全民造星6｜3大導師陣容曝光 花姐寸爆回應被Foul者「造馬」負評

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ViuTV選秀節目《全民造星6》近日開始海選，不過自開始面試以來，社交平台上就出現唔少參賽者嘅發文，除咗分享面試嘅感想外，更狠批花姐（黃慧君）亂揀人。今日（26日）《全民造星6》就進行海選現場直擊，除咗公開今屆導師陣容外，花姐更親自回應被狠批「亂揀人」嘅負評……

全民造星6｜花姐親自回應被狠批「亂揀人」負評

花姐於《全民造星6》重磅回歸，引來唔少網民直言好期待花姐會在節目中點樣鬧爆參賽者！不過最近現身海選現場做評判嘅花姐就被選手在社交平台發文鬧爆：「見到好多唱歌唱得好嘅人冇入到，反而走曬音又甩beat嘅就入到」更嬲爆表示：「《全民造星》應該改為《全民造馬》比較貼切。」

今日花姐出席現場直擊時就開腔回應事件，並表示：「《全民造星》呢個節目唔係淨係揀唱跳嘅人，咁樣貌都好緊要啦，個性都好緊要啦，咁可能啱啱嗰位寫comment嘅人呢，就以為我覺得佢唱得唔好就唔揀佢。但其實唔係嘅，可能佢個樣唔夠好，可能佢性格唔夠好」

全民造星6 導師 近日有選手在參加面試後，在社交平台發文鬧爆《全民造星6》海選「亂揀人」。（圖片來源：threads截圖）
近日有選手在參加面試後，在社交平台發文鬧爆《全民造星6》海選「亂揀人」。（圖片來源：threads截圖）
全民造星6 導師 花姐今日現身《全民造星6》海選現場直擊時就回應事件，並表示未選中對方並非係佢唱得唔好，而有機會係對方嘅樣貌或者性格唔夠好。（圖片來源：ViuTV）
花姐今日現身《全民造星6》海選現場直擊時就回應事件，並表示未選中對方並非係佢唱得唔好，而有機會係對方嘅樣貌或者性格唔夠好。（圖片來源：ViuTV）

全民造星6｜3大導師陣容曝光

除咗回應海選負評事件外，今日嘅海選現場直擊仲公布埋《全民造星6》嘅導師陣容，當中包括今年初於叱咤頒獎禮首奪「女歌手金獎」嘅Gin Lee李幸倪外，仲有連續於《全民造星3》、《全民造星4》擔任導師嘅梁祖堯，以及將擔任節目音樂顧問嘅著名音樂監製徐浩。

全民造星6 導師 今年初於叱咤頒獎禮首奪「女歌手金獎」嘅Gin Lee李幸倪將會擔任今屆《全民造星6》嘅導師。（圖片來源：ViuTV）
今年初於叱咤頒獎禮首奪「女歌手金獎」嘅Gin Lee李幸倪將會擔任今屆《全民造星6》嘅導師。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 導師 連續於《全民造星3》、《全民造星4》擔任導師嘅梁祖堯將繼續出任導師一職。（圖片來源：ViuTV）
連續於《全民造星3》、《全民造星4》擔任導師嘅梁祖堯將繼續出任導師一職。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 導師 著名音樂監製徐浩將擔任節目中嘅音樂顧問。（圖片來源：ViuTV）
著名音樂監製徐浩將擔任節目中嘅音樂顧問。（圖片來源：ViuTV）

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、threads截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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