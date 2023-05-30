Snoopy全民造星5｜3號台灣男團C.T.O成員詹仕偉 顏值、跳唱樣樣齊！

Snoopy全民造星5｜Snoopy （詹仕偉）來自台灣男團C.T.O，現年26歲，屬於摩羯座，不論顏值，跳唱能力，可以話樣樣齊。不過團體出道時期剛好碰上疫情，因此團體的知名度不算高，因此Snoopy都謙虛話當今次為重新開始，再重新學習過新的技能。在個人pre-round表演跳唱加Rap，獲Edward Chan和伍姑娘讚賞，成功獲兩盞燈入紅組！