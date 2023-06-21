全民造星5｜藍組Kakit為演出激減8KG 自爆着四條底褲仲帶性玩具上台！
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Kakit演出備受讚賞 為角色激減8kg
「Fung莎星辰」B組的表演播出後，作為故事主角的Kakit演出備受讚賞，網民更大讚他有實力兼可塑性高。而Kakit亦有在IG分享是次演出的感受：「呢個表演絕對係冒緊險，但我願意不顧代價為呢件藝術品付出，而回報比付出的令我覺得值得了！好感謝隊友願意信任我畀我癲。」他透露為了演繹「軟弱家怡」，不但減去近8kg，更斷食斷水兩日入戲。
粉紅色唇膏原來係性玩具
Kakit亦在節目後開Live與粉絲聊天，期間大爆表演中用到的粉紅色唇膏是性玩具，他解釋因為要令觀眾清楚看到是一支唇膏，一般唇膏的Size太小，而這個性玩具則剛剛好！他又指因買不到白色瑜伽褲，所以最後穿了四條底褲出場。
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