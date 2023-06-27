全民造星5 lyman

全民造星5｜大熱Lyman香胤宅傳打入十強 原來已婚三年老婆都係演員

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV選秀節目《全民造星5》大熱之一的Lyman Heung（香胤宅）有傳已成功打入十強，今晚（27日）的一集輪到他出場。從預告片中可見，Lyman似乎在沒有唱歌的情況下，單憑形體動作入圍。在過往的個人戰又或是團體賽中，Lyman的演出均能震懾評判獲點名大讚，其樣子又被指激似資深演員駱應鈞而掀起熱話。現年33歲的他原來已經結婚3年，太太同樣從事藝術表演工作，二人愛得甜蜜不時在社交平台放閃！

全民造星5 lyman 今晚27日）輪到Lyman出場。
今晚（27日）輪到Lyman出場。（圖片來源：ViuTV截圖）
全民造星5 lyman 從預告片中可見，Lyman似乎在沒有唱歌的情況下，單憑形體動作入圍。
從預告片中可見，Lyman似乎在沒有唱歌的情況下，單憑形體動作入圍。（圖片來源：ViuTV截圖）
全民造星5 lyman 有傳Lyman已成功打入十強。
有傳Lyman已成功打入十強。（圖片來源：ViuTV截圖）
全民造星5 lyman 全民造星5 網民指似後生時的駱應鈞！
網民指似後生時的駱應鈞！（圖片來源：電視截圖）

全民造星5｜10強Lyman Heung香胤宅

現年33歲的Lyman Heung（香胤宅）是來自美國的參賽者，在加拿大被MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）及江𤒹生發掘的拉丁舞導師。他代表藍組表演《B.A.D.》時大玩䧳雄同體，穿上高踭鞋大曬肌肉，眼神加動作所散發的魅力，連評判之一的陳詠謙都話令佢有性向疑惑。

全民造星5 lyman Lyman代表藍組表演《B.A.D.》大玩䧳雄同體，一致好評！
Lyman代表藍組表演《B.A.D.》大玩䧳雄同體，一致好評！（圖片來源：《全民造星5》截圖）
全民造星5 lyman 全民造星5 評判狄易達、泳兒、陳詠謙大讚Lyman。
評判狄易達、泳兒、陳詠謙大讚Lyman。（圖片來源：ViuTV）
全民造星5 lyman
（圖片來源：[email protected]

Lyman自小獲獎無數

Lyman在美國夏威夷出世，在香港長大，從小熱愛跳舞表演，9歲被老師選中演出《The Pirates of Penzance》，又學習國標舞蹈，15歲便贏得首個全國交際舞冠軍，代表香港四出參賽，父親十分支持其演藝夢，並送他到英國肯特大學，進修多種不同舞種，考獲戲劇和藝術研究學士學位。2016年到紐約發展，2020年成為《芝加哥》音樂劇全國巡迴演出成員，不過受疫情影響演出暫停，去向未明的Lyman去年底參加海外《全民造星5》招募，被MIRROR正副隊長Lokman和AK選中入圍，憑其超水準演出及俊俏外形，火速成為大熱。

全民造星5 lyman Lyman火速成為大熱。
Lyman火速成為大熱。（圖片來源：ViuTV）

Lyman出身演藝世家

有網民爆料指Lyman讀書時有啲肉地，加上箍牙，外形無現時咁出眾，但已經好受女同學歡迎，細個成日參加跳舞比賽。據知，Lyman其實出身演藝世家，爺爺香海是已故演員，曾出演過百齣電影，代表作有《朱麗葉與梁山伯》、《細路祥》等，「no coke no hope」是其最經典的對白。而Lyman父親Simon是廣播界猛人，在港台無人不識。

