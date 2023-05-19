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全民造星5｜大熱1號王鋒Travis全獲7盞燈人氣一夜急升！

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ViuTV《全民造星V》昨晚（05/19）播出的第4集，大熱之一的1號參賽者王鋒（Travis），不但在《前傳》MV中亦企中間C位引起注意，昨晚他更以出色的鎖舞（Locking）表演，音樂都未播完已獲取7盞燈入圍，成功引起全城關注！連導師們為了爭佢入組，引起一場戰爭！

王鋒 1號參賽者王鋒Travis）表演Locking成焦點！
1號參賽者王鋒（Travis）表演Locking成焦點！（圖片來源：[email protected]

全民造星5｜1號王鋒（Travis）大熱登場全獲7盞燈！

《全民造星V》昨晚（05/19）播出的第4集焦點，絕對係大熱門之一的26歲王鋒，他選擇表演Locking，以一身迷彩war game裝扮出場，跳健表現非常有力量又突出，三位評判在音樂都未播完之際一致藍燈，伍詠薇更大讚王鋒一步進舞台，她已經感受到王鋒「Ready」準備就緒要演出的心態；Edward Chan亦大讚王鋒表現沒有過分賣弄技巧。同時，導師們亦非常急進按燈搶人，成功加入導師韋羅莎（Rosa）和Jay Fung的藍組。陳蕾和陳健安（On仔）因為爭不到王鋒入組，嬲到要Check燈及睇慢鏡，陳蕾更話：「我哋係咪要拆夥？！」

王鋒 伍詠薇更大讚王鋒一步進舞台，她已經感受到王鋒「Ready」準備就緒要演出的心態
伍詠薇更大讚王鋒一步進舞台，她已經感受到王鋒「Ready」準備就緒要演出的心態（圖片來源：[email protected]
王鋒 陳蕾和陳健安On仔）因為爭不到王鋒入組，嬲到要Check燈及睇慢鏡，陳蕾更話：「我哋係咪要拆夥？！」
陳蕾和陳健安（On仔）因為爭不到王鋒入組，嬲到要Check燈及睇慢鏡，陳蕾更話：「我哋係咪要拆夥？！」（圖片來源：[email protected]

全民造星5｜1號王鋒（Travis）跳舞 《Fall Back + Do Gypsy Dance》

王鋒全民造星5｜參賽者資料

王鋒（Travis）是一位巨蟹座的人，擁有著敏感、溫柔、善良、有創意的個性。在興趣方面，他喜歡做尖、歷險、放空等多元化的活動。他非常擅長跳舞和唱歌，常常在自己創作的音樂中展現自己的才華與熱情。

從MBTI角度來看，王鋒（Travis）是一位INFP類型的人。這種類型的人通常非常注重自由和多元化，對於創意和表達自己的情感有著極大的興趣和熱情。他們通常是非常有創意和靈感的人，也非常注重自己的獨立性和自主性。

總體而言，王鋒（Travis）是一位非常有才華的參賽者，他擁有著豐富的音樂創作能力和熱情，同時也注重自由和多元化的生活。他最喜愛的電影類型是卡通片，最喜愛的歌曲類型是Funk、House、RnB、Soul、New jack swing、Pop，展現出他對於多元文化和音樂的熱愛和包容。相信他能夠在全民造星5的比賽中，展現出自己的才華和魅力，成為一位傑出的音樂人。”

參賽編號 1
姓名 Travis Fung
全名 王鋒
IG fungtravis
生日 1996年07月04日
年齡 26
星座 巨蟹座
身高 174cm
MBTI ESTJ
地區 香港
日常愛好 做尖、歷險、放空
個人專長 跳舞、唱歌
最喜愛的電影類型 卡通片
最喜愛的電影 Soul
最喜愛的歌曲類型 Funk、House、RnB、Soul、New jack swing、Pop
最喜愛的歌曲 任我行 – 陳奕迅
王鋒 1號參賽者王鋒Travis）在節目播出前已被封為大熱之一，在《前傳》MV中亦企中間C位
1號參賽者王鋒（Travis）在節目播出前已被封為大熱之一，在《前傳》MV中亦企中間C位（圖片來源：[email protected]
王鋒 1號參賽者王鋒Travis）在節目播出前已被封為大熱之一，在《前傳》MV中亦企中間C位
1號參賽者王鋒（Travis）在節目播出前已被封為大熱之一，在《前傳》MV中亦企中間C位（圖片來源：[email protected]
王鋒 王鋒Travis）是一位巨蟹座的人，擁有著敏感、溫柔、善良、有創意的個性。
王鋒（Travis）是一位巨蟹座的人，擁有著敏感、溫柔、善良、有創意的個性。（圖片來源：[email protected]

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圖片來源：[email protected]、ViuTV節目截圖資料或影片來源：[email protected]

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