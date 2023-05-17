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白水全民造星5｜44號「得意仔眼」梁偉泉電眼發功獲伍詠薇大讚即入60強

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《全民造星V》昨晚（05/17）播出的第二集共有5位參賽者表演，包括Tiger、Howard、白水、Hayson和北美參賽者Marcus，其中只有Howard和白水直接獲得晉身60強，而本集重點落了在44號白水身上，電眼發功獲伍詠薇大讚「得意仔眼」，亦成功擄獲女導師陳蕾和韋羅莎的歡心！

白水全民造星5｜電眼發功獲伍詠薇大讚「得意仔眼」陳蕾爭住要

《全民造星V》昨晚（05/17）播出的第二集共有5位參賽者表演，包括Tiger、Howard、白水、Hayson和北美參賽者Marcus，其中只有Howard和白水直接獲得晉身60強，Howard被選入藍組，而白水被選入了紅組。本集重點落了在白水身上，一頭長髮加上身高183cm的白水在舞台上只跳舞已充滿魅力，但表演完畢評判向他提問，他忽然靜止不動，回應問題時亦慢幾拍，但佢即時醒目地向伍姑娘發射電眼，伍姑娘立即被佢電眼迷倒，甜笑住大讚：「你個對係得意仔眼嚟」，亦同時給他多一個藍燈，陳蕾和On仔亦隨即按燈表示選他入紅組。

但原來他面試時已經表示過自己說話能力不如其他人咁好，被花姐和導師們封為「慢半拍之鬼」，但因為佢跳舞表演好睇，花姐和兩位女導師陳蕾及韋羅莎亦大讚有魅力和「得意」，他成功入圍。

白水 44號白水被花姐和導師們封為「慢半拍之鬼」
44號白水被花姐和導師們封為「慢半拍之鬼」（圖片來源：ViuTV節目截圖）
白水 即時醒目地向伍姑娘發射電眼
即時醒目地向伍姑娘發射電眼（圖片來源：《全民造星V》截圖）
白水 伍姑娘立即被佢電眼迷倒，甜笑住大讚：「你個對係得意仔眼嚟」，亦同時給他多一個藍燈
伍姑娘立即被佢電眼迷倒，甜笑住大讚：「你個對係得意仔眼嚟」，亦同時給他多一個藍燈（圖片來源：《全民造星V》截圖）
白水 陳蕾和On仔亦隨即按燈表示選他入紅組
陳蕾和On仔亦隨即按燈表示選他入紅組（圖片來源：《全民造星V》截圖）

白水全民造星5｜參賽者資料

他的星座是天秤座，身高183cm，MBTI性格測試結果為ENFP。在日常生活中，白水擁有多樣化的興趣，包括跳舞、吃東西、打機、健身、看動漫、看書等。他的個人專長是跳舞、演戲、打泰拳和講冷笑話。此外，他最喜愛的電影類型包括科幻劇、喜劇、懸疑劇和愛情劇，最喜愛的電影是毒魔；最喜愛的歌曲類型包括廣東歌、情歌、抒情歌和跳舞Beats/Tracks (House、Popping)，最喜愛的歌曲是Angostura – Keshi。

從星座分析來看，白水作為天秤座的人，通常有追求美好事物的傾向，重視平衡和和諧，並且具有社交能力。他的MBTI類型是ENFP，這意味著他通常是充滿活力和創意的，喜歡與人交流並且很容易受到啟發。

綜合以上分析，可以看出白水是一位非常多才多藝的年輕人，擁有多種興趣和專長，同時也具備著開朗、充滿活力和具有社交能力等特點。他的參賽表現值得期待，相信他將會成為全民造星5的一位優秀參賽者。

白水
（圖片來源：[email protected]
參賽編號 44
姓名 白水
全名 梁偉泉
IG whitewater.lwc
生日 1999年09月26日
年齡 23
星座 天秤座
身高 183cm
MBTI ENFP
地區 香港
日常愛好 跳舞、吃東西、打機、健身、看動漫、看書、看搞笑memes、和朋友講/做無厘頭的事
個人專長 跳舞、演戲、打泰拳、講冷笑話
最喜愛的電影類型 科幻劇、喜劇、懸疑劇、愛情劇
最喜愛的電影 毒魔
最喜愛的歌曲類型 廣東歌、情歌、抒情歌、跳舞Beats/Tracks (House、Popping)
最喜愛的歌曲 Angostura – Keshi

白水全民造星5｜劇透與53號樂樂將成為《造星V》CP「水動樂」

樂樂個人IG上亦貼出不少翻唱作品的短片，相信樂樂的歌唱實力實得期待。

樂樂 樂樂與44號白水為《造星5》「水動樂」CP
樂樂與44號白水為《造星5》「水動樂」CP（圖片來源：[email protected]

白水全民造星5｜造星慢半拍之鬼！

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圖片來源：ViuTV、[email protected]

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