全民造星5

全民造星5｜94強公開露面 網民不滿狠批大馬選手：質素又唔係特別高

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ViuTV選秀節目《全民造星5》今日（5月12日）舉行記者會，讓94強部份參賽者一齊公開露面，為節目宣傳造，不過記者會舉行前，卻有網民率先在社交網專頁出po，大呻對ViuTV選擇去馬來西亞及加拿大挑選參賽者的不滿，引起不少網民爭議！

全民造星5 《全民造星5》今日舉行記者會。
《全民造星5》今日舉行記者會。（圖片來源：ViuTV提供）
全民造星5 94強部份參賽者一齊大合照。
94強部份參賽者一齊大合照。（圖片來源：ViuTV提供）

《全民造星5》首度招募海外華人惹不滿

有網民近日在Facebook專頁「造星評議會 – 全民造星討論區」中出po直指：「唔明點解全民造星V要找馬來西亞加拿大參賽者，質素又唔係特別高，始終喜歡自己人多D，COLLAR、ERROR、MIRROR的成功，就係夠貼地，代表香港人，有親切感，佢地每個人的故事有代入感。」

全民造星5
（圖片來源：[email protected]造星評議會 – 全民造星討論區）

網民駁火：係咪特登歧視馬來西亞人？

雖然該名網民開頭提到馬來西亞和加拿大兩個地點，但當有網民反駁：「全世界都有香港人㗎！」開po的網民就將焦點集在馬來西亞的選手身上，回答：「但佢地係馬來西亞人。」引來不少網民不滿，表示：「都未開始播就話質素唔高？」、「你估香港好大呀？」、「係咪特登歧視馬來西亞人？」等等。

全民造星5
（圖片來源：[email protected]造星評議會 – 全民造星討論區）

明禎BB被舉例：一句質素唔高太武斷了！

另有網民舉例指：「明禎BB、Fish、Gin Lee、楊紫瓊都係馬來西亞人，咁樣一句質素唔高太武斷了！」又補充：「當然，馬來西亞仲有好多男artists喺香港都好多人鍾意，黃明志、光良、曹格、etc.，只不過我是一個佬，所以舉嘅例都係女啫！」

全民造星5 明禎BB躺著也中槍！
明禎BB躺著也中槍！（圖片來源：[email protected]

18歲大馬選手 Kingston 黃昱翰 MV率先跑出

睇番今屆《全民造星5》有10名馬來西亞選手，平均年齡27歲，最大33歲、最細18歲，其中年紀最細的78號黃昱翰（Kingston），更在節目主題曲《前傳》中擔任主角：

全民造星5 黃昱翰Kingston）
黃昱翰（Kingston）（圖片來源：《全民造星V》）
全民造星5 黃昱翰Kingston）
黃昱翰（Kingston）（圖片來源：《全民造星V》MV）

身高174，黃昱翰（Kingston）在MV中不但是打頭陣一員，校園風造型在SOGO對出馬路中心霸氣起舞，原來佢係馬來西亞代表，日常愛好係唱歌、跳舞。（[email protected]_31419）

全民造星5 05年出世嘅Kingston黄昱翰是大馬參賽者中年紀小，來自吉隆坡。
05年出世嘅Kingston黄昱翰是大馬參賽者中年紀小，來自吉隆坡。（圖片來源：《全民造星V》）
全民造星5 吉隆坡長大的Kingston黄昱翰。
吉隆坡長大的Kingston黄昱翰。（圖片來源：[email protected]_31419）
全民造星5 kingston 黃昱翰 Kingston黄昱翰身高174cm。
Kingston黄昱翰身高174cm。（圖片來源：[email protected]_31419）

另外9位大來自馬來西亞的參賽者，包括有：7號 Aaron Bosco 雷振耀，現年26歲，身高183cm。（[email protected]

全民造星5 Aaron Bosco 雷振耀
Aaron Bosco 雷振耀（圖片來源：《全民造星V》）

19號的Ritchie梁瑋城，現年25歲，身高183cm。（[email protected]_leong）

全民造星5 Ritchie梁瑋城
Ritchie梁瑋城（圖片來源：《全民造星V》）

45號 Adam Sang 鄭如川，現年34歲，身高180cm。（[email protected]_sang）

全民造星5 Adam Sang 鄭如川
Adam Sang 鄭如川（圖片來源：《全民造星V》）

52號 Ash 盧信宥，現年32歲，身高178。（[email protected]_lu618）

全民造星5 Ash 盧信宥
Ash 盧信宥（圖片來源：《全民造星V》）

59號 Louis 陳則銘，現年27歲，身高187。（[email protected]

全民造星5 Louis 陳則銘
Louis 陳則銘（圖片來源：《全民造星V》）

70號 Maico 鄭仲豪，現年33歲，身高174。（[email protected]_teh）

全民造星5 Maico 鄭仲豪
Maico 鄭仲豪（圖片來源：《全民造星V》）

75號 Travis 王璯中，現年23歲，身高181。（[email protected]__hz）

全民造星5 Travis 王璯中
Travis 王璯中（圖片來源：《全民造星V》）

90號 Nickkung 龔建華，現年29歲，身高170。（[email protected]

全民造星5 Nickkung 龔建華
Nickkung 龔建華（圖片來源：《全民造星V》）

94號 Henry 張文漢，現年25歲，身高175。（[email protected]

全民造星5 Henry 張文漢
Henry 張文漢（圖片來源：《全民造星V》）

重溫《全民造星V》主題曲《前傳》MV：

仲有新出嘅《前傳》Dance Version：

網民都大讚MV拍得好高質！

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV提供、[email protected]、《全民造星V》、[email protected]_31419、[email protected]資料或影片來源：[email protected]

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