全民造星5︱Moley「負評王」學習善良再戰 曾被指帶頭排斥姜濤惹熱議
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ViuTV人氣節目《全民造星V》早前公佈了94強參賽者，未開播已經引起網民熱議。其中有網民認出《造星1》中搞到姜濤喊嘅彭家恆（Moley）再度參賽。再戰《造星》的彭家恆在接受傳媒訪問時表示在事件後有自我檢討，開始「學習善良」，唔知今屆彭家恆能否成功撇甩「負評王」，一改形象成為「好評王」。
負評王Moley彭家恆再戰《造星》
現年30歲的Moley彭家恆曾經參加過《全民造星I》並打入20強，不過當年彭家恆人氣麻麻，甚至被封為「負評王」。彭家恆早前接受傳媒訪問時，表示其實早想參加《全民造星IV》，可惜該屆只接受女參賽者，所以今年先再參賽挑戰《全民造星V》。
Moley曾因搞喊姜濤惹熱議
當年參加第一屆《全民造星》時，彭家恆曾經狠批姜濤經常遲到：「我嗰此係尖沙咀排舞房，阿Man（Lokman）係義務留底咁幫大家唔熟嘅排舞，咁你（姜濤）遲到，我覺得呢個舉動好唔respect阿Man。當嗰一刻發生咗，我直情唔鐘意佢呢個人。」講到咁狠，搞到姜濤當時都即刻淚崩當場，同時亦令彭家恆被封為「負評王」，指彭家恆欺凌姜濤，帶頭排斥姜濤。
Moley事後自我檢討 開始「學習善良」
事隔多年，彭家恆都表示自己有作自我檢討，去年參加HMVOD《敗者重生戰》時，都話自己一直有長進，並且在「學習善良」。今次參加《全民造星V》，他表示明白當年俾人印象麻麻，並稱自己已經大個仔，希望觀眾能夠看到新一面的自己。此外，彭家恆透露近年開始跟梁祖堯學做戲，透過演戲令自己變得更加開朗、學會放下，令自己比以前更加開心，世界觀亦因此有所改變。
《造星》後身兼多職維持生計
參加《全民造星I》後，彭家恆近年開始經營餐廳，雖然仲未回本，但佢相信堅持就有希望此外，為了維持生計，彭家恆亦有拍攝廣告、做補習老師，非常勤力。
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圖片來源：[email protected]、《全民造星》截圖、《敗者重生戰》截圖