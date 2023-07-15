魏念恩全民造星5︱被爆多次向已故女友借錢 女方家屬公開對話還女方清白
Nathan被爆曾多次向前女友借錢
有傳媒報道指Nathan向前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。
要求前女友刪去IG合照：「放我走」
從Jessie家屬所公開的對話中可見，兩人一直有保持聯絡，直到5月中，Nathan突然要求女方刪去IG上所有有關自己的照片和限時動態。雖然女方表示不願意，並苦苦哀求Nathan給自己一個機會，但Nathan依然無動於衷，表示「我想自己一個」、「Pls let me go」、「放我走」等，最後更指「我以為我地已經分咗手」為由，多次要求與女方斬纜。
女方百分百支持Nathan追夢 甚至鼓勵對方報名參賽
網上曾經傳出Jessie不支持Nathan參加《全民造星5》，但其實Jessie一直百分百支持Nathan參賽追夢。Jessie家屬指當初是Jessie鼓勵Nathan報名參加《造星5》，每次出席公開場合均由Jessie為Nathan化妝、Set頭，無論在金錢上、精神上或生活上都非常支持Nathan參賽。即使Nathan情人節、生日等節日都因工作而無暇抽空見面，Jessie也一點怨言也沒有。
Nathan魏念恩首度回應女友輕生
Nathan的女朋友在5月於葵涌石籬邨墮樓身亡，有指是因為男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不開突然選擇了輕生。事發後，Nathan將IG的頭像轉成黑色，並在限時動態寫下長文抒發對已故女友的思念，但就一直未有接受傳媒訪問。直至昨日的10強拉票活動，Nathan終於再見傳媒並開腔回應女友輕生一事，他感謝大家的關心，透露心情慢慢平伏中：「心情就好過之前，但暫時私人嘢未Ready同公眾分享住，希望大家明白，畀啲空間我。」
當時Nathan在限時動態寫下長文抒發對已故女友的思念，有指令女方家人大感不滿，甚至直斥他虛情假意。據死者的友人向傳媒爆料指，有人疑自覺已是新一代紅人，於是便向拍拖多年的女友提出分手，然而由於處理不當，過程中未有照顧好女方的情緒與感受，令女方陷入崩潰之中，同時飽受情緒病困擾。有指女方輕生當日，疑有人要求女方刪除二人在社交網上的合照，更一度登門與女方理論，導致女方最終情緒失控而選擇走上輕生之路。
Nathan魏念恩承認曾有退賽打算
Nathan承認曾有退賽打算：「但好似逃避咗件事，因為一開頭參賽係想我嘅音樂畀人聽到，唔止呢段時間，之前都有自我質疑令我想退賽，但最後我覺得要打敗以前嘅自己，所以繼續留低。」對於網民的負評，他直言無法顧慮全部人的感受：「會繼續做好自己，同埋多謝一直支持我嘅人，會繼續進步畀大家睇。」
Nathan魏念恩有睇正反雙方留言
至於被女方家屬直斥虛情假意，Nathan表示：「嗰方面就唔回答住，Sorry。」他亦指暫無意出Po交代或澄清：「希望遲啲心情Ready，Plan好點處理，再去處理呢件事。」魏念恩表示期間都有睇正反雙方留言：「所謂『唔好嘅評論』，其實某程度都可以從中學到有咩要進步，好同唔好嘅評論都會睇。」
全民造星5｜Nathan魏念恩發文悼念女友
在ViuTV選秀節目《全民造星V》播出兩天後，就傳出大熱參賽者2號魏念恩（Nathan）其女友於5月17日於葵涌石籬邨墮樓身亡，有指是因為男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不開突然選擇了輕生。事發後Nathan亦將IG的頭像轉成黑色，在沉澱一星期後（5月24日）Nathan在其IG限時動態中，先上載了一段在海邊拍攝日落的影片，配以一段日文《眨眼瞬間》的歌詞，之後又分享了一段長文，疑似抒發他對已離世女友的思念：
過了很多天，感恩身邊朋友的關心。
妳是我遇過最善良的人，處處做事都為人設想。
妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。
這幾天回憶著與妳的種種事情，我感恩遇到妳。
希望妳在天堂快樂，喝妳最愛的咖啡，跳妳最愛的舞，繼續以妳的好
在我們心中活著。
有傳Nathan悼念女友此舉 惹女方家人大感不滿
雖然文中的「妳」未有指名道姓，不過相信就是Nathan已故的女友。可是，就傳出指Nathan悼念女友此舉動，令女方家人大感不滿，甚至直斥Nathan虛情假意。據死者的友人向傳媒爆料指，有人疑自覺已是新一代紅人，於是便向拍拖多年的女友提出分手，然而由於處理不當，過程中未有照顧好女方的情緒與感受，令女方陷入崩潰之中，同時飽受情緒病困擾。有指女方輕生當日，疑有人要求女方刪除二人在社交網上的合照，更一度登門與女方理論，導致女方最終情緒失控而選擇走上輕生之路。
Nathan魏念恩全民造星5｜職業「碼頭龍機操作員」
早在《全民造星5》宣傳MV入面，Nathan魏念恩已得到CloseUp鏡頭，佢申報職業係「碼頭龍機操作員」，所以MV開頭亦以他的工作背景取景，但其實佢懂得打鼓和結他，MV中亦有一展身手。
Nathan魏念恩全民造星5｜展現音樂才華的摩羯座
全民造星5的參賽者2號魏念恩（Nathan），他是一位摩羯座的人，擁有著積極、勤奮、實幹、有耐心的特性。在興趣方面，他喜歡露營等戶外活動。他非常擅長彈結他和打鼓，常常在自己創作的音樂中展現自己的才華與熱情。
Nathan魏念恩全民造星5｜參賽者資料
參賽編號: 2
姓名： Nathan
全名 : 魏念恩
IG : Nathanael_ngai
生日 : 1998/01/08
年齡 : 25
星座 : 摩羯座
身高 : 176
地區 : 香港
日常愛好 : 露營
個人專長 : 彈結他、打鼓
最喜愛的電影類型 : 勵志
最喜愛的電影 : The Secret Life of Walter Mitty
最喜愛的歌曲類型 : Midnight rendezvous、CASIOPEA
最喜愛的歌曲 : Jazz
全民造星5｜Pre round比賽 Nathan 自彈自唱 《下一束光》
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
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