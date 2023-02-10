全民造星5

全民造星5 | 94位全男班參賽者齊齊亮相 盤點15大最有爆點參賽者！

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ViuTV選秀節目《全民造星5》今天舉行優先場，除了MIRROR成員Lokman和ERROR成員肥仔之外，一班導師包括馮允謙、陳蕾等人有份出席。今次94位參賽者在優先場中率先亮相，勁歌熱舞之餘更大唱新歌。在94位參賽者中，我們篩選了15位最有爆點的參賽者，等大家在《全民造星5》開播前可以做定功課！

盤點15大最有爆點參賽者

2號 魏念恩（Nathan）24歲 頹廢風顏值爆燈

今年24歲的Nathan係今屆參賽者中比較有顏值的一位，擅長打鼓、彈吉他嘅佢身上散發出一種頹廢美，在場的人士都大讚真人顏值爆燈。Nathan平時都有Busking和在香港兆基創意書院表演，現場實戰經驗十足！

IG：nathanael_ngai

全民造星5 2號 魏念恩Nathan）
2號 魏念恩（Nathan）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 Nathan五官精緻，不少在場的觀眾都大讚佢靚仔！
Nathan五官精緻，不少在場的觀眾都大讚佢靚仔！（圖片來源：東方新地）
全民造星5
（圖片來源：[email protected]_ngai）

5號 Garcia James Cunanan （James）20歲 菲律賓混血調酒師

菲律賓香港混血兒James今年20歲，年紀細細已經訓練到一身結實肌肉，平時亦經常將自己跳舞的影片上傳到社交平台，《全民造星5》都未開播就已經有一班粉絲在留言支持，非常厲害。

IG：nojam_es

全民造星5 5號 Garcia James Cunanan James）
5號 Garcia James Cunanan （James）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 James有陳冠希當年嘅影子！
James有陳冠希當年嘅影子！（圖片來源：東方新地）
全民造星5 James中間）年紀小小就已經成身肌肉！
James（中間）年紀小小就已經成身肌肉！（圖片來源：[email protected]_es）

10號 郭天立（路飛） 20歲 小鮮肉唱過Edan Demo

今年同樣20歲的 郭天立（路飛）外表可愛，絕對有潛質成為新一代姐姐fans殺手小鮮肉。喜歡唱歌嘅路飛喺社交平台都有上傳自己翻唱的影片，之前亦有機會為《造星》前輩Edan Lui呂爵安唱《My Apple Pie》的Demo！

IG：ktl_luffy

全民造星5 10號 郭天立路飛）
10號 郭天立（路飛）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 小鮮肉路飛仲有啲baby fat，但都幾可愛！
小鮮肉路飛仲有啲baby fat，但都幾可愛！（圖片來源：東方新地）
全民造星5 小鮮肉路非之前曾經為《造星》前輩Edan Lui呂爵安唱《My Apple Pie》的Demo
小鮮肉路非之前曾經為《造星》前輩Edan Lui呂爵安唱《My Apple Pie》的Demo（圖片來源：[email protected]_luffy）

17號 郭澧羲 （Hayson）25歲 參加過《好想大聲說愛你嘅呢》

唔少網民都覺得17號的Hayson非常熟口熟面，全因為他曾經參加過杜汶澤自家平台「喱騷」近期推出人氣戀愛真人騷節目《好想大聲說愛你嘅呢》。當時Hayson都坦言參加《好》節目是為了讓更多人認識自己，唔知今次可唔可以憑個人的個唱實力在《全民造星5》脫穎而出呢？

IG：laiheikwok

全民造星5 17號 郭澧羲 Hayson）
17號 郭澧羲 （Hayson）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 Hayson同之前參加真人騷嗰樣差唔多
Hayson同之前參加真人騷嗰樣差唔多（圖片來源：東方新地）
全民造星5 17號的Hayson曾經參加過杜汶澤自家平台「喱騷」近期推出人氣戀愛真人騷節目《好想大聲說愛你嘅呢》
17號的Hayson曾經參加過杜汶澤自家平台「喱騷」近期推出人氣戀愛真人騷節目《好想大聲說愛你嘅呢》（圖片來源：[email protected]

