全民造星5 10強名單｜網上流傳惹熱議！大熱海外選手佔3席
全民造星5｜網上流傳10強名單如下：
藍組4名學員
- 1號王鋒(王鋒)｜26歲｜香港選手｜專長：跳舞、唱歌
- 6號Taco(黃泓祖)｜20歲｜香港選手｜專長：Rap
- 9號Lyman Heung(香胤宅)｜33歲｜美國選手｜專長：Ballroom & Latin Dancing、Theatre Jazz Dancing
- 52號Ash(盧信宥)｜32歲｜馬來西亞選手｜專長：唱歌、跳舞
紅組6名學員
全民造星5｜10強名單網上流出 竟有兩名黑馬
現已進入新一輪團體賽賽制，餘下將進入新一輪賽制，將由40強進入30強，即再淘汰10名參賽者！而早前網上流傳出終極10強名單，當中本地代表佔7席，美加及馬來西亞代表各佔一席，連來自台灣的男團成員Snoopy（詹仕偉）都入圍。當中有4名藍組成員，紅組佔6席。三位於節目未播出已成為大熱的99號KC（黃家灝）、2號Nathan（魏念恩）、1號王鋒當然榜上有名，年紀輕輕19歲熱血Rapper的6號Taco（黃泓祖）和飆高音擁震攝歌聲的大隻仔32號亨仔（陳鎮亨）都有份。
另外，海外選手有美加代表9號Lyman Heung（香胤宅）、跳唱了得兼出道多年的馬來西亞選手52號Ash（盧信宥）， 以及前台灣男團成員Snoopy（詹仕偉）。而當中竟然出現兩位暫時未算起眼的兩位本地選手，包括擅長跳Popping的Tsoul（田曜誠）和46號希晉（王希晉），究竟他們會如何以黑馬姿態入圍十強，確實令大家十分期待。
全民造星5｜姜濤2.0 翻版阿Dee 折骨舞Kakit無緣入十強？
曾被指「姜濤2.0」18歲的樂庭、與Dee哥撞樣的大律師Aaron、跳折骨舞的19歲演藝學院學生Kakit、深受導師喜愛的Adams、走另類風格的Lubia以及重讀生的Moley都沒有出現在十強名單之內。
《全民造星》向來都是先錄後播，因此以往都曾經試過提早流傳出十強名單，不過根據以往《造星3》時候在播出十強爭奪戰之前，十強名單早已曝光，當時一直表現欠佳的CY陳宗澤竟然爆冷跑出，亦因此令不少網民質疑名單的真確性。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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