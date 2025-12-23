全民造星6｜一文看清10強人氣走勢！40歲Yip晉級引網民兩極意見
《全民造星6》總決賽在即，最後10強名單正式出爐，日前ViuTV亦公佈10強的最新造型照！當中40歲的Yip憑藉跳舞實力及樂於助人的形象成功晉級，引發網民熱烈討論。同時，被視為冠軍大熱的Ian Hannz亦以全能表現獲得網民一致看好，兩人形成強烈對比。
40歲Yip晉級10強引爭議
根據最新公布的社交媒體數據顯示，Yip在Facebook獲得356個讚好，IG則有2,265個讚好，成功躋身最後10強。然而他的晉級卻引來網民兩極化反應，有網民直言「一個只係識跳舞，唱歌又難聽嘅都可以入十強，原因只係因為佢肯幫班後生仔？咁不如Viu直接簽佢做排舞師咪得囉！」亦有網民批評「唔識唱歌嘅肥仔都做到冠軍，有乜嘢係冇可能，何況佢跳舞又真係幾好睇」。
Ian Hannz成冠軍大熱門獲網民一致看好
相比之下，Ian Hannz在Facebook獲得509個讚好，Instagram則有2,665個讚好，成為10強中社交媒體數據最高的參賽者。網民對他的評價普遍正面，有人讚揚「識作曲、識作詞、又唱得、又跳得、又靚仔，已擁有全能藝人嘅特質」，亦有網民表示「Ian Hannz才華洋溢，可以直接出道，冠軍人選」。支持者更形容他為「全能六邊型藝人」，認為他是「今介造星最唔令人討厭的大熱門」。
全民造星6 決賽︱一文看清十強FB IG Like數：
Ian Hannz（FB Like數：509 / IG Like數：2,665）
Yau Lam（FB Like數：432 / IG Like數：2,578）
Jacky Fan（FB Like數：424 / 嬲數：2 / IG Like數：2,661）
小雞（FB Like數：399 / IG Like數：2,085）
Bosco Kwan（FB Like數：375 / IG Like數：2,676）
Yip（FB Like數：349 / 嬲數：46 / IG Like數：2,265）
Dave（FB Like數：293 / IG Like數：3,072）
Daima（FB Like數：267 / IG Like數：1,686）
Gordon（FB Like數：244 / IG Like數：1,895）
Kirs（FB Like數：151 / 嬲數：2 / IG Like數：2,105）
