有19歲，未能充分錶現出「嫵媚」的一面，令場面變得十分尷尬。

陳蕾經濟拮据的日子 全靠鄧小巧捱過難關

陳蕾在《亞洲星光大道》後，開始正式於香港追尋音樂夢。陳蕾因為星途不順，曾經經歷過不少辛酸。陳蕾於傳媒訪問中表示，自己曾經月薪只有4位數字，更曾經連30元的狗子粉都買不起。經濟拮据的陳蕾更一度未能繳付房租。全靠鄧小巧的幫忙，陳蕾才能以合租形式搬進元朗的村屋，解決居住問題。

全民造星5 陳蕾 陳蕾 鄧小巧
（圖片來源：[email protected]陳蕾Panther Chan）

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV《全民造星5》截圖、[email protected][email protected]陳蕾Panther Chan 、《亞州星光大道》 截圖資料或影片來源：《全民造星5》@YouTube

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