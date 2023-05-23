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楚政全民造星5｜騎呢參賽者夠膽寫歌唱衰陳蕾同編審寶姐 面試寸咀勁出位！

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ViuTV《全民造星V》已播出一星期，已有多位大熱門參賽者出場引起熱話，而昨日（22日）最新一集中，出現了一位勁爆參賽者，67號的楚政，佢面試時已經表面寸咀，得罪編審寶姐同埋陳蕾，引起了大家的關注，去到真正表演時，佢竟然夠膽寫咗首歌唱衰寶姐同埋陳蕾，成首歌的歌詞認真大膽，仲要笑住唱，引起全場大笑，最後憑一盞燈入了復活區！

全民造星5 66號的楚政
66號的楚政（圖片來源：《全民造星V》）

楚政全民造星5｜面試搲水吹 寸咀得罪編審同陳蕾

《全民造星V》當每位參賽者表演前，都會播放返佢哋嚟面試的情景，呢位67號參賽者楚政嚟面試時除咗一面自信之外， 一開始面試就寸親編審寶姐。當時被問到楚政係咪緊張時，佢就話自己未試過面對一大班人望住佢表演，寶姐就問「駛唔駛我哋行開一陣？」楚政就以半開玩笑的態度話「唔好啦，你唔係諗住走呀嘛」跟住仲不斷「搲水吹」遲遲唔表演，引起編審寶姐不滿，去到要吹佢。除咗寶姐之外，佢同導師打招呼時，剩係唔同陳蕾打招呼，唔知係唔小心定點，最後仲反問陳蕾「你唔咁小氣呀？」去到跳舞表演時，楚政表示自己係「有限公司」就搵嚟幾隻公仔「郁郁吓」，唔知係有創意定係敷衍了事，寶姐都忍唔住問啲導師點解仲忍到，陳蕾就笑住指住門口「嗰邊直接出去呀」。

全民造星5 66號參賽者楚政嚟面試時除咗一面自信之外， 一開始面試就寸親編審寶姐
66號參賽者楚政嚟面試時除咗一面自信之外， 一開始面試就寸親編審寶姐（圖片來源：《全民造星V》）
全民造星5 當時被問到楚政係咪緊張時，佢就話自己未試過面對一大班人望住佢表演，寶姐就問「駛唔駛我哋行開一陣？」楚政就以半開玩笑的態度話「唔好啦，你唔係諗住走呀嘛」
當時被問到楚政係咪緊張時，佢就話自己未試過面對一大班人望住佢表演，寶姐就問「駛唔駛我哋行開一陣？」楚政就以半開玩笑的態度話「唔好啦，你唔係諗住走呀嘛」（圖片來源：《全民造星V》）
全民造星5 跟住楚政仲不斷「搲水吹」遲遲唔表演，引起編審寶姐不滿，去到要吹佢
跟住楚政仲不斷「搲水吹」遲遲唔表演，引起編審寶姐不滿，去到要吹佢（圖片來源：《全民造星V》）
全民造星5 楚政同導師打招呼時，剩係唔同陳蕾打招呼，唔知係唔小心定點
楚政同導師打招呼時，剩係唔同陳蕾打招呼，唔知係唔小心定點（圖片來源：《全民造星V》）
楚政 全民造星5
陳蕾一直留意佢無同自己打招呼（圖片來源：《全民造星V》）
全民造星5 楚政最後仲反問陳蕾「你唔咁小氣呀？」
楚政最後仲反問陳蕾「你唔咁小氣呀？」（圖片來源：《全民造星V》）

楚政全民造星5｜表演寫歌唱衰人：想兜巴冚佢

去到真正表演時，67號參賽者楚政竟然真係寫咗首叫《Dear ViuTV》唱衰寶姐同埋陳蕾！一開始歌詞已勁爆「面試好玩，但有人好似好憎我」，跟住直接開名寶姐同埋陳蕾「陳蕾親佢跳舞想趁機趕我走，我都未跳完你就咁心急，難道我真係咁黑你憎？」「仲有寶姐傷透我的心，我講緊嘢佢喝停我，迫我快啲唱歌，我嗰刻真的很想，兜巴冚佢」「ViuTV老闆可唔可以炒咗佢」楚政歌詞令現場起哄。表演完後，評判問楚政係咪有嘢想呻訴，楚政表示又唔係，只係覺得寶姐同埋陳蕾好似有啲記仇搞到佢有啲壓力，所以咁樣寫咗出嚟。

