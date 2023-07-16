全民造星5︱一文直擊總決賽8大花生位！表演質素參差被嘲似籌款節目
花生位 1 ︱ Nathan開賽前突然宣布退出
2號參賽者Nathan於昨天（15日）被爆出在比賽期間不斷向問前女友借錢，有傳媒報道指Nathan向前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。 而今天（16日）有不少網民都在網上紛紛留言表示希望他退賽，他於晚上7時半在個人IG更新限時動態宣布退選，今晚將不會出席總決賽！
花生位 2 ︱Snoopy同女舞蹈員身貼身意識超大膽
一直被視為強勢黑馬嘅Snoopy （詹仕偉），今日總決賽伙拍《全民造星2》冠軍Phoebus又唱又跳EXO的《破風》。Snoopy為了今次總決賽出盡全力，其中與女舞者共舞時身貼身，大膽火辣的舞姿最為搶Fo！
花生位 3︱人氣王Lyman自爆一邊耳仔失聰
人氣王Lyman於第一輪與Alina齊齊表演《City of Stars》 & 《Another Day of Sun》，Lyman於台上以做手語開場，更以手語導出其名字「LYMAN」。在接受訪問時，Lyman就突然自爆原來自己有一邊耳仔有聽力障礙，聽力並非百份百健全，希望能透過今次演出能夠證明身體的缺憾並不會影響到表演的決心，並且希望能夠為失聰人士尋找能夠表達自己的方法。
花生位 4︱大馬Karen走曬音 嚇到網民狂洗板
Ash第一輪邀請到大馬Karen龔柯允做嘉賓，選唱超高難度嘅F.I.R 《我們的愛》。不少網民一聽到選曲的時候已經大嚇一跳，為他們兩個捏一把冷汗。結果不出網民所料，大馬Karen真係唱到走曬音，嚇到網民都瘋狂洗板，留言指：「真係好難聽啊！」、「耳朵瘋狂流產」等。
花生位 5 |嘉賓搶哂fo 網民笑指似籌款節目
第一輪比賽由一位參賽者各連同一位《造星》歷屆師兄師姐Crossover組合演出，肥仔、Marf、Phoebus、Lokman、Alina、Winka、Cloud、Karen同WinWin都有份出席做嘉賓。歷屆師兄師姐表現太過出眾，差不多每位都蓋過其餘參賽者的風頭。有不少網民都指因為有太多嘉賓坐鎮，搞到成個節目唔似係歌手選秀比賽，而是似籌款節目！
花生位 6︱Taco有情有義 帶Mark Chan、樂樂上總決賽舞台
Taco於第2輪比賽時表演原創歌曲《To Hip Hop》，更帶上早前被淘汰的2位好兄弟Mark Chan和樂樂上台做和音。網民都紛紛留言大讚Taco夠義氣，帶被淘汰嘅好兄弟上總決賽舞台，亦有網民大讚Taco的表現超班，有「新一代MC Jin」的風範。
花生位 7 ︱評判猶如冇到 過大半場都未有評語
今次《全民造星5》邀請到花姐（黃慧君）、謝安琪、導演鄭保瑞、Edward Chan及伍詠薇擔任評判。不過去到第二輪比賽開始，一班評判們都沒有講過一句評語，除了花姐之外，其餘4位評判連一個鏡頭都沒有，網民都留言指：「啲評判究竟要嚟做乜？」
花生位 8︱姜濤時隔半年再表演《鏡中鏡》
今年年初姜濤於叱咤頒獎典禮中「忘我跪地」暴走演唱《鏡中鏡》惹起網民熱議，搞到姜濤一連幾個月都未有鋪頭，甚至刪去社交平台潛水反省。時隔半年，姜濤於《全民造星5》總決賽再次大唱《鏡中鏡》，不過今次就表現得非常穩定又有台風，果然係《全民造星》第一代冠軍！
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