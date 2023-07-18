全民造星5｜Nathan前女友IG對話圖流出 疑似ViuTV要求女方IG轉為私人AC

《全民造星5》選手Nathan魏念恩和已故前女友的事，近幾天成為網民熱議的話題，已在《全民造星5》決賽當天前半小時選擇退賽的Nathan，深潛一天後，也在IG打了千字文向女方家人致歉，不過網民紛紛在他IG留言責罵，更有疑似前女友的朋友留言指Nathan的「周轉模式」很可笑。另外有疑似前女友IG對話圖流出，大爆ViuTV在Nathan參賽期間，要求女方轉private account！