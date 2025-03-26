全民造星6｜3大導師陣容曝光 花姐寸爆回應被Foul者「造馬」負評

ViuTV選秀節目《全民造星6》近日開始海選，不過自開始面試以來，社交平台上就出現唔少參賽者嘅發文，除咗分享面試嘅感想外，更狠批花姐（黃慧君）亂揀人。今日（26日）《全民造星6》就進行海選現場直擊，除咗公開今屆導師陣容外，花姐更親自回應被狠批「亂揀人」嘅負評……