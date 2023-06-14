全民造星5 10強名單｜網上流傳惹熱議！大熱海外選手佔3席

ViuTV選秀節目《全民造星5》日前40強已正式誕生，現已進入新一輪團體賽賽制，餘下將進入新一輪賽制，將由40強進入30強，即再淘汰10名參賽者！而早前網上流傳出終極10強名單，當中本地選手佔7席，海外選手僅佔3席，而當中好多大熱選手都未有入圍！