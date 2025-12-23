全民造星6｜一文看清10強人氣走勢！40歲Yip晉級引網民兩極意見

《全民造星6》總決賽在即，最後10強名單正式出爐，日前ViuTV亦公佈10強的最新造型照！當中40歲的Yip憑藉跳舞實力及樂於助人的形象成功晉級，引發網民熱烈討論。同時，被視為冠軍大熱的Ian Hannz亦以全能表現獲得網民一致看好，兩人形成強烈對比。