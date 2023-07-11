全民造星5︱歷屆造星總決賽大比拼 第一屆獎金最高與《聲夢》相差10倍
《全民造星》總決賽分數逐屆數 Marf 40分滿分最高分
《全民造星》第一屆總決賽是以百分比計算分數，賽果評分以星級評判及全民投票各佔50%，當時姜濤以21.4%（評審：5.9%，觀眾：15.5%）成功奪冠。直到《全民造星II》開始才以評分制進行，評審觀眾各佔50%，分別以10分為滿分去評分，Phoebus（吳啟洋）於第二屆總決賽中獲得19分（評審：10分，觀眾：9分）的高分奪冠；而第三屆就由「折骨Ben」趙祥誠以17分（評審：8分，觀眾：9分）奪冠。去到《全民造星IV》，評審觀眾的評分均以20分為滿分，當時19歲的Marf（邱彥筒）以滿分40分（評審：20分 ， 觀眾：20分）獲得冠軍！
冠軍獎品越做越孤寒 第一屆獎金曾高達100萬
《全民造星》初期因為怕冇人參加，所以用獎金100萬作招徠，由當時只得18歲的姜濤成功捧走巨額獎金。不過之後卻愈做愈孤寒，由《全民造星II》開始，花姐以「畀錢太市儈」為由，第二屆冠軍Phoebus就只獲得一輛價值20多萬的Hyundai i30，第三屆開始更連獎品都冇埋！
同《聲夢傳奇》待遇相差十倍！
TVB所舉行的選秀節目《聲夢傳奇》雖然沒有ViuTV《全民造星I》大手筆，但都至少有Keep住有獎金。兩屆冠軍都能夠獲得10萬元獎金，而亞軍就有5萬元，季軍亦都有3萬元。
總決賽歷屆冠軍必曬冷 折骨BEN竟然失蹤
《全民造星》總決賽有一個傳統，就是歷屆冠軍都會出現於總決賽齊齊合作表演。不過有傳《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠，今年將會缺席第五屆總決賽。其實Ben自從2021年簽完寰亞唱片，先後推出《粉身碎骨》及《我在每個宇宙都》之後，就開始以家庭為由婉拒所有工作，連頒獎典禮都沒有現身。Ben現時在自己社交平台都只上載與朋友跳舞的片段，甚少有出席公開活動！
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