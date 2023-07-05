全民造星5｜白水反指被導演當眾侮辱：邊個欺凌呼之欲出

《全民造星5》10強已經誕生，總決賽亦將於7月16日舉行。節目播出以來是非不斷，《造星5》導演曾偉樂日前（3日）就在社交平台爆料，指參賽者阿澤（鍾澤誠）謊稱是主題樂園工程師、在背後離間參賽者，放料出賣節目組等。事件持續發酵，參賽者相繼出Po反擊導演指控！