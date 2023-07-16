全民造星5冠軍︱33歲Lyman自小獲獎無數出身演藝世家 決賽自爆有聽力障礙
第2輪急起直追
在直播表演之前，Lyman在節目公佈的「全民投票」走勢中遙遙領先排第1，在第1輪比賽中與Alina合作表演舞台劇主題的演出，不過表現得未算太突出，專業評判只給了33分，排在9名參賽者入面的第7位。之後他在第2輪比賽憑住表演Jackson王嘉爾的《Cheetah》終於搶分成功，急起直追成為評判評分第3高的選手。「全民投票」及「星級專業評審」分數合計，Lyman與KC同分共得18分，最終Lyman因為「全民投票」分數更高，所以擊敗KC成為冠軍。
決賽前已大幅拋離成人氣王
ViuTV早前公佈了《全民造星V》10強的全新造型照，不少粉絲們都紛紛為心水參賽者派Like以表支持，無論是Facebook還是Instagram，Lyman的相關影片和照片like數都大幅拋離其餘對手，成為10強人氣王。昨日（15日）ViuTV再公開10強的最新拉票影片，Lyman繼續穩坐「人氣王」寶座，大幅拋離對手。
一邊耳仔有聽力障礙
Lyman於第1輪演出時，最後在台上以做手語，原來手語意思是他的名字叫「LYMAN」。在接受強尼訪問時，Lyman自爆原來自己有一邊耳仔有聽力障礙，聽力並非百份百健全，希望能透過今次演出能夠證明，身體的缺憾並不會影響到表演的決心，並且希望能夠為失聰人士尋找能夠表達自己的方法。
唔唱歌都已備受注目
現年33歲的Lyman（香胤宅）來自美國，是MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）及江𤒹生（AK）在加拿大發掘的拉丁舞導師，第一次出場時，他在沒有唱歌的情況下，單憑舞蹈和形體動作就已經成功入圍廣受注目。他在比賽中大多數都以舞蹈表演為主，甚少開口唱歌，不過早前他在艾粒的電台節目《聖艾粒lalalala》中透露，會在總決賽開金口唱歌：「今次會試唔同嘅嘢，試埋唱埋出嚟，同埋跳唔同種類嘅舞！」
䧳雄同體
Lyman在比賽初期代表藍組表演《B.A.D.》時，曾經大玩䧳雄同體，不但穿上高踭鞋，更穿上極露肉的上衣大曬健碩身材，眼神、動作都散發住魅力，連評判之一的陳詠謙都表示看到令他一度懷疑自己的性向！
自小獲獎無數
Lyman在美國夏威夷出世，之後在香港長大，住在何文田的他從小熱愛跳舞表演，9歲被老師選中演出《The Pirates of Penzance》，又學習國標舞蹈，15歲便贏得首個全國交際舞冠軍，代表香港四出參賽，父親十分支持其演藝夢，並送他到英國肯特大學，進修多種不同舞種，考獲戲劇和藝術研究學士學位。Lyman之後於2016年到美國紐約發展，2020年成為《芝加哥》音樂劇全國巡迴演出成員！不過受疫情影響演出暫停，去向未明的Lyman去年底參加海外《全民造星5》招募，被MIRROR正副隊長Lokman和AK選中入圍，憑其超水準演出及俊俏外形，火速成為大熱。
曾獲陳詠燊大讚前途無可限量
Lyman的舞台經驗十分豐富，他在Pre round比賽以跳舞《Check It Out》為表演項目，他在台上的舞姿令在場所有人看得非常投入，最後獲得三盞藍燈選入藍組，陳詠燊更大讚Lyman的演出超高水準，超越了性別的界限，相當吸引，更直指他前途無可限量！馮允謙亦大讚Lyman的造型、外貌、才華都好吸引，韋羅莎亦說：「我覺得佢已經有晒明星嘅條件。」節目播出後，不少網民都表示好鍾意Lyman，睇好他入甲：「好有舞台感、超晒班！」、「Lyman個表演真係雙眼離唔開佢」。
結婚3年 太太都係演員
Lyman在IG直播中稱呼相戀12年的Zoe做「Wife」，自爆已經結婚3年。二人早在中學時認識，再於英國大學重遇。他接受訪問時表示跟太太未能於中學時發展，除因身高外，還因為他太嘈。而同樣是香港人的太太在紐約從事藝術表演工作，也是一名演員，他們更不時在社交平台放閃，愛得非常甜蜜。
出身演藝世家
有網民爆料指Lyman讀書時有肉地，加上曾經箍過牙，外形沒有現時咁出眾，但他小時候經常參加跳舞比賽，已相當受女同學歡迎。據知，Lyman其實出身演藝世家，爺爺香海是已故演員，曾出演過百齣電影，代表作有《朱麗葉與梁山伯》、《細路祥》等，「no coke no hope」是其最經典的對白。而Lyman父親Simon是廣播界猛人，在港台無人不識。
Lyman（香胤宅）全民造星5｜參賽者資料
Lyman（香胤宅）的生日是1990年3月27日，現年33歲，屬於牧羊座。根據他的MBTI測試結果，他是ENFJ類型的人。Lyman身高是171公分，他的日常愛好包括徒步遠足、皮划艇、跳舞和玩視頻遊戲。喜歡劇情、動作、科幻和驚悚類型的電影，他最喜歡的電影是《香水》。另外，他喜歡音樂劇、流行音樂、R&B、搖滾和古典音樂，他最喜歡的歌曲是麥可傑克森的《Man In The Mirror》。
姓名： Lyman Heung
全名 : 香胤宅
IG : lyman.heung
生日 : 1990/03/27
年齡 : 33
星座 : 牧羊座
身高 : 171
MBTI : ENFJ
地區 : 美國
日常愛好 : Hiking、Kayaking、Dancing、Video Gaming
個人專長 : Ballroom & Latin Dancing、Theatre Jazz Dancing
最喜愛的電影類型 : Drama、Action、Sci-Fiction、Thriller
最喜愛的電影 : Scent Of a Woman
最喜愛的歌曲類型 : Musicals、Pop、Rnb、Rock、Classical
最喜愛的歌曲 : Man In The Mirror – Michael Jackson
撞樣多位藝人 1.駱應鈞
Lyman的樣貌亦被指與不少藝人撞樣，有網民指他激似駱應鈞，就連笑紋都一樣：「駱sir後生好靚仔㗎」、「係咪佢私生子呀，似成咁」。
撞樣2.伍詠薇哥哥Richard Eng
亦有不少指他同伍詠薇哥哥Richard Eng撞臉：「伍姑娘選佢出嚟，可能因為夠親切感」、「差啲想去搵佢補英文，真係好似」，「所以其實都好似伍姑娘」。
撞樣3.詹瑞文
亦有不少網民指Lyman激似詹瑞文：「我唔敢講，其實我覺得佢好似詹sir」、「靚版詹瑞文」、「尤其之前啲表演Lyman好誇張啲表情，同詹sir好鬼似」，「第一眼覺得佢似後生版詹瑞文」
撞樣4.王嘉爾
又話佢似王嘉爾：「似王嘉爾Jackson Wang囉，不過係好人版」、「連髮色都似」，「咁Lyman真係好有星味」。
撞樣5.鍾雪瑩
更有網民指Lyman似演員鍾雪瑩：「有無覺得佢同鍾雪瑩好似樣？」、「我以為得我一個覺得似」、「同鍾雪有99%相似，係咪兩兄妹？」亦有網民指Lyman似韓星鄭容和、台灣歌手林宥嘉、澤田研二、光良、劉緯民等等。
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