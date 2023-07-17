全民造星5︱Lyman決賽表演太似王嘉爾惹爭議 Alina做伴舞擘腿險走光

《全民造星V》總決賽於昨晚（16日）舉行，結果由現年33歲的Lyman香胤宅大熱勝出，被譽為「民選冠軍」的他憑全晚的2輪表演，在「星級專業評審」中得到72分，在9名參賽者中排行第3，表現相當亮眼。不過，在Lyman的2個表演之中都被指有引起爭議的地方，在網上掀起熱烈討論。