全民造星5︱三大騎呢參賽者大起底！災難級顏值惹網民Mean爆留言
全民造星5騎呢參賽者 ︱6. 八两金翻版 黃泓祖 (Taco）
第一位騎呢參賽者6號黃泓祖 (Taco）現年19歲，擅長Rap、寫詞、Freestyle同打機。在自我介紹片段中，Taco仲話自己出名「煩膠」，今次之所以會參加《全民造星V》全為自己的Hip Hop Crew「Special Plan」打廣告。當被問到出道後有咩想同粉絲講嘅時候，Taco就話：「希望你以後嚟到我Concert嘅時候，可以扭轉個頭180度咁fing」，非常無厘頭！
遇到咁奇葩嘅參賽者，一眾網民當然唔放過，FB一出相就有1,037個哈哈笑，網民仲要瘋狂mean爆留言，大部分網民都話覺得Taco同八两金好似樣，仲笑指Taco雙眼間距寬：「左眼搭的士去右眼應該要$100」！
「左眼搭的士去右眼應該要$100」
「八两金嘅仔？」
「放呢張相係咪整估佢」
「成嚿麥樂雞咁」
「笑容好似Annoying Orange」
全民造星5騎呢參賽者 ︱12. P圖失敗版張如城 Tommy
第二位騎呢參賽者12號Tommy，今年28歲，最擅長唱歌、作曲、編曲、監製，有網民發現原來Tommy來頭非常猛料，曾經為Mirror成員Jer寫《自毀的程序》。自我介紹嘅時候，Tommy話自己冇偶像包袱，並且希望自己能夠透過節目，繼續做自己喜歡的音樂。
講嘢有紋有路，音樂才華亦出眾的Tommy，可惜外表就未能得到網民的青睞，FB總共獲得390個哈哈笑。不少網民都留言笑指Tommy似亞洲神童張如城同朱咪咪，又話佢包包臉太過搶鏡。不過都有網民認同佢音樂才華出眾，留言表示支持。
「第一眼太似張如城」
「嘩！佢嚟參賽都好屈機啫！」
「佢有寫歌比阿jer《自毀的程序》」
「對眼係咪p圖失敗」
「係Tomy呀！對音樂有熱誠的人！一定支持！」
全民造星5騎呢參賽者 ︱67. 電車痴漢怪叔叔 鄭楚政（楚政）
最後一位騎呢參賽者67號鄭楚政（楚政），今年27歲，身為影音剪接員嘅佢表示最擅長影音剪接，平時就最鐘意自言自語。楚政自我介紹時表示自己一直好想有自己的音樂作品，並且想嘗試拍戲。擅長剪片的楚政喺自我介紹片段中都不斷大騷自己的剪片技巧，時不時加插啲無厘頭畫面，例如介紹自己鬍刨等等，果然夠曬騎呢。
ViuTV官方FB一出楚政嘅相就即刻吸引了511個哈哈笑，網民更表示覺得今年27歲的楚政似50歲，又話佢似「電車痴漢怪叔叔」。仲有網民表示佢同黃子華非常似樣，話佢可以同王丹妮翻拍《男歌女唱》，非常搞笑！
「50歲！！」
「可以同王丹妮翻拍《男歌女唱》」
「呢個係唯一一個，我未睇留言已經笑左先」
「電車痴漢怪叔叔」
「做剪片真係會老十年」
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