全民造星5｜白水反指被導演當眾侮辱：邊個欺凌呼之欲出
《造星5》導演指阿澤謊稱是主題樂園工程師
《全民造星5》導演日前在討論區寫下千字文爆料，再貼出多張對話截圖力數阿澤的不是，內容提到他謊稱是主題樂園工程師：「節目出街之後我哋收到樂園嘅通知，話阿澤唔係樂園所聘用嘅工程師要刪除該部分內容，喺我哋知道之前係無人提出畀我哋知佢係外判商嘅既員工。」
再指阿澤講Tsoul壞話兼周圍唱王鋒
之後還指阿澤在背後講Tsoul（田曜誠）壞話，兼周圍唱衰王鋒：「阿澤喺王鋒面前就有講有笑，但背後就周圍唱佢，跳舞界，參賽者，工作人員全部都聽佢唱衰過。」再質疑阿澤曾向公眾爆料：「喺Round 1期間曾經有試過節目變動而且根本唔關阿澤事，但佢竟然喺佢TG流出，而且仲認有幕後爆料畀佢。」最後仲提到阿澤協助Ash（盧信宥）表演一事：「題外話，有人話Ash 20強表演我哋刻意剪走阿澤，其實係佢好甩step，我哋仲特登剪走費事俾人黑心剪衰佢，另外佢有一下整到Ash個嘴，差啲影響佢下一句歌詞。」
導演大爆Kingston經常被欺凌
導演再大爆來自馬來西亞的參賽者Kingston（黃昱翰）經常被欺凌：「有負責佢嘅writer同我講佢經常受到欺凌。而我亦喺我哋嘅素材入面成日見到其他隊員有取笑佢口聲…有次綵排Kingston無錢搭車返酒店，得Tsoul肯即時畀咗$500 Kingston搭的士。」
Kingston否認被欺凌
正當導演講到似層層之際，先後有參賽者出Po還擊他的言論。Kingston在IG貼出與紅組團體照否認被隊友欺凌：「我真的很開心能來到《全民造星》，認識到那麼多又厲害又很照顧我的哥哥們。在這期問也都完全沒有被人欺負或霸凌，我的家人朋友還有戰羊們，可以完全放心，I LOVE U ALL」。
白水大爆曾被導演言語欺凌
被指有份不滿Tsoul做隊長的白水（梁偉泉）亦發文大爆曾被導演言語欺凌：「樂導演，有樣嘢我收埋咗喺心入面差唔多五個月，本身諗住息事寧人就算。但你講起欺凌一事，詢問完不同朋友嘅意見之後，我決定講出嚟畀大家知。記唔記得2月8號60 強Round2 比賽嘅自選項目綵排果日，你當住全部人面前用我個名嚟笑，幫我改名，叫我X水？嗰陣係記者會之前嘅一雨日，所有造星仔仔準備見人嘅日子。你哋好多人圍住喺一廠門口大電視位度傾fans club名，而我靜靜地企咗喺隔離聽。你哋講下講下，你突然見到我就講埋我一份，你當住大家面前用我個名嚟笑，話『我諗到啦，你就叫X水啦，咁啲fans一見到你就會對住你嗌X（Hi）水，係咪改得幾好啊X水？」
白水感到被侮辱
白水續指當時全部人圍住自己笑，令他感到非常不舒服：「有種被侮辱同被欺凌嘅感覺，我有提出『我唔鐘意依個名，可唔可以唔好再講』，而你聽完都係繼續講，唔係淨係講一次，係不斷講。在場有幾多人聽到，你知我知。希望你可以諗清楚自己講緊啲咩，同時再諗下自己做過啲咩，『至於邊個欺凌，似乎呼之欲出』。
阿澤開腔力撐王鋒
至於被導演狂數的阿澤，先轉發舊同事力撐自己的帖文寫上：「Miss our days in Disney（想念在迪士尼的日子）」。隨後分別轉發Kingston和白水的限時動態寫上：「將保留一切法律追究嘅權利」，更開腔力撐王鋒：「其實好多事情，唔講唔出聲，只係唔想事情發酵到一發不可收拾。呢件事，我希望可以盡快平息，希望大家集中返十強嘅表演，佢哋嘅付出，唔應該俾一人嘅言論而被抹殺。就鋒澤事件，不論大家點睇，王鋒都承受咗壓力，大家畀啲空間佢專心比賽，呢個係我小小嘅心願。我對一個人有咩觀感係我嘅事，但呢個人嘅努力，仍然值得被看見。」網民大讚他們夠團結，令觀眾認清事實！
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