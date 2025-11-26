全民造星6｜巫師Lucas T被淘汰痛哭 梁祖堯擁抱安慰 網民為其感不值

《全民造星6》昨晚播出淘汰賽，A組在5輪比賽中僅勝出1輪，需要從剩餘參賽者中選出5位淘汰。62號Lucas T成為其中一位被淘汰的參賽者，現場痛哭不已，連導師梁祖堯也只能默默擁抱安慰。網民紛紛為巫師感到不值，認為他的表現配得上更好的成績。