21號 王瑞銘（瑞銘）20歲 翻版Tyson Yoshi

今年20歲的王瑞銘同樣屬於顏值爆燈的其中一位參賽者，不少網民都認為佢似Tyson Yoshi，大家有點睇呢？在接受我們訪問的時候，就坦言自己優點係自己個樣，雖然跳舞唱歌都冇其他參賽者厲害，但會之後努力學習。

IG：anson_1213._

全民造星5 21號 王瑞銘瑞銘）
21號 王瑞銘（瑞銘）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 瑞銘都自認自己靚仔！
瑞銘都自認自己靚仔！（圖片來源：東方新地）
全民造星5 不少網民都認為佢似Tyson Yoshi
不少網民都認為佢似Tyson Yoshi（圖片來源：[email protected]_1213）

24號 劉宏偉（Ares）26歲 188cm翻版Jeremy

身高高達188的劉宏偉（Ares）屬於最長身的參賽者之一，健身教練出身的他身材高挑壯碩。在Ares一出場，就有不少網民都紛紛留言，驚歎佢同MIRROR Jeremy完全一模一樣樣。當被問到同Jeremy撞樣時，Ares就坦言：「其實我就唔係第一次人哋咁樣講，我本身都唔覺得好似，但宜家留長咗頭髮，就覺得有少少似咗。」

IG：1.88000m

全民造星5 24號 劉宏偉Ares）
24號 劉宏偉（Ares）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 Ares一出場就嗰個人都以為係Jeremy@MIRROR
Ares一出場就嗰個人都以為係[email protected]（圖片來源：東方新地）
全民造星5 有不少網民驚歎佢同MIRROR Jeremy完全一模一樣樣
有不少網民驚歎佢同MIRROR Jeremy完全一模一樣樣（圖片來源：[email protected]

39號 林堡熙（Eddie）27歲 玩過真人show《阿女又戀嚟》

相信有看過ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》的觀眾都認識林堡熙（Eddie），Eddie更曾經拍過多套微電影。

IG：edl6013

全民造星5 39號 林堡熙Eddie）
39號 林堡熙（Eddie）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 Eddie笑起上嚟挺腼腆！
Eddie笑起上嚟挺腼腆！（圖片來源：東方新地）
全民造星5 Eddie都參加過ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》
Eddie都參加過ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》（圖片來源：[email protected]

45號 鄭如川（Adam Sang）35歲 大馬肥仔參賽者

今年已經35歲的鄭如川（Adam）是參賽者中最高齡的一位。大馬出身的他作詞作曲樣樣掂，今次優先場更率先自彈自唱大騷實力，雖然唱唱下竟然突然笑場，但歌唱實力都有翻咁上下！

IG：adam_sang

全民造星5 45號 鄭如川Adam Sang）
45號 鄭如川（Adam Sang）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 難得有個人舞台，Adam竟然笑台收場
難得有個人舞台，Adam竟然笑台收場（圖片來源：東方新地）
全民造星5 有人話45號似濟哥
有人話45號似濟哥（圖片來源：[email protected] vincitang）

49號 何局倬（Adams）23歲 參賽者中呼聲最高

今年23歲的何局倬（Adams）是一名自由工作者，擅長跳舞、表演的他同5號James一樣已經有粉絲支持。有網民更在直播中留言表示曾經見過Adams，仲大讚佢好Nice添！

IG：damssss_____

全民造星5 49號 何局倬Adams）
49號 何局倬（Adams）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 Adams的呼聲最高！
Adams的呼聲最高！（圖片來源：東方新地）
全民造星5 有網民更在直播中留言表示曾經見過Adams，仲大讚佢好Nice添！
有網民更在直播中留言表示曾經見過Adams，仲大讚佢好Nice添！（圖片來源：[email protected]_____）

74號 尹澤生（阿生）24歲 曾經參加過《造星2》

曾經參加過《全民造星2》的尹澤生（阿生）事隔4年再次挑戰《全民造星5》。上次雖然成功打入最後99強，但無緣60強的阿生，唔知今次會唔會重蹈覆轍。

IG：sanggor

全民造星5 74號 尹澤生阿生）
74號 尹澤生（阿生）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 阿生染咗一頭白髮，比《造星2》嘅佢有魅力咗！
阿生染咗一頭白髮，比《造星2》嘅佢有魅力咗！（圖片來源：東方新地）
全民造星5 阿生事隔4年再次挑戰《全民造星5》
阿生事隔4年再次挑戰《全民造星5》（圖片來源：[email protected]

