全民造星5｜藍組Kakit為演出激減8KG 自爆着四條底褲仲帶性玩具上台！

《全民造星5》昨晚（20日）來到第4回合分組對決，紅組「蕾安多芬」首先派出C組，成員包括KC、Tsoul、Stick、阿生和Kingston，他們表演自選項目《蕾安多芬之月光寶盒》，更獲評判之一的當奴大讚「無懈可擊」。藍組「Fung莎星辰」即派出B組迎戰，四位成員Kakit、Jason Loi、樂樂和Maico以婚外情對小朋友影響為題，演繹赤裸人性的《Unholy》。網民激讚僅以白布包裹身體上陣的Kakit，而他亦在IG分享更多背後細節，更大爆台上用到的一支唇膏原來係性玩具！