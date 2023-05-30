Snoopy全民造星5｜3號台灣男團C.T.O成員詹仕偉 顏值、跳唱樣樣齊！
Snoopy全民造星5｜3號詹仕偉來自台灣男團C.T.O羅志祥親自培訓
男團C.T.O是經羅志祥親自培訓後出道，自2019年出過唱片之後，團體成員開始參加不同的選秀節目，再加上疫情，經理人曾透露團體的收入連10萬台幣（即約港幣2.5萬）都沒有，甚至傳有成員因而患上睡眠障礙。C.T.O曾經在2021年於韓國出道，更曾經獲電視台為他們打造團體真人騷《C.T.O Project: The Survival》。雖然已經出道5年，不過Snoopy在節目中謙虛表示會視今次比賽為重新開始，並不會因為自己出過道、開過演唱會或表演經驗豐富些就擺高姿態。
《全民造星V》Pre round比賽 Snoopy 跳唱 + Rap
Snoopy全民造星5｜參賽者資料
Snoopy（詹仕偉）的生日是1997年1月8日，根據他的MBTI測試結果，他是ISFJ類型的人。Snoopy 的身高是176公分，他的個人專長包括跳舞、唱歌和爵士鼓。此外，他也喜歡做甜點和音樂。
在娛樂方面，Snoopy 喜歡動作片、搞笑片和卡通類型的電影，他最喜歡的電影是《穿著prada的惡魔》。另外，他喜歡HIP HOP、搖滾和情歌類型的音樂，他最喜歡的歌曲是五月天的《相信》。
總體來說，Snoopy 是一位對音樂和舞蹈有著濃厚興趣的年輕人。他也非常熱愛烘焙，喜歡製作各種美食。在全民造星5的比賽中，相信他會展現出他的才華和魅力，成為粉絲們的焦點。
|參賽編號
|3
|姓名
|Snoopy
|全名
|詹仕偉
|IG
|kacha101
|生日
|1997年01月08日
|年齡
|26
|星座
|摩羯座
|身高
|176cm
|MBTI
|ISFJ
|地區
|台灣
|日常愛好
|做甜點、做音樂
|個人專長
|跳舞、唱歌、爵士鼓
|最喜愛的電影類型
|動作片、搞笑片、卡通
|最喜愛的電影
|穿著prada的惡魔
|最喜愛的歌曲類型
|HIP HOP 、搖滾、情歌
|最喜愛的歌曲
|相信 – 五月天
台灣男團C.T.O歌曲 《LOVE YOU》MV
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