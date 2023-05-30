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Snoopy全民造星5｜3號台灣男團C.T.O成員詹仕偉 顏值、跳唱樣樣齊！

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Snoopy全民造星5｜Snoopy （詹仕偉）來自台灣男團C.T.O，現年26歲，屬於摩羯座，不論顏值，跳唱能力，可以話樣樣齊。不過團體出道時期剛好碰上疫情，因此團體的知名度不算高，因此Snoopy都謙虛話當今次為重新開始，再重新學習過新的技能。在個人pre-round表演跳唱加Rap，獲Edward Chan和伍姑娘讚賞，成功獲兩盞燈入紅組！

Snoopy Snoopy 詹仕偉）來自台灣男團C.T.O，現年26歲
Snoopy （詹仕偉）來自台灣男團C.T.O，現年26歲（圖片來源：[email protected]
Snoopy Snoopy 詹仕偉）來自台灣男團C.T.O
Snoopy （詹仕偉）來自台灣男團C.T.O（圖片來源：[email protected]

Snoopy全民造星5｜3號詹仕偉來自台灣男團C.T.O羅志祥親自培訓

男團C.T.O是經羅志祥親自培訓後出道，自2019年出過唱片之後，團體成員開始參加不同的選秀節目，再加上疫情，經理人曾透露團體的收入連10萬台幣（即約港幣2.5萬）都沒有，甚至傳有成員因而患上睡眠障礙。C.T.O曾經在2021年於韓國出道，更曾經獲電視台為他們打造團體真人騷《C.T.O Project: The Survival》。雖然已經出道5年，不過Snoopy在節目中謙虛表示會視今次比賽為重新開始，並不會因為自己出過道、開過演唱會或表演經驗豐富些就擺高姿態。

Snoopy Snoopy 詹仕偉）來自台灣男團C.T.O，現年26歲。
Snoopy （詹仕偉）來自台灣男團C.T.O，現年26歲。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
Snoopy Snoopy稱唔識聽亦唔識講廣東話，經常被其他參賽者和節目組同事教佢亂講嘢
Snoopy稱唔識聽亦唔識講廣東話，經常被其他參賽者和節目組同事教佢亂講嘢（圖片來源：ViuTV節目截圖）
Snoopy Snoopy稱唔識聽亦唔識講廣東話，經常被其他參賽者和節目組同事教佢亂講嘢
Snoopy稱唔識聽亦唔識講廣東話，經常被其他參賽者和節目組同事教佢亂講嘢（圖片來源：ViuTV節目截圖）

《全民造星V》Pre round比賽 Snoopy 跳唱 + Rap

Snoopy全民造星5｜參賽者資料

Snoopy（詹仕偉）的生日是1997年1月8日，根據他的MBTI測試結果，他是ISFJ類型的人。Snoopy 的身高是176公分，他的個人專長包括跳舞、唱歌和爵士鼓。此外，他也喜歡做甜點和音樂。

在娛樂方面，Snoopy 喜歡動作片、搞笑片和卡通類型的電影，他最喜歡的電影是《穿著prada的惡魔》。另外，他喜歡HIP HOP、搖滾和情歌類型的音樂，他最喜歡的歌曲是五月天的《相信》。

總體來說，Snoopy 是一位對音樂和舞蹈有著濃厚興趣的年輕人。他也非常熱愛烘焙，喜歡製作各種美食。在全民造星5的比賽中，相信他會展現出他的才華和魅力，成為粉絲們的焦點。

參賽編號 3
姓名 Snoopy
全名 詹仕偉
IG kacha101
生日 1997年01月08日
年齡 26
星座 摩羯座
身高 176cm
MBTI ISFJ
地區 台灣
日常愛好 做甜點、做音樂
個人專長 跳舞、唱歌、爵士鼓
最喜愛的電影類型 動作片、搞笑片、卡通
最喜愛的電影 穿著prada的惡魔
最喜愛的歌曲類型 HIP HOP 、搖滾、情歌
最喜愛的歌曲 相信 – 五月天
Snoopy Snoopy 詹仕偉）來自台灣男團C.T.O，現年26歲
Snoopy （詹仕偉）來自台灣男團C.T.O，現年26歲（圖片來源：[email protected]
Snoopy Snoopy 詹仕偉）來自台灣男團C.T.O
Snoopy （詹仕偉）來自台灣男團C.T.O（圖片來源：[email protected]
Snoopy Snoopy 詹仕偉）來自台灣男團C.T.O
Snoopy （詹仕偉）來自台灣男團C.T.O（圖片來源：[email protected]
Snoopy Snoopy 詹仕偉）來自台灣男團C.T.O，他曾表示偶像五月天影響他深遠，亦令他能堅持自己走的路
Snoopy （詹仕偉）來自台灣男團C.T.O，他曾表示偶像五月天影響他深遠，亦令他能堅持自己走的路（圖片來源：[email protected]

台灣男團C.T.O歌曲 《LOVE YOU》MV

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圖片來源：[email protected]、ViuTV節目截圖

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