全民造星5｜94強公開露面 網民不滿狠批大馬選手：質素又唔係特別高
《全民造星5》首度招募海外華人惹不滿
有網民近日在Facebook專頁「造星評議會 – 全民造星討論區」中出po直指：「唔明點解全民造星V要找馬來西亞加拿大參賽者，質素又唔係特別高，始終喜歡自己人多D，COLLAR、ERROR、MIRROR的成功，就係夠貼地，代表香港人，有親切感，佢地每個人的故事有代入感。」
網民駁火：係咪特登歧視馬來西亞人？
雖然該名網民開頭提到馬來西亞和加拿大兩個地點，但當有網民反駁：「全世界都有香港人㗎！」開po的網民就將焦點集在馬來西亞的選手身上，回答：「但佢地係馬來西亞人。」引來不少網民不滿，表示：「都未開始播就話質素唔高？」、「你估香港好大呀？」、「係咪特登歧視馬來西亞人？」等等。
明禎BB被舉例：一句質素唔高太武斷了！
另有網民舉例指：「明禎BB、Fish、Gin Lee、楊紫瓊都係馬來西亞人，咁樣一句質素唔高太武斷了！」又補充：「當然，馬來西亞仲有好多男artists喺香港都好多人鍾意，黃明志、光良、曹格、etc.，只不過我是一個佬，所以舉嘅例都係女啫！」
18歲大馬選手 Kingston 黃昱翰 MV率先跑出
睇番今屆《全民造星5》有10名馬來西亞選手，平均年齡27歲，最大33歲、最細18歲，其中年紀最細的78號黃昱翰（Kingston），更在節目主題曲《前傳》中擔任主角：
身高174，黃昱翰（Kingston）在MV中不但是打頭陣一員，校園風造型在SOGO對出馬路中心霸氣起舞，原來佢係馬來西亞代表，日常愛好係唱歌、跳舞。（[email protected]_31419）
另外9位大來自馬來西亞的參賽者，包括有：7號 Aaron Bosco 雷振耀，現年26歲，身高183cm。（[email protected]）
19號的Ritchie梁瑋城，現年25歲，身高183cm。（[email protected]_leong）
45號 Adam Sang 鄭如川，現年34歲，身高180cm。（[email protected]_sang）
52號 Ash 盧信宥，現年32歲，身高178。（[email protected]_lu618）
59號 Louis 陳則銘，現年27歲，身高187。（[email protected]）
70號 Maico 鄭仲豪，現年33歲，身高174。（[email protected]_teh）
75號 Travis 王璯中，現年23歲，身高181。（[email protected]__hz）
90號 Nickkung 龔建華，現年29歲，身高170。（[email protected]）
94號 Henry 張文漢，現年25歲，身高175。（[email protected]）
重溫《全民造星V》主題曲《前傳》MV：
仲有新出嘅《前傳》Dance Version：
網民都大讚MV拍得好高質！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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