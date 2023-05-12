全民造星5｜94強公開露面 網民不滿狠批大馬選手：質素又唔係特別高

ViuTV選秀節目《全民造星5》今日（5月12日）舉行記者會，讓94強部份參賽者一齊公開露面，為節目宣傳造，不過記者會舉行前，卻有網民率先在社交網專頁出po，大呻對ViuTV選擇去馬來西亞及加拿大挑選參賽者的不滿，引起不少網民爭議！