全民造星5︱歷屆造星總決賽大比拼 第一屆獎金最高與《聲夢》相差10倍

ViuTV選秀節目《全民造星》由2018年至今已經舉辦五屆，捧紅MIRROR、COLLAR同ERROR等多個組合；而最新一屆《全民造星5》就將在7月16日於九展舉行總決賽。在《造星5》總決賽舉辦之前，一齊回顧一下過去4屆的總決賽！