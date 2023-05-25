全民造星5｜Nathan魏念恩發文悼念女友 傳惹女方家人不滿轟虛情假意

《全民造星5》大熱參賽者之一2號魏念恩（Nathan），在上周三（05/17）有傳其女友墮樓身亡，Nathan亦疑為悼念女友將其IG頭像轉為全黑，在沉澱一星期後的昨日（24日）他終於首度更新IG的限時動態，發長文悼念女友，但此舉有傳惹女方家人不滿。