全民造星5 lyman

全民造星5︱Lyman決賽表演太似王嘉爾惹爭議 Alina做伴舞擘腿險走光

最新娛聞
東方新地

廣告

《全民造星V》總決賽於昨晚（16日）舉行，結果由現年33歲的Lyman香胤宅大熱勝出，被譽為「民選冠軍」的他憑全晚的2輪表演，在「星級專業評審」中得到72分，在9名參賽者中排行第3，表現相當亮眼。不過，在Lyman的2個表演之中都被指有引起爭議的地方，在網上掀起熱烈討論。

爭議1）Alina險春光乍洩

Lyman的第1輪表演中，與MIRROR成員Stanley女友Alina一同表演以舞台劇為主題的《City of Stars》及《Another Day of Sun》，兩人有不少親密肢體接觸，期間身穿性感貼身裙的Alina更多次作出轉圈動作露出蜜桃臀，更做出高難度的擘腿動作，因此險春光乍洩，令不少網民覺得與其他合作舞台相比尺度太過進取，女方更因此險走光。

全民造星5 lyman Lyman的第1輪表演與Alina共同演出。
Lyman的第1輪表演與Alina共同演出。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
全民造星5 lyman 身穿性感貼身裙的Alina更多次作出轉圈動作。
身穿性感貼身裙的Alina更多次作出轉圈動作。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
全民造星5 lyman 露出蜜桃臀。
露出蜜桃臀。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
全民造星5 lyman 做出擘腿動作時險春光乍洩，
做出擘腿動作時險春光乍洩，（圖片來源：ViuTV影片截圖）

爭議2）疑抄襲王嘉爾

Lyman早於賽前已經被指與多名知名藝人撞樣，包括駱應鈞、伍詠薇哥哥Richard Eng以及Jackson王嘉爾等等。未知是否因為經常聽到別人說他很像Jackson，Lyman在決賽上表演的SOLO舞台，正正就是Jackson的新歌《Cheetah》。造型部分，他昨晚演出的打扮亦與Jackson在《Cheetah》MV中的造型和妝髮非常相似，同樣化上煙燻妝以及金色曲髮，其黑色上衣亦與Jackson曾經穿過的款式頗為相似，因此他昨晚的《Cheetah》表演都被不少網民覺得他抄足Jackson，不過亦有不少人認為，cover歌曲多數都會參考該位歌手的打扮風格和造型，才能更加演繹得出該首歌曲的味道！

全民造星5 lyman Lyman表演Jackson的新歌《Cheetah》。
Lyman表演Jackson的新歌《Cheetah》。（圖片來源：東方新地）
全民造星5 lyman Jackson在MV中的造型。
Jackson在MV中的造型。（圖片來源：[email protected]
全民造星5 lyman Lyman在表演尾聲除衫騷肌。
Lyman在表演尾聲除衫騷肌。（圖片來源：東方新地）
全民造星5 lyman 可能有參照Jackson的表演。
可能有參照Jackson的表演。（圖片來源：[email protected]
全民造星5 lyman 上衣都與Jackson穿過的很相似。
上衣都與Jackson穿過的很相似。（圖片來源：[email protected]

全民造星5 決賽︱得獎名單：

冠軍：Lyman 香胤宅 18分

全民造星5 lyman 全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV《全民造星5》截圖）

亞軍：KC 黃家灝 18分

全民造星5 lyman 全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV《全民造星5》截圖）

季軍：亨仔陳鎮亨 14分

全民造星5 lyman 全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV《全民造星5》截圖）

第4名：希晉 王希晉 14分

第5名：Tsoul 田曜誠 14分

第6名：Ash 盧信宥 12分

第7名：Taco 黃泓祖 10分

第8名：王鋒 6分

第9名：Snoopy 詹仕偉 5分

「全民投票」及「星級專業評審」分數合計，由於Lyman與KC同分共得18分，最終以「全民投票」分數更高的Lyman奪得冠軍，而KC則成為亞軍。另外，亨仔、Tsoul和希晉同樣奪14分，但由於亨仔「全民投票」分數更高，最終奪季軍，希晉則飲恨成為第4名。冠亞季軍共可得40萬美髮禮券。

全民造星5 lyman 全民造星5 得獎名單 全民造星5 賽果 專業評判分數最高是KC，第二是Tsoul，第三是Lyman。
專業評判分數最高是KC，第二是Tsoul，第三是Lyman。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
全民造星5 lyman 全民造星5 得獎名單 全民造星5 賽果 「全民投票」及「星級專業評審」分數合共，Lyman與KC同分共得18分，最終以「全民投票」分數更高的Lyman奪得冠軍，而KC則成為亞軍。
「全民投票」及「星級專業評審」分數合共，Lyman與KC同分共得18分，最終以「全民投票」分數更高的Lyman奪得冠軍，而KC則成為亞軍。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

第2輪急起直追

在直播表演之前，Lyman在節目公佈的「全民投票」走勢中遙遙領先排第1，在第1輪比賽中與Alina合作表演舞台劇主題的演出，不過表現得未算太突出，專業評判只給了33分，排在9名參賽者入面的第7位。之後他在第2輪比賽憑住表演Jackson王嘉爾的《Cheetah》終於搶分成功，急起直追成為評判評分第3高的選手。「全民投票」及「星級專業評審」分數合計，Lyman與KC同分共得18分，最終Lyman因為「全民投票」分數更高，所以擊敗KC成為冠軍。

全民造星5 lyman 全民造星5︱香胤宅 全民造星5 得獎名單 Lyman表示自己有一邊耳仔聽不到，在表演中用手語做出「我的英文名叫Lyman」。
Lyman表示自己有一邊耳仔聽不到，在表演中用手語做出「我的英文名叫Lyman」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
全民造星5 lyman 全民造星5︱香胤宅 全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV影片截圖）
全民造星5 lyman 全民造星5︱香胤宅 全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV影片截圖）
全民造星5 lyman 全民造星5︱香胤宅 全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV影片截圖）
全民造星5 lyman 全民造星5︱香胤宅 全民造星5 得獎名單
（圖片來源：ViuTV影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地、ViuTV影片截圖

讀者留言

熱門文章

 