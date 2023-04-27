全民造星5︱三大騎呢參賽者大起底！災難級顏值惹網民Mean爆留言

ViuTV人氣選秀節目《全民造星V》即將在5月15日首播，在2月正式公布了94強名單，ViuTV更在FB貼出參賽者的造型照等網民預先認識各位參賽者。近日有網民就翻出94強中造型最騎呢三人幫，該三位參賽者唔止造型夠曬娛樂性，連網民嘅Mean爆留言都令人笑爆嘴！