全民造星5 | 94位全男班參賽者齊齊亮相 盤點15大最有爆點參賽者！
盤點15大最有爆點參賽者
2號 魏念恩（Nathan）24歲 頹廢風顏值爆燈
今年24歲的Nathan係今屆參賽者中比較有顏值的一位，擅長打鼓、彈吉他嘅佢身上散發出一種頹廢美，在場的人士都大讚真人顏值爆燈。Nathan平時都有Busking和在香港兆基創意書院表演，現場實戰經驗十足！
5號 Garcia James Cunanan （James）20歲 菲律賓混血調酒師
菲律賓香港混血兒James今年20歲，年紀細細已經訓練到一身結實肌肉，平時亦經常將自己跳舞的影片上傳到社交平台，《全民造星5》都未開播就已經有一班粉絲在留言支持，非常厲害。
IG：nojam_es
10號 郭天立（路飛） 20歲 小鮮肉唱過Edan Demo
今年同樣20歲的 郭天立（路飛）外表可愛，絕對有潛質成為新一代姐姐fans殺手小鮮肉。喜歡唱歌嘅路飛喺社交平台都有上傳自己翻唱的影片，之前亦有機會為《造星》前輩Edan Lui呂爵安唱《My Apple Pie》的Demo！
IG：ktl_luffy
17號 郭澧羲 （Hayson）25歲 參加過《好想大聲說愛你嘅呢》
唔少網民都覺得17號的Hayson非常熟口熟面，全因為他曾經參加過杜汶澤自家平台「喱騷」近期推出人氣戀愛真人騷節目《好想大聲說愛你嘅呢》。當時Hayson都坦言參加《好》節目是為了讓更多人認識自己，唔知今次可唔可以憑個人的個唱實力在《全民造星5》脫穎而出呢？
IG：laiheikwok
21號 王瑞銘（瑞銘）20歲 翻版Tyson Yoshi
今年20歲的王瑞銘同樣屬於顏值爆燈的其中一位參賽者，不少網民都認為佢似Tyson Yoshi，大家有點睇呢？在接受我們訪問的時候，就坦言自己優點係自己個樣，雖然跳舞唱歌都冇其他參賽者厲害，但會之後努力學習。
IG：anson_1213._
24號 劉宏偉（Ares）26歲 188cm翻版Jeremy
身高高達188的劉宏偉（Ares）屬於最長身的參賽者之一，健身教練出身的他身材高挑壯碩。在Ares一出場，就有不少網民都紛紛留言，驚歎佢同MIRROR Jeremy完全一模一樣樣。當被問到同Jeremy撞樣時，Ares就坦言：「其實我就唔係第一次人哋咁樣講，我本身都唔覺得好似，但宜家留長咗頭髮，就覺得有少少似咗。」
IG：1.88000m
39號 林堡熙（Eddie）27歲 玩過真人show《阿女又戀嚟》
相信有看過ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》的觀眾都認識林堡熙（Eddie），Eddie更曾經拍過多套微電影。
IG：edl6013
45號 鄭如川（Adam Sang）35歲 大馬肥仔參賽者
今年已經35歲的鄭如川（Adam）是參賽者中最高齡的一位。大馬出身的他作詞作曲樣樣掂，今次優先場更率先自彈自唱大騷實力，雖然唱唱下竟然突然笑場，但歌唱實力都有翻咁上下！
IG：adam_sang
49號 何局倬（Adams）23歲 參賽者中呼聲最高
今年23歲的何局倬（Adams）是一名自由工作者，擅長跳舞、表演的他同5號James一樣已經有粉絲支持。有網民更在直播中留言表示曾經見過Adams，仲大讚佢好Nice添！
IG：damssss_____
74號 尹澤生（阿生）24歲 曾經參加過《造星2》
曾經參加過《全民造星2》的尹澤生（阿生）事隔4年再次挑戰《全民造星5》。上次雖然成功打入最後99強，但無緣60強的阿生，唔知今次會唔會重蹈覆轍。
IG：sanggor
79號 鄧家杰（Kakit）19歲 台上突然玩折骨
今年19歲的鄧家杰（Kakit）今日有份被選中上台表演，擅長跳舞嘅佢突然在台上唱唱下歌玩折骨，嚇親一班觀眾！年紀細細嘅佢經常在社交平台搞鬼，將自己同朋友在街頭跳舞的片段上傳至Reels，大騷實力。
IG：_ka.kit
86號 李祖南（Cho Lewis）32歲 翻版BIGBANG TOP
獲《全民造星5》導師讚喜感十足的李祖南（Cho Lewis）今年32歲，今日同樣有份被選中上台Rap歌。平時都有Rap開嘅佢，非常有台型，仲要同韓國天團BIGBANG的TOP有點相似！
IG：cholewis
87號 劉瑞威 (Meow) 25歲 曾經參加過《造星2》
擅長K-pop的劉瑞威 (Meow) 亦都曾經參加過《全民造星2》，上次比賽跳EXO的《Growl》令一班EXO粉絲睇到好嬲，更留言狠批道：「跳到咁係咪想得罪哂啲fans..不過有自信係好事，認真下次唔好再跳舞啦or你再練練先。」
98號 梁浩朗（Aaron）30歲 黃牙律師翻版何啟華
今年30歲的梁浩朗（Aaron）今日特別被導師點名，話佢同Dee何啟華@ERROR一模一樣樣之餘，仲要係律師出身！雖然有曬Gimmick，但係有網民就指出佢棚牙好黃，睇嚟要漂一漂棚牙先可以吸到粉！
99號 黃家灝 （KC）25歲 Win Win男朋友
最後一位最受觸目的參賽者一定就係《全民造星4》第五名的Win Win男朋友黃家灝 （KC）。KC一出場，大班網民都紛紛在直播區留言大讚KC跳舞跳得好，又有台型！
IG：kc.kano
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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