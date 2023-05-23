楚政全民造星5｜騎呢參賽者夠膽寫歌唱衰陳蕾同編審寶姐 面試寸咀勁出位！

ViuTV《全民造星V》已播出一星期，已有多位大熱門參賽者出場引起熱話，而昨日（22日）最新一集中，出現了一位勁爆參賽者，67號的楚政，佢面試時已經表面寸咀，得罪編審寶姐同埋陳蕾，引起了大家的關注，去到真正表演時，佢竟然夠膽寫咗首歌唱衰寶姐同埋陳蕾，成首歌的歌詞認真大膽，仲要笑住唱，引起全場大笑，最後憑一盞燈入了復活區！