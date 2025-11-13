全民造星6｜三評判表現兩極 何爵天表情包爆紅 A級參賽者出局惹爭議

《全民造星6》首輪淘汰賽塵埃落定，99位參賽者經過激烈競爭後，60強名單正式出爐。不過網民焦點卻集中在三位評判身上，梁釗峰、Oscar和何爵天的表現引發熱烈討論，有人大讚評審精準，亦有人質疑評分標準，當中導演何爵天的豐富表情更成為全場焦點。