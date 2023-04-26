全民造星5︱Moley「負評王」學習善良再戰 曾被指帶頭排斥姜濤惹熱議

ViuTV人氣節目《全民造星V》早前公佈了94強參賽者，未開播已經引起網民熱議。其中有網民認出《造星1》中搞到姜濤喊嘅彭家恆（Moley）再度參賽。再戰《造星》的彭家恆在接受傳媒訪問時表示在事件後有自我檢討，開始「學習善良」，唔知今屆彭家恆能否成功撇甩「負評王」，一改形象成為「好評王」。