全民造星5︱一文直擊總決賽8大花生位！表演質素參差被嘲似籌款節目

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（16日）於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行總決賽。開騷之前已經新聞多多，先有下午時宣佈有可能因為惡劣天氣而改期，之後2號參賽者Nathan因為被爆曾多次向前女友借錢而退出節目，今晚的直播過程更是充滿各種花生位，現在一起回顧今晚總決賽最有趣的8大花生位！