全民造星6｜三評判表現兩極 何爵天表情包爆紅 A級參賽者出局惹爭議
廣告
《全民造星6》首輪淘汰賽塵埃落定，99位參賽者經過激烈競爭後，60強名單正式出爐。不過網民焦點卻集中在三位評判身上，梁釗峰、Oscar和何爵天的表現引發熱烈討論，有人大讚評審精準，亦有人質疑評分標準，當中導演何爵天的豐富表情更成為全場焦點。
何爵天表情包走紅 網民狂截圖
導演何爵天在節目中的反應成為網民熱議話題，他的皺眉、鼻孔和眉毛表情被網民形容為「好有喜感」。有網民留言「導演成日鄒眉，其實我睇緊嗰陣都皺眉」，更有人直言「導演嘅表情仲豐富過參賽者」。不少觀眾表示專門留意何爵天的面部表情，「見到導演嘅皺眉苦惱莫明表情，又知参賽者兇多吉少」，甚至有網民將他比作卡通角色「熱鬥小馬」，認為「每次睇，都好有畫面」。
Oscar獲網民大讚 梁釗峰評論精準
Oscar在節目中的表現獲得不少好評，網民稱讚他「靚仔，唔笑都好似笑緊咁」，更有人直言「Oscar超級好人」。他在評審過程中多次改燈的決定被認為「很合理」，因為「有些不值得三紅」。至於梁釗峰的表現，網民認為他「做評判，評論精準，相當稱職」，整體評價正面。三人的評審風格各有特色，何爵天被形容為「評論最公道」，Oscar則以親和力見稱。
A級參賽者出局引爭議 評分標準受質疑
今次淘汰賽中，連A級參賽者都慘遭淘汰，引起網民熱烈討論。有觀眾不滿「咁A grade唱得好難聽！！又唔覺得靓仔，又唔係特別有喜感。其實有冇諗過畀A佢係畀高咗？？」同時，F級參賽者反而成功晋級，令人質疑評分準則。網民指出「走曬音騎騎呢呢都一藍燈，冇理由A grade自創歌直接走」，認為評判可能因為「自創歌最少值一盞藍燈」而對不同參賽者採用雙重標準。
網民熱議復活區機制 期待導師選人
由於三位評判將大量參賽者送入復活區，現階段有37人等待復活機會，網民開始關注導師如何從中挑選。有人認為「其實造星嘅原則就係要睇吓有冇potential，如果我係評判，只要係表演之中，見到有可取之處，我會留俾導師」。亦有網民質疑現時的評審機制，建議「只得三位評判，改為給分數可能較能夠顯示各參加者分野」，認為如果是「二男一女或二女一男評判，結果可能差很大」。觀眾普遍期待看到導師Gin Lee和梁祖堯如何從復活區中選出心水參賽者。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期