全民造星5 66號參賽者楚政竟然真係寫咗首叫《Dear ViuTV》唱衰寶姐同埋陳蕾「我嗰刻真的很想，兜巴冚佢」陳蕾表示想冚邊個先
66號參賽者楚政竟然真係寫咗首叫《Dear ViuTV》唱衰寶姐同埋陳蕾「我嗰刻真的很想，兜巴冚佢」陳蕾表示想冚邊個先（圖片來源：《全民造星V》）
楚政 全民造星5
（圖片來源：《全民造星V》）
全民造星5 楚政歌詞令現場起哄
楚政歌詞令現場起哄（圖片來源：《全民造星V》）

楚政全民造星5｜網民：得罪寶姐都有得入圍

網民都睇到眼都突，認為《全民造星V》都算係咁，面試已經得罪晒編審同導師都照比佢入圍「莫名的自信」「得罪寶姐都有得入圍」「Viu最鐘意搶口嘅人」「好煩膠」「勁無禮貌」「佢真係覺得自己好幽默」「最憎呢啲r水吹嘅kam x」「白卡選手出現了」「咁都入到復活」「條友一定係以自己x到人地一棟都冇然後喺心入面自high」「佢係咪剪片剪到癲咗」「啲音亂x咁嚟」「麥兜啲歌咁」亦有網民讚佢幾有創意又夠大膽「起碼會令人記得佢」「想睇佢入」「呢個想佢留耐啲 應該會fun」。

重溫：楚政全民造星5｜自彈自唱原創歌《Dear ViuTV》

全民造星5騎呢參賽者 ︱67. 電車痴漢怪叔叔 鄭楚政（楚政） 獲得511個「哈哈」

最後一位騎呢參賽者67號鄭楚政（楚政），今年27歲，身為影音剪接員嘅佢表示最擅長影音剪接，平時就最鐘意自言自語。楚政自我介紹時表示自己一直好想有自己的音樂作品，並且想嘗試拍戲。擅長剪片的楚政喺自我介紹片段中都不斷大騷自己的剪片技巧，時不時加插啲無厘頭畫面，例如介紹自己鬍刨等等，果然夠曬騎呢，難怪喺FB獲得511個哈哈笑啦！

全民造星5 參賽者67號鄭楚政楚政）今年27歲，不過唔少網民都覺得佢似50歲多啲。
參賽者67號鄭楚政（楚政）今年27歲，不過唔少網民都覺得佢似50歲多啲。（圖片來源：[email protected]
楚政 全民造星5 擅長剪片嘅佢係自我介紹影片中不斷加插無厘頭畫面，例如介紹自己鬍刨等等
擅長剪片嘅佢係自我介紹影片中不斷加插無厘頭畫面，例如介紹自己鬍刨等等（圖片來源：kingmaker.viu.tv）
楚政 全民造星5 好有自己個人風格。
好有自己個人風格。（圖片來源：kingmaker.viu.tv）
楚政 全民造星5 連平時嘅打扮都好奇葩！
連平時嘅打扮都好奇葩！（圖片來源：kingmaker.viu.tv）
楚政 全民造星5 網民都覺得佢同黃子華撞樣。
網民都覺得佢同黃子華撞樣。（圖片來源：kingmaker.viu.tv）

ViuTV官方FB一出楚政嘅相就即刻吸引了511個哈哈笑，網民更表示覺得今年27歲的楚政似50歲，又話佢似「電車痴漢怪叔叔」。仲有網民表示佢同黃子華非常似樣，話佢可以同王丹妮翻拍《男歌女唱》，非常搞笑！

「50歲！！」

「可以同王丹妮翻拍《男歌女唱》」

「呢個係唯一一個，我未睇留言已經笑左先」

「電車痴漢怪叔叔」

「做剪片真係會老十年」

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圖片來源：kingmaker.viu.tv、[email protected]資料或影片來源：[email protected]

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