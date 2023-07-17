全民造星5︱Lyman決賽表演太似王嘉爾惹爭議 Alina做伴舞擘腿險走光
爭議1）Alina險春光乍洩
Lyman的第1輪表演中，與MIRROR成員Stanley女友Alina一同表演以舞台劇為主題的《City of Stars》及《Another Day of Sun》，兩人有不少親密肢體接觸，期間身穿性感貼身裙的Alina更多次作出轉圈動作露出蜜桃臀，更做出高難度的擘腿動作，因此險春光乍洩，令不少網民覺得與其他合作舞台相比尺度太過進取，女方更因此險走光。
爭議2）疑抄襲王嘉爾
Lyman早於賽前已經被指與多名知名藝人撞樣，包括駱應鈞、伍詠薇哥哥Richard Eng以及Jackson王嘉爾等等。未知是否因為經常聽到別人說他很像Jackson，Lyman在決賽上表演的SOLO舞台，正正就是Jackson的新歌《Cheetah》。造型部分，他昨晚演出的打扮亦與Jackson在《Cheetah》MV中的造型和妝髮非常相似，同樣化上煙燻妝以及金色曲髮，其黑色上衣亦與Jackson曾經穿過的款式頗為相似，因此他昨晚的《Cheetah》表演都被不少網民覺得他抄足Jackson，不過亦有不少人認為，cover歌曲多數都會參考該位歌手的打扮風格和造型，才能更加演繹得出該首歌曲的味道！
全民造星5 決賽︱得獎名單：
冠軍：Lyman 香胤宅 18分
亞軍：KC 黃家灝 18分
季軍：亨仔陳鎮亨 14分
第4名：希晉 王希晉 14分
第5名：Tsoul 田曜誠 14分
第6名：Ash 盧信宥 12分
第7名：Taco 黃泓祖 10分
第8名：王鋒 6分
第9名：Snoopy 詹仕偉 5分
「全民投票」及「星級專業評審」分數合計，由於Lyman與KC同分共得18分，最終以「全民投票」分數更高的Lyman奪得冠軍，而KC則成為亞軍。另外，亨仔、Tsoul和希晉同樣奪14分，但由於亨仔「全民投票」分數更高，最終奪季軍，希晉則飲恨成為第4名。冠亞季軍共可得40萬美髮禮券。
第2輪急起直追
在直播表演之前，Lyman在節目公佈的「全民投票」走勢中遙遙領先排第1，在第1輪比賽中與Alina合作表演舞台劇主題的演出，不過表現得未算太突出，專業評判只給了33分，排在9名參賽者入面的第7位。之後他在第2輪比賽憑住表演Jackson王嘉爾的《Cheetah》終於搶分成功，急起直追成為評判評分第3高的選手。「全民投票」及「星級專業評審」分數合計，Lyman與KC同分共得18分，最終Lyman因為「全民投票」分數更高，所以擊敗KC成為冠軍。
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