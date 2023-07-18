全民造星5｜Nathan前女友IG對話圖流出 疑似ViuTV要求女方IG轉為私人AC
全民造星5｜疑前女友同事留言篤爆！
昨天（17日）Nathan打了千字文交代整件事情，更強調並沒有向前女友借錢，而是和她的「周轉模式」。事後即刻有疑似係前女友的同事留言篤爆Nathan所謂「周轉模式」，一直都係前女友唔食飯都借錢俾佢！
原文：
周轉模式？ 笑x死！ 點解可以咁都講得出！
有你同佢拍拖開始 我就從來冇覺得過呢一個係一個共同承諾嘅一個模式。同佢做嘢一齊咁耐，只係見到過 佢寧願唔食飯都要俾錢你 從來冇見過佢月尾有任何嘅經濟援助可能呢個係你哋間經濟嘅模式，單方面需要幫助就問另外一位幫手，但係我從來都冇留意過佢有問過你拎任何一分一毫喺我嘅腦海 同佢食過，最後一餐放lunch break嘅飯 佢都只係選擇飲杯嘢飲 就算你覺得返工九個鐘，飲杯嘢飲，真係夠飽？就係知道你個人厚顏無恥，我先周不時搵藉口請下佢食飯 ，你呢就淨係識得喺電話xx佢，x到佢返工無啦啦都要喊！一直以來，我都冇好刻意咁發聲，原因係因為我知道你係佢心目中幾重要，去到呢一刻睇完你打嘅嘢，完全唔覺得呢對感情喺對等！我真係忍唔住！
網民再踢爆大話連篇：內疚、自責？
有網民搵返Nathan喺threads的貼文，大概一星期前其中一個貼文打住「幾耐無咁開心」，質疑nathan千字文回應中講到自己情緒幾差，幾內疚同自責。
前女友對話曝光 Viutv要求轉private
另外Nathan前女友喺Nathan一參賽時就於個人IG po出Nathan的照片，對於傳媒大讚Nathan靚仔時，佢喺限時動態話自己以後就係唔見得光的圈外女友。事後仲有一位疑為Nathan前女友與好友的對話圖，講到Nathan前女友將會面對好多情敵，更爆出ViuTV要求前女友將IG轉為private的事。對話為「睇嚟你會有好多情敵」、「半日已經有好x多」、「你男朋友唔會唔公開你掛？」、「應該要過埋個比賽先，viutv都要我轉private」、「咁都正常，起碼廢事咁多嘢講」、「mirror個個都有女啦」。
Nathan深潛一日 千字文回應事件！
Nathan退選後，用了一天時間，終於在IG作出回應，他打了一篇千字文，承認在這件事情是處理不當，現在終於與大眾作出一個交代：
事情發生到而家，都無同大家交代過。因為事發後透過共同朋友得知對方家屬唔想事情再被發大，更加唔想對方被起底，而我都同意（所以接下落嚟我將會用「對方」去稱呼佢）。我認為感情問題係屬於我哋嘅私隱，所以一直未有向外界交代，選擇沉默去面對新聞或外界嘅評論。
5月17號凌晨，係我人生經歷過最黑暗嘅日子。
當時我好自責，腦海裡面不停出現無數個「如果……可能就唔會……」。期間一直好想同對方屋企人聯繫，好想親口向佢地道歉，解釋一切來龍去脈。但係我真係好驚，未試過咁驚，畢竟事發之前同對方嘅屋企人並無太多聯誼，亦未試過面對咁重大嘅事情，完全唔知道應該點樣處理。
自爆呢段時間心情好複雜
喺呢段時間我覺得恐懼、內疚、自責、傷心、甚至失眠，心情好複雜、好混亂。同時，節目就開始播出。從來都唔想身邊嘅人擔心我，想儘快話俾身邊嘅人知「我無事，請放心」。結果我由一個極端跳咗去另一個極端，我以為保持輕鬆玩樂Chill嘅態度去對面大家，就可以令大家放心。
直到有朋友睇咗我十強之後所做過嘅訪問，佢同我講覺得我好反常，從來未見過咁樣嘅我。然後我自己睇返，我自己都覺得好嘔心，行為十分輕浮。我喺嗰一刻先發現，原來我一直都未搵到一個啱嘅方法去面對呢一件事。
承認有做得唔好地方 變成遺撼
我覺得自己有好多做得唔好嘅地方，包括事情發生後冇立即同對方嘅家屬溝通，以及喺喪禮上錯過咗同對方家屬面對面溝通嘅機會。一直未能捉緊機會向對方家屬致歉，成為咗我現時最大嘅遺憾。
令到事情發酵至今，好想喺度鄭重向對方家屬致歉，好對唔住。
而我私底下亦開始嘗試同對方家屬聯絡，希望未來可以有機會同你哋好好溝通。
解釋堅持參賽原因
當時決定繼續參加總決賽，係希望對作為參賽者呢個身份附上責任，做到有始有終。
但最終決定退出比賽，係因為7月15號嘅報導，令我發現關於呢件重大事情上，仍然仲有好多事情未好好處理。
好想向所有受到影響嘅人，包括所有參賽者、導師、節目製作組，以及原定受安排同我一齊合作嘅表演嘉賓、音樂人、造型團隊等，喺度鄭重向你地致歉，好對唔住。
澄清借錢實為「資金周轉生活模式」
而有關7月15號嘅報導，我亦都好想喺度對家屬澄清關於「借錢」一事。當時我同佢拍拖期間，我地雙方都有穩定嘅工作，但係出糧嘅時間好唔一樣，第三者睇到WhatsApp對話可能會對“借錢”一事感到難以接受，但事實呢個就係我地當時資金周轉嘅生活模式，甚至持續到去分手之後。但當我發現分手後繼續與對方有金錢瓜葛會令關係都完結得唔夠乾脆，所以喺事發前我已經約對方當面見面並以現金還清。
假若家屬再有關於我哋感情問題或者對喺電話上所睇到嘅一切仍然有唔理解嘅地方，我好樂意向你哋逐一交代。
最後，感恩一直支持我嘅人，
令到你地擔心對唔住。
回應過後，有不少Nathan的粉絲立即留言力撐偶像人誰無過！
網民鬧爆道歉冇誠意
雖然部份Fans力撐Nathan，但依然有大批網民湧入他的IG留言，批評他根本沒有道歉意思，更指現金還清更是沒有證據可以證明。
網民：佢篇交代文90%假
網民對於對話圖的流出，再次質疑nathan的千字文內容到底有幾成真「誠信已破產」「Lyman不是有老婆嗎，可以公開老婆但唔可以公開女友？」「明明大把都有公開 點解得佢唔可以」「大話連篇」「到底係viu講緊大話定nathan？」「佢篇交代文90%假」
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