全民造星5｜大熱Lyman香胤宅傳打入十強 原來已婚三年老婆都係演員

ViuTV選秀節目《全民造星5》大熱之一的Lyman Heung（香胤宅）有傳已成功打入十強，今晚（27日）的一集輪到他出場。從預告片中可見，Lyman似乎在沒有唱歌的情況下，單憑形體動作入圍。在過往的個人戰又或是團體賽中，Lyman的演出均能震懾評判獲點名大讚，其樣子又被指激似資深演員駱應鈞而掀起熱話。現年33歲的他原來已經結婚3年，太太同樣從事藝術表演工作，二人愛得甜蜜不時在社交平台放閃！