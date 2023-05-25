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全民造星5｜Nathan魏念恩發文悼念女友 傳惹女方家人不滿轟虛情假意

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《全民造星5》大熱參賽者之一2號魏念恩（Nathan），在上周三（05/17）有傳其女友墮樓身亡，Nathan亦疑為悼念女友將其IG頭像轉為全黑，在沉澱一星期後的昨日（24日）他終於首度更新IG的限時動態，發長文悼念女友，但此舉有傳惹女方家人不滿。

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節目提及Nathan最遺憾係媽媽因為癌症住院，佢好後悔無辦法與媽媽做到好多嘢，一度情緒激動。（圖片來源：ViuTV《全民造星V》截圖）

全民造星5｜Nathan魏念恩發文悼念女友

在ViuTV選秀節目《全民造星V》播出兩天後，就傳出大熱參賽者2號魏念恩（Nathan）其女友於上星期（05/17）於葵涌石籬邨墮樓身亡，有指是因為男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不開突然選擇了輕生。事發後Nathan亦將IG的頭像轉成黑色，在沉澱一星期後的昨日（24日）Nathan在其IG限時動態中，先上載了一段在海邊拍攝日落的影片，配以一段日文《眨眼瞬間》的歌詞，之後又分享了一段長文，疑似抒發他對已離世女友的思念：

過了很多天，感恩身邊朋友的關心。
妳是我遇過最善良的人，處處做事都為人設想。
妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。
這幾天回憶著與妳的種種事情，我感恩遇到妳。
希望妳在天堂快樂，喝妳最愛的咖啡，跳妳最愛的舞，繼續以妳的好
在我們心中活著。

Nathan 事發一星期後，Nathan首次更新社交網。
事發一星期後，Nathan首次更新社交網，以日本樂隊Back Number創作的《眨眼瞬間》憑歌寄意。（圖片來源：[email protected]_ngai）
Nathan 這段日文意思是：「為了甚麼而活？沒有答案也沒關係，只要能夠守護想見的人和重要的事物，就已足夠」
這段日文意思是：「為了甚麼而活？沒有答案也沒關係，只要能夠守護想見的人和重要的事物，就已足夠」（圖片來源：[email protected]_ngai）
Nathan 之後Nathan又抒發了對女友的思念。
之後Nathan又抒發了對女友的思念。（圖片來源：[email protected]_ngai）

有傳Nathan悼念女友此舉 惹女方家人大感不滿

雖然文中的「妳」未有指名道姓，不過相信就是Nathan已故的女友。可是，昨日就傳出指Nathan悼念女友此舉動，令女方家人大感不滿，甚至直斥Nathan虛情假意。據死者的友人向傳媒爆料指，有人疑自覺已是新一代紅人，於是便向拍拖多年的女友提出分手，然而由於處理不當，過程中未有照顧好女方的情緒與感受，令女方陷入崩潰之中，同時飽受情緒病困擾。有指女方輕生當日，疑有人要求女方刪除二人在社交網上的合照，更一度登門與女方理論，導致女方最終情緒失控而選擇走上輕生之路。

全民造星5 魏念恩Nathan）是《全民造星V》參賽者，參賽編號是2號。
魏念恩（Nathan）是《全民造星V》參賽者，參賽編號是2號。（圖片來源：[email protected]_ngai）

Nathan魏念恩全民造星5｜職業「碼頭龍機操作員」

早在《全民造星5》宣傳MV入面，Nathan魏念恩已得到CloseUp鏡頭，佢申報職業係「碼頭龍機操作員」，所以MV開頭亦以他的工作背景取景，但其實佢懂得打鼓和結他，MV中亦有一展身手。

全民造星5 Nathan擅長彈結他和打鼓，對音樂抱有熱誠。
Nathan擅長彈結他和打鼓，對音樂抱有熱誠。（圖片來源：[email protected]_ngai）

Nathan魏念恩全民造星5｜展現音樂才華的摩羯座

全民造星5的參賽者2號魏念恩（Nathan），他是一位摩羯座的人，擁有著積極、勤奮、實幹、有耐心的特性。在興趣方面，他喜歡露營等戶外活動。他非常擅長彈結他和打鼓，常常在自己創作的音樂中展現自己的才華與熱情。

Nathan全民造星5 全民造星5 Nathan 魏念恩 生日1998年01月08日
Nathan 魏念恩 生日1998年01月08日（圖片來源：《全民造星V》MV）

Nathan魏念恩全民造星5｜參賽者資料

參賽編號: 2
姓名： Nathan
全名 : 魏念恩
IG : Nathanael_ngai
生日 : 1998/01/08
年齡 : 25
星座 : 摩羯座
身高 : 176
地區 : 香港
日常愛好 : 露營
個人專長 : 彈結他、打鼓
最喜愛的電影類型 : 勵志
最喜愛的電影 : The Secret Life of Walter Mitty
最喜愛的歌曲類型 : Midnight rendezvous、CASIOPEA
最喜愛的歌曲 : Jazz

全民造星5｜Pre round比賽 Nathan 自彈自唱 《下一束光》

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圖片來源：《全民造星V》MV、[email protected]_ngai

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