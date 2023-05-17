白水全民造星5｜44號「得意仔眼」梁偉泉電眼發功獲伍詠薇大讚即入60強

《全民造星V》昨晚（05/17）播出的第二集共有5位參賽者表演，包括Tiger、Howard、白水、Hayson和北美參賽者Marcus，其中只有Howard和白水直接獲得晉身60強，而本集重點落了在44號白水身上，電眼發功獲伍詠薇大讚「得意仔眼」，亦成功擄獲女導師陳蕾和韋羅莎的歡心！