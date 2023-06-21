全民造星5 kakit

全民造星5｜藍組Kakit為演出激減8KG 自爆着四條底褲仲帶性玩具上台！

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《全民造星5》昨晚（20日）來到第4回合分組對決，紅組「蕾安多芬」首先派出C組，成員包括KC、Tsoul、Stick、阿生和Kingston，他們表演自選項目《蕾安多芬之月光寶盒》，更獲評判之一的當奴大讚「無懈可擊」。藍組「Fung莎星辰」即派出B組迎戰，四位成員Kakit、Jason Loi、樂樂和Maico以婚外情對小朋友影響為題，演繹赤裸人性的《Unholy》。網民激讚僅以白布包裹身體上陣的Kakit，而他亦在IG分享更多背後細節，更大爆台上用到的一支唇膏原來係性玩具！

全民造星5 kakit 紅組的「蕾安多芬」C組表演自選項目《蕾安多芬之月光寶盒》，更獲評判之一的當奴大讚「無懈可擊」。
紅組的「蕾安多芬」C組表演自選項目《蕾安多芬之月光寶盒》，更獲評判之一的當奴大讚「無懈可擊」。（圖片來源：《全民造星5》截圖）
全民造星5 kakit 藍組的「Fung莎星辰」B組以婚外情對小朋友影響為題，演繹赤裸人性的《Unholy》。
藍組的「Fung莎星辰」B組以婚外情對小朋友影響為題，演繹赤裸人性的《Unholy》。（圖片來源：《全民造星5》截圖）

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Kakit演出備受讚賞 為角色激減8kg

「Fung莎星辰」B組的表演播出後，作為故事主角的Kakit演出備受讚賞，網民更大讚他有實力兼可塑性高。而Kakit亦有在IG分享是次演出的感受：「呢個表演絕對係冒緊險，但我願意不顧代價為呢件藝術品付出，而回報比付出的令我覺得值得了！好感謝隊友願意信任我畀我癲。」他透露為了演繹「軟弱家怡」，不但減去近8kg，更斷食斷水兩日入戲。

全民造星5 kakit 作為故事主角的Kakit的演出備受讚賞。
作為故事主角的Kakit演出備受讚賞。（圖片來源：《全民造星5》截圖）
全民造星5 kakit 當然不少得折骨舞。
當然不少得折骨舞。（圖片來源：《全民造星5》截圖）
全民造星5 kakit Kakit感謝隊友的信任。
Kakit感謝隊友的信任。（圖片來源：[email protected]_ka.kit）
全民造星5 kakit Kakit透露為了演繹「軟弱家怡」，減去近8kg兼斷食斷水兩日入戲。
Kakit透露為了演繹「軟弱家怡」，減去近8kg兼斷食斷水兩日入戲。（圖片來源：[email protected]_ka.kit）

粉紅色唇膏原來係性玩具

Kakit亦在節目後開Live與粉絲聊天，期間大爆表演中用到的粉紅色唇膏是性玩具，他解釋因為要令觀眾清楚看到是一支唇膏，一般唇膏的Size太小，而這個性玩具則剛剛好！他又指因買不到白色瑜伽褲，所以最後穿了四條底褲出場。

全民造星5 kakit Kakit表演中用到的粉紅色唇膏原來是性玩具。
Kakit表演中用到的粉紅色唇膏原來是性玩具。（圖片來源：《全民造星5》截圖）
全民造星5 kakit 並不是普通的唇膏。
並不是普通的唇膏。（圖片來源：《全民造星5》截圖）
全民造星5 kakit 他在IG分享選購過程。
他在IG分享選購過程。（圖片來源：[email protected]_ka.kit）
全民造星5 kakit
（圖片來源：[email protected]_ka.kit）
全民造星5 kakit
（圖片來源：[email protected]_ka.kit）
全民造星5 kakit 網民大讚Kakit的演出。
網民大讚Kakit的演出。（圖片來源：[email protected]_ka.kit）
全民造星5 kakit 網民大讚Kakit的演出。
網民大讚Kakit的演出。（圖片來源：[email protected]_ka.kit）

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撰文：東方新地圖片來源：《全民造星5》截圖，[email protected]_ka.kit

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