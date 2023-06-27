全民造星5｜大熱Lyman香胤宅傳打入十強 原來已婚三年老婆都係演員
全民造星5｜10強Lyman Heung香胤宅
現年33歲的Lyman Heung（香胤宅）是來自美國的參賽者，在加拿大被MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）及江𤒹生發掘的拉丁舞導師。他代表藍組表演《B.A.D.》時大玩䧳雄同體，穿上高踭鞋大曬肌肉，眼神加動作所散發的魅力，連評判之一的陳詠謙都話令佢有性向疑惑。
Lyman自小獲獎無數
Lyman在美國夏威夷出世，在香港長大，從小熱愛跳舞表演，9歲被老師選中演出《The Pirates of Penzance》，又學習國標舞蹈，15歲便贏得首個全國交際舞冠軍，代表香港四出參賽，父親十分支持其演藝夢，並送他到英國肯特大學，進修多種不同舞種，考獲戲劇和藝術研究學士學位。2016年到紐約發展，2020年成為《芝加哥》音樂劇全國巡迴演出成員，不過受疫情影響演出暫停，去向未明的Lyman去年底參加海外《全民造星5》招募，被MIRROR正副隊長Lokman和AK選中入圍，憑其超水準演出及俊俏外形，火速成為大熱。
Lyman出身演藝世家
有網民爆料指Lyman讀書時有啲肉地，加上箍牙，外形無現時咁出眾，但已經好受女同學歡迎，細個成日參加跳舞比賽。據知，Lyman其實出身演藝世家，爺爺香海是已故演員，曾出演過百齣電影，代表作有《朱麗葉與梁山伯》、《細路祥》等，「no coke no hope」是其最經典的對白。而Lyman父親Simon是廣播界猛人，在港台無人不識。
結婚三年 太太都係演員
Lyman在IG直播中稱呼相戀12年的Zoe做「Wife」，自爆已經結婚三年。二人早在中學時認識，再於英國大學重遇。他接受訪問時表示跟太太未能於中學時發展，除因身高外，還因為他太嘈。而同樣是香港人的太太在紐約從事藝術表演工作，也是一名演員，他們更不時在社交平台放閃，愛得非常甜蜜。
撞樣多位藝人 1.駱應鈞
Lyman的樣貌亦被指與不少藝人撞樣，有網民指他激似駱應鈞，就連笑紋都一樣：「駱sir後生好靚仔㗎」、「係咪佢私生子呀，似成咁」。
撞樣2.伍詠薇哥哥Richard Eng
亦有不少指他同伍詠薇哥哥Richard Eng撞臉：「伍姑娘選佢出嚟，可能因為夠親切感」、「差啲想去搵佢補英文，真係好似」，「所以其實都好似伍姑娘」。
撞樣3.詹瑞文
亦有不少網民指Lyman激似詹瑞文：「我唔敢講，其實我覺得佢好似詹sir」、「靚版詹瑞文」、「尤其之前啲表演Lyman好誇張啲表情，同詹sir好鬼似」，「第一眼覺得佢似後生版詹瑞文」
撞樣4.王嘉爾
又話佢似王嘉爾：「似王嘉爾Jackson Wang囉，不過係好人版」、「連髮色都似」，「咁Lyman真係好有星味」。
撞樣5.鍾雪瑩
更有網民指Lyman似演員鍾雪瑩：「有無覺得佢同鍾雪瑩好似樣？」、「我以為得我一個覺得似」、「同鍾雪有99%相似，係咪兩兄妹？」亦有網民指Lyman似韓星鄭容和、台灣歌手林宥嘉、澤田研二、光良、劉緯民等等。
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