全民造星6｜3大導師陣容曝光 花姐寸爆回應被Foul者「造馬」負評
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ViuTV選秀節目《全民造星6》近日開始海選，不過自開始面試以來，社交平台上就出現唔少參賽者嘅發文，除咗分享面試嘅感想外，更狠批花姐（黃慧君）亂揀人。今日（26日）《全民造星6》就進行海選現場直擊，除咗公開今屆導師陣容外，花姐更親自回應被狠批「亂揀人」嘅負評……
全民造星6｜花姐親自回應被狠批「亂揀人」負評
花姐於《全民造星6》重磅回歸，引來唔少網民直言好期待花姐會在節目中點樣鬧爆參賽者！不過最近現身海選現場做評判嘅花姐就被選手在社交平台發文鬧爆：「見到好多唱歌唱得好嘅人冇入到，反而走曬音又甩beat嘅就入到」更嬲爆表示：「《全民造星》應該改為《全民造馬》比較貼切。」
今日花姐出席現場直擊時就開腔回應事件，並表示：「《全民造星》呢個節目唔係淨係揀唱跳嘅人，咁樣貌都好緊要啦，個性都好緊要啦，咁可能啱啱嗰位寫comment嘅人呢，就以為我覺得佢唱得唔好就唔揀佢。但其實唔係嘅，可能佢個樣唔夠好，可能佢性格唔夠好」
全民造星6｜3大導師陣容曝光
除咗回應海選負評事件外，今日嘅海選現場直擊仲公布埋《全民造星6》嘅導師陣容，當中包括今年初於叱咤頒獎禮首奪「女歌手金獎」嘅Gin Lee李幸倪外，仲有連續於《全民造星3》、《全民造星4》擔任導師嘅梁祖堯，以及將擔任節目音樂顧問嘅著名音樂監製徐浩。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、threads截圖資料或影片來源：原文刊於新假期