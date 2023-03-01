全民造星5｜63號盧思睿Bryan似翻版袁偉豪 曾與Marf傳緋聞
全民造星5｜63號盧思睿Bryan 似翻版袁偉豪
25歲盧思睿Bryan目前為自由工作者，在他個人IG上可見拍過不少廣告，亦經常出席品牌活動，樣貌確實與袁偉豪有幾分相似！
盧思睿Bryan曾參加「學界男女神」
而他早在2014年，曾參加本刊舉辦的「學界男女神」，當年他以南區明愛胡振中中學的中六生參加，當時已被攝影師話他「好似香港先生-袁偉豪」，更大讚他好nice，好有禮貌！
盧思睿Bryan在中學時期為籃球隊校隊隊長，除了熱愛打籃球，亦甚有藝術天份，中學時期已好鍾意畫畫和唱歌！下面的畫作就是他畫兒時的自己。
盧思睿Bryan表面好沉鬱的他，原來好玩得，曾經參加校內歌唱比賽玩反串穿著女同學校裙表演。而他曾經的志願是希望可以上大學修讀設計，將來想做個設計師。
我哋當然有叫Bryan表演吓啦！想知佢係咪真係咁掂？去片啦！
盧思睿被網民翻出認愛Marf證據
在2021年《全民造星4》決賽前夕，當時冠軍大熱門19歲的Marf（邱彥筒）忽然被爆出戀情，更有網民翻出Marf與盧思睿拍拖的證據，甚至有網民在討論區大爆盧思睿（Bryan）的「渣男」往事！
關於Marf與盧思睿拍拖的證據，網民經過比對男女主角二人的IG細節，整合出一系截圖供參考，包括發現在Marf十一月下旬的帖文中有盧思睿留言：「Lob U。」並隨字附上老虎Emoji。老虎Emoji似乎是盧思睿用作代表女朋友的符號，因為網民指出盧思睿曾在IG限時動態暗示有新戀情：「幸運兒是你。」同樣附有老虎Emoji。幾乎同一時段，Marf的IG限時動態也說：「我的幸運。」當中又有與老虎Emoji神似的圖案出現，難免令人聯想到Marf與盧思睿正在隔空認愛。
盧思睿Bryan曾為Marf畫過畫像
不只如此，盧思睿曾為Marf畫過畫像，而Marf也有轉發分享，盧思睿更Post過與女友的合照，惟女友正面樣貌以老虎Emoji遮擋，雖然女友身份成迷，但那老虎Emoji一再出現，女友真身是Marf的猜想，愈來愈明朗。
盧思睿被網民封「渣男」 並大爆往事
其實幕前藝人拍拖已不是什麼禁忌，但是次Marf與盧思睿拍拖消息一出，即令不少網民直言對Marf失望，更揚言立即棄船轉軚，不欲再支持她，根本原因出自Marf男友盧思睿身上，因為網民都不約而同地指盧思睿是「食家」、渣男，直指他感情生活異常豐富：「溝過嘅女唔知有冇500個」、「出名食女食到癲」、「係咁IG DM女」、「佢出名當IG係交友約炮程式咁用」。甚至有人自稱是盧思睿就讀觀塘某專業教育學院的同校同學，在網上分享盧思睿以前在校內瘋狂撩女仔的往事。
Marf形象正面 Fans怕她被呃
Marf在《全民造星4》甫一開播已成為觀眾與網民的寵兒，不僅跳得又唱得，表演時散發的態度和氣場更有巨星風範，何況她私下又相當善良有愛心，喜歡小動物任職獸醫助護。假如如網民所言，Marf與盧思睿拍拖，而盧思睿又的確是個渣男，那麼網民的擔心絕對合理，深怕Marf遭受盧思睿所連累隨時GG。對此，有媒體向《全民造星4》女團經理人阿Wing戴穎查詢，她表示不回應私人事，並稱Marf當下正專心備戰決賽。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言