全民造星5｜大熱1號王鋒Travis全獲7盞燈人氣一夜急升！

ViuTV《全民造星V》昨晚（05/19）播出的第4集，大熱之一的1號參賽者王鋒（Travis），不但在《前傳》MV中亦企中間C位引起注意，昨晚他更以出色的鎖舞（Locking）表演，音樂都未播完已獲取7盞燈入圍，成功引起全城關注！連導師們為了爭佢入組，引起一場戰爭！