79號 鄧家杰（Kakit）19歲 台上突然玩折骨

今年19歲的鄧家杰（Kakit）今日有份被選中上台表演，擅長跳舞嘅佢突然在台上唱唱下歌玩折骨，嚇親一班觀眾！年紀細細嘅佢經常在社交平台搞鬼，將自己同朋友在街頭跳舞的片段上傳至Reels，大騷實力。

IG：_ka.kit

全民造星5 79號 鄧家杰Kakit）
79號 鄧家杰（Kakit）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 今年19歲的kakit擅長跳舞
今年19歲的kakit擅長跳舞（圖片來源：東方新地）
全民造星5 Kakit今日有份被選中上台表演，擅長跳舞嘅佢突然在台上唱唱下歌玩折骨
Kakit今日有份被選中上台表演，擅長跳舞嘅佢突然在台上唱唱下歌玩折骨（圖片來源：直播截圖）

86號 李祖南（Cho Lewis）32歲 翻版BIGBANG TOP

獲《全民造星5》導師讚喜感十足的李祖南（Cho Lewis）今年32歲，今日同樣有份被選中上台Rap歌。平時都有Rap開嘅佢，非常有台型，仲要同韓國天團BIGBANG的TOP有點相似！

IG：cholewis

全民造星5 86號 李祖南Cho Lewis）
86號 李祖南（Cho Lewis）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 Cho Lewis RAP起上嚟幾有台型！
Cho Lewis RAP起上嚟幾有台型！（圖片來源：東方新地）
全民造星5 平時都有Rap開嘅佢，非常有台型，仲要同韓國天團BIGBANG的TOP有點相似！
平時都有Rap開嘅佢，非常有台型，仲要同韓國天團BIGBANG的TOP有點相似！（圖片來源：[email protected]

87號 劉瑞威 (Meow) 25歲 曾經參加過《造星2》

擅長K-pop的劉瑞威 (Meow) 亦都曾經參加過《全民造星2》，上次比賽跳EXO的《Growl》令一班EXO粉絲睇到好嬲，更留言狠批道：「跳到咁係咪想得罪哂啲fans..不過有自信係好事，認真下次唔好再跳舞啦or你再練練先。」

IG：meowlausuiwai

全民造星5 87號 劉瑞威 Meow)
87號 劉瑞威 (Meow)（圖片來源：[email protected]
全民造星5 《造星2》都有參加過嘅Meow繼續以韓仔頭登場
《造星2》都有參加過嘅Meow繼續以韓仔頭登場（圖片來源：東方新地）

98號 梁浩朗（Aaron）30歲 黃牙律師翻版何啟華

今年30歲的梁浩朗（Aaron）今日特別被導師點名，話佢同Dee何啟華@ERROR一模一樣樣之餘，仲要係律師出身！雖然有曬Gimmick，但係有網民就指出佢棚牙好黃，睇嚟要漂一漂棚牙先可以吸到粉！

IG：travelwithaaron

全民造星5 98號 梁浩朗Aaron）
98號 梁浩朗（Aaron）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 連今屆導師都話Aaron似阿Dee
連今屆導師都話Aaron似阿Dee（圖片來源：東方新地）
全民造星5 何啟華、Aaron傻傻分不清！
何啟華、Aaron傻傻分不清！（圖片來源：[email protected]
全民造星5 由肥仔提供嘅真假Dee哥合照。
由肥仔提供嘅真假Dee哥合照。（圖片來源：東方新地）

99號 黃家灝 （KC）25歲 Win Win男朋友

最後一位最受觸目的參賽者一定就係《全民造星4》第五名的Win Win男朋友黃家灝 （KC）。KC一出場，大班網民都紛紛在直播區留言大讚KC跳舞跳得好，又有台型！

IG：kc.kano

全民造星5 99號 黃家灝 KC）
99號 黃家灝 （KC）（圖片來源：[email protected]
全民造星5 染上藍色頭髮嘅KC非常搶鏡
染上藍色頭髮嘅KC非常搶鏡（圖片來源：東方新地）
全民造星5 《全民造星4》第五名的Win Win男朋友黃家灝 KC）都有參加《全民造星5》
《全民造星4》第五名的Win Win男朋友黃家灝 （KC）都有參加《全民造星5》（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節有什麼好去處推介？

情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！

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