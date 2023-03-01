全民造星5｜63號盧思睿Bryan似翻版袁偉豪 曾與Marf傳緋聞

ViuTV選秀節目《全民造星5》早前公佈94強名單，網民仲盛讚今屆質素好高！今屆除咗有MIRROR及ERROR翻版參賽，女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）嘅緋聞男友盧思睿（Bryan）都嚟玩，果然熱鬧！