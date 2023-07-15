魏念恩全民造星5︱被爆多次向已故女友借錢 女方家屬公開對話還女方清白

ViuTV選秀節目《全民造星5》將於明晚（16日）舉行總決賽，其中有份晉身10強的參賽者魏念恩（Nathan）的女朋友Jessie在5月於葵涌石籬邨墮樓身亡。有指是因為男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不開突然選擇了輕生。近日，前女友家屬就公開Jessie生前兩人的對話，希望能還Jessie一個清白。