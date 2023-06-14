全民造星5

全民造星5 10強名單｜網上流傳惹熱議！大熱海外選手佔3席

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ViuTV選秀節目《全民造星5》日前40強已正式誕生，現已進入新一輪團體賽賽制，餘下將進入新一輪賽制，將由40強進入30強，即再淘汰10名參賽者！而早前網上流傳出終極10強名單，當中本地選手佔7席，海外選手僅佔3席，而當中好多大熱選手都未有入圍！

即睇《全民造星5》40強名單出爐！即睇《全民造星V》海外參賽者名單

全民造星5｜網上流傳10強名單如下：

藍組4名學員

紅組6名學員

全民造星5 將由40強進入30強
將由40強進入30強（圖片來源：ViuTV）
全民造星5 馬來西亞選手Ash盧信宥都有份出現十強名單
馬來西亞選手Ash盧信宥都有份出現十強名單（圖片來源：[email protected]_lu618）

全民造星5｜10強名單網上流出 竟有兩名黑馬

現已進入新一輪團體賽賽制，餘下將進入新一輪賽制，將由40強進入30強，即再淘汰10名參賽者！而早前網上流傳出終極10強名單，當中本地代表佔7席，美加及馬來西亞代表各佔一席，連來自台灣的男團成員Snoopy（詹仕偉）都入圍。當中有4名藍組成員，紅組佔6席。三位於節目未播出已成為大熱的99號KC（黃家灝）、2號Nathan（魏念恩）、1號王鋒當然榜上有名，年紀輕輕19歲熱血Rapper的6號Taco（黃泓祖）和飆高音擁震攝歌聲的大隻仔32號亨仔（陳鎮亨）都有份。

另外，海外選手有美加代表9號Lyman Heung（香胤宅）、跳唱了得兼出道多年的馬來西亞選手52號Ash（盧信宥）， 以及前台灣男團成員Snoopy（詹仕偉）。而當中竟然出現兩位暫時未算起眼的兩位本地選手，包括擅長跳Popping的Tsoul（田曜誠）和46號希晉（王希晉），究竟他們會如何以黑馬姿態入圍十強，確實令大家十分期待。

全民造星5 46號希晉王希晉）
46號希晉（王希晉）（圖片來源：ViuTV節目截圖）
全民造星5 擅長跳Popping的35號Tsoul田曜誠）
擅長跳Popping的35號Tsoul（田曜誠）（圖片來源：[email protected]

全民造星5｜姜濤2.0 翻版阿Dee 折骨舞Kakit無緣入十強？

曾被指「姜濤2.0」18歲的樂庭、與Dee哥撞樣的大律師Aaron、跳折骨舞的19歲演藝學院學生Kakit、深受導師喜愛的Adams、走另類風格的Lubia以及重讀生的Moley都沒有出現在十強名單之內。

《全民造星》向來都是先錄後播，因此以往都曾經試過提早流傳出十強名單，不過根據以往《造星3》時候在播出十強爭奪戰之前，十強名單早已曝光，當時一直表現欠佳的CY陳宗澤竟然爆冷跑出，亦因此令不少網民質疑名單的真確性。

全民造星5 全民造星V
「姜濤2.0」18歲的樂庭無緣入40強（圖片來源：ViuTV節目截圖）
全民造星5 與Dee哥撞樣的大律師Aaron梁浩朗無緣入40強
與Dee哥撞樣的大律師Aaron梁浩朗無緣入40強（圖片來源：ViuTV）
全民造星5 跳折骨舞的19歲演藝學院學生Kakit鄧家杰一路以來都是大熱之一，十強名單竟然沒有他！
跳折骨舞的19歲演藝學院學生Kakit鄧家杰一路以來都是大熱之一，十強名單竟然沒有他！（圖片來源：ViuTV節目截圖）

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圖片來源：ViuTV節目截圖、[email protected]資料或影片來源：[email protected]

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