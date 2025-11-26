全民造星6｜巫師Lucas T被淘汰痛哭 梁祖堯擁抱安慰 網民為其感不值
廣告
《全民造星6》昨晚播出淘汰賽，A組在5輪比賽中僅勝出1輪，需要從剩餘參賽者中選出5位淘汰。62號Lucas T成為其中一位被淘汰的參賽者，現場痛哭不已，連導師梁祖堯也只能默默擁抱安慰。網民紛紛為巫師感到不值，認為他的表現配得上更好的成績。
巫師Lucas T痛哭離場梁祖堯擁抱安慰
昨晚《全民造星VI》進行第二回合淘汰賽，A組因為在5輪比賽中只勝出1輪，需要在剩餘參賽者中選出5位淘汰。最終淘汰名單包括64號Kelvin、2號VC、44號Noah、11號Louis以及62號Lucas T。面對相處多時的隊友要離開，現場瀰漫一片哀愁，很多參賽者也忍不住低頭飲泣。被淘汰的Lucas T更加痛哭起來，梁祖堯亦只能默默地跟他相擁作安慰。
巫師Lucas社交平台長文感謝造星旅程
Lucas在社交平台發表長文，回顧自己的造星旅程。他表示「我造星嘅旅程係呢度完結啦！雖然都占卜到但面對當下嘅結果都呆咗，擰轉面之後就不斷抽泣，因為真係真係好唔捨得所有造星嘅朋友！」他特別感謝A5 Team的五位成員，形容「長達一個半月嘅相處，基本上每一日都見，仲見多過屋企人，到一齊喊過一齊傻一齊嬲過，感情越嚟越深，六個人嘅聲音完全融洽係一個表演到，感受到A5係一體的。」
網民為巫師Lucas不值紛紛留言支持
Lucas被淘汰後，網民紛紛為他感到不值。有網民留言表示「好戥你唔抵，我同屋企人聽日係你嗰陣時都『吓』左一聲，我哋覺得你做得好好，你要繼續加油，期待喺其他網絡平台見到你表演。」另有網民認為「巫師Lucas T會有觀眾為佢不值之外，其他4位都係合理。」不少觀眾都認為巫師的表現和實力足以留到更後面的階段，對他的淘汰感到意外和惋惜。
圖片來源：ViuTV、IG@lucastongchai資料或影片來源：原文刊於新假期