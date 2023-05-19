全民造星5｜大熱1號王鋒Travis全獲7盞燈人氣一夜急升！
全民造星5｜1號王鋒（Travis）大熱登場全獲7盞燈！
《全民造星V》昨晚（05/19）播出的第4集焦點，絕對係大熱門之一的26歲王鋒，他選擇表演Locking，以一身迷彩war game裝扮出場，跳健表現非常有力量又突出，三位評判在音樂都未播完之際一致藍燈，伍詠薇更大讚王鋒一步進舞台，她已經感受到王鋒「Ready」準備就緒要演出的心態；Edward Chan亦大讚王鋒表現沒有過分賣弄技巧。同時，導師們亦非常急進按燈搶人，成功加入導師韋羅莎（Rosa）和Jay Fung的藍組。陳蕾和陳健安（On仔）因為爭不到王鋒入組，嬲到要Check燈及睇慢鏡，陳蕾更話：「我哋係咪要拆夥？！」
全民造星5｜1號王鋒（Travis）跳舞 《Fall Back + Do Gypsy Dance》
王鋒全民造星5｜參賽者資料
王鋒（Travis）是一位巨蟹座的人，擁有著敏感、溫柔、善良、有創意的個性。在興趣方面，他喜歡做尖、歷險、放空等多元化的活動。他非常擅長跳舞和唱歌，常常在自己創作的音樂中展現自己的才華與熱情。
從MBTI角度來看，王鋒（Travis）是一位INFP類型的人。這種類型的人通常非常注重自由和多元化，對於創意和表達自己的情感有著極大的興趣和熱情。他們通常是非常有創意和靈感的人，也非常注重自己的獨立性和自主性。
總體而言，王鋒（Travis）是一位非常有才華的參賽者，他擁有著豐富的音樂創作能力和熱情，同時也注重自由和多元化的生活。他最喜愛的電影類型是卡通片，最喜愛的歌曲類型是Funk、House、RnB、Soul、New jack swing、Pop，展現出他對於多元文化和音樂的熱愛和包容。相信他能夠在全民造星5的比賽中，展現出自己的才華和魅力，成為一位傑出的音樂人。”
|參賽編號
|1
|姓名
|Travis Fung
|全名
|王鋒
|IG
|fungtravis
|生日
|1996年07月04日
|年齡
|26
|星座
|巨蟹座
|身高
|174cm
|MBTI
|ESTJ
|地區
|香港
|日常愛好
|做尖、歷險、放空
|個人專長
|跳舞、唱歌
|最喜愛的電影類型
|卡通片
|最喜愛的電影
|Soul
|最喜愛的歌曲類型
|Funk、House、RnB、Soul、New jack swing、Pop
|最喜愛的歌曲
|任我行 – 陳奕迅
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