全民造星5 lyman 香海。
香海。（圖片來源：劇照）
全民造星5 lyman 全民造星5 香海
香海。（圖片來源：劇照）

結婚三年 太太都係演員

Lyman在IG直播中稱呼相戀12年的Zoe做「Wife」，自爆已經結婚三年。二人早在中學時認識，再於英國大學重遇。他接受訪問時表示跟太太未能於中學時發展，除因身高外，還因為他太嘈。而同樣是香港人的太太在紐約從事藝術表演工作，也是一名演員，他們更不時在社交平台放閃，愛得非常甜蜜。

全民造星5 lyman Lyman與太太結婚三年，二人早在中學時認識。
Lyman與太太結婚三年，二人早在中學時認識。（圖片來源：[email protected]
全民造星5 lyman 太太Zoe都是香港長大並到紐約追夢。
太太Zoe都是香港長大並到紐約追夢。（圖片來源：[email protected]
全民造星5 Lyman與女友拍拖12年！
Lyman與太太拍拖12年！（圖片來源：IG＠lyman.heung）
全民造星5 lyman 感情穩定。
感情穩定。（圖片來源：IG＠lyman.heung）

撞樣多位藝人 1.駱應鈞

Lyman的樣貌亦被指與不少藝人撞樣，有網民指他激似駱應鈞，就連笑紋都一樣：「駱sir後生好靚仔㗎」、「係咪佢私生子呀，似成咁」。

全民造星5 lyman 全民造星5 網民指似後生時的駱應鈞！
網民指似後生時的駱應鈞！（圖片來源：電視截圖）
全民造星5 lyman 全民造星5 5號駱應鈞是無綫第11期訓練班出身，同學個個勁人。
5號駱應鈞是無綫第11期訓練班出身，同學個個勁人。（圖片來源：TVB截圖）

撞樣2.伍詠薇哥哥Richard Eng

亦有不少指他同伍詠薇哥哥Richard Eng撞臉：「伍姑娘選佢出嚟，可能因為夠親切感」、「差啲想去搵佢補英文，真係好似」，「所以其實都好似伍姑娘」。

全民造星5 lyman 全民造星5 伍詠薇兄妹好似樣！
伍詠薇兄妹好似樣！（圖片來源：FB＠伍詠薇）
全民造星5 lyman 全民造星5 遵埋創辦人之一Richard Eng。
遵理創辦人之一Richard Eng。（圖片來源：FB＠伍詠薇）

撞樣3.詹瑞文

亦有不少網民指Lyman激似詹瑞文：「我唔敢講，其實我覺得佢好似詹sir」、「靚版詹瑞文」、「尤其之前啲表演Lyman好誇張啲表情，同詹sir好鬼似」，「第一眼覺得佢似後生版詹瑞文」

全民造星5 lyman 全民造星5 詹瑞文
詹瑞文。（圖片來源：FB＠詹瑞文）

撞樣4.王嘉爾

又話佢似王嘉爾：「似王嘉爾Jackson Wang囉，不過係好人版」、「連髮色都似」，「咁Lyman真係好有星味」。

全民造星5 lyman 全民造星5 王嘉爾
王嘉爾。（圖片來源：微博＠王嘉爾）

撞樣5.鍾雪瑩

更有網民指Lyman似演員鍾雪瑩：「有無覺得佢同鍾雪瑩好似樣？」、「我以為得我一個覺得似」、「同鍾雪有99%相似，係咪兩兄妹？」亦有網民指Lyman似韓星鄭容和、台灣歌手林宥嘉、澤田研二、光良、劉緯民等等。

全民造星5 lyman 全民造星5 新晉演員鍾雪瑩
新晉演員鍾雪瑩（圖片來源：FB＠鍾雪瑩）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部分轉載自New Monday）圖片來源：劇照、FB＠鍾雪瑩，微博＠王嘉爾，FB＠詹瑞文，IG＠lyman.heung， 《全民造星5》截圖，FB＠伍詠薇，tvb截圖資料或影片來源：IG＠lyman.heung

讀者留言

熱門文章

 