全民造星5 | 94位全男班參賽者齊齊亮相 盤點15大最有爆點參賽者！

ViuTV選秀節目《全民造星5》今天舉行優先場，除了MIRROR成員Lokman和ERROR成員肥仔之外，一班導師包括馮允謙、陳蕾等人有份出席。今次94位參賽者在優先場中率先亮相，勁歌熱舞之餘更大唱新歌。在94位參賽者中，我們篩選了15位最有爆點的參賽者，等大家在《全民造星5》開播前可以做定功課！