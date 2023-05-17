白水全民造星5｜44號「得意仔眼」梁偉泉電眼發功獲伍詠薇大讚即入60強
白水全民造星5｜電眼發功獲伍詠薇大讚「得意仔眼」陳蕾爭住要
《全民造星V》昨晚（05/17）播出的第二集共有5位參賽者表演，包括Tiger、Howard、白水、Hayson和北美參賽者Marcus，其中只有Howard和白水直接獲得晉身60強，Howard被選入藍組，而白水被選入了紅組。本集重點落了在白水身上，一頭長髮加上身高183cm的白水在舞台上只跳舞已充滿魅力，但表演完畢評判向他提問，他忽然靜止不動，回應問題時亦慢幾拍，但佢即時醒目地向伍姑娘發射電眼，伍姑娘立即被佢電眼迷倒，甜笑住大讚：「你個對係得意仔眼嚟」，亦同時給他多一個藍燈，陳蕾和On仔亦隨即按燈表示選他入紅組。
但原來他面試時已經表示過自己說話能力不如其他人咁好，被花姐和導師們封為「慢半拍之鬼」，但因為佢跳舞表演好睇，花姐和兩位女導師陳蕾及韋羅莎亦大讚有魅力和「得意」，他成功入圍。
白水全民造星5｜參賽者資料
他的星座是天秤座，身高183cm，MBTI性格測試結果為ENFP。在日常生活中，白水擁有多樣化的興趣，包括跳舞、吃東西、打機、健身、看動漫、看書等。他的個人專長是跳舞、演戲、打泰拳和講冷笑話。此外，他最喜愛的電影類型包括科幻劇、喜劇、懸疑劇和愛情劇，最喜愛的電影是毒魔；最喜愛的歌曲類型包括廣東歌、情歌、抒情歌和跳舞Beats/Tracks (House、Popping)，最喜愛的歌曲是Angostura – Keshi。
從星座分析來看，白水作為天秤座的人，通常有追求美好事物的傾向，重視平衡和和諧，並且具有社交能力。他的MBTI類型是ENFP，這意味著他通常是充滿活力和創意的，喜歡與人交流並且很容易受到啟發。
綜合以上分析，可以看出白水是一位非常多才多藝的年輕人，擁有多種興趣和專長，同時也具備著開朗、充滿活力和具有社交能力等特點。他的參賽表現值得期待，相信他將會成為全民造星5的一位優秀參賽者。
|參賽編號
|44
|姓名
|白水
|全名
|梁偉泉
|IG
|whitewater.lwc
|生日
|1999年09月26日
|年齡
|23
|星座
|天秤座
|身高
|183cm
|MBTI
|ENFP
|地區
|香港
|日常愛好
|跳舞、吃東西、打機、健身、看動漫、看書、看搞笑memes、和朋友講/做無厘頭的事
|個人專長
|跳舞、演戲、打泰拳、講冷笑話
|最喜愛的電影類型
|科幻劇、喜劇、懸疑劇、愛情劇
|最喜愛的電影
|毒魔
|最喜愛的歌曲類型
|廣東歌、情歌、抒情歌、跳舞Beats/Tracks (House、Popping)
|最喜愛的歌曲
|Angostura – Keshi
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樂樂個人IG上亦貼出不少翻唱作品的短片，相信樂樂的歌唱實力實得期待。
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