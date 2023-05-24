全民造星5｜Nathan魏念恩沉澱一周後發文悼念女友：妳是我遇過最善良的人

《全民造星5》的2號參賽者魏念恩（Nathan）未出道已有fans，又曾為COLLAR成員Winka（陳泳伽）擔任MV男主角，被視為大熱人馬，但上周三（5月17日）有傳Nathan女友墮樓身亡，其後Nathan疑為悼念女友，將其IG頭像轉為全黑，一星期後的今日（24日），他更在事件發生後，首度更新IG的限時動態。