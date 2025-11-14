《全民造星6》梁祖堯組30強名單公開｜17歲學生對戰30歲巫師 F級選手佔4成

《全民造星6》60強名單正式出爐，經過激烈競爭後，99名參賽者中僅有60人成功晉級，淘汰率高達39%。兩位導師梁祖堯與Gin Lee各自挑選30名學員進行特訓，其中梁祖堯組別的學員構成相當多元化，從17歲中學生到30歲自由工作者都有，平均年齡約22.8歲，展現出不同世代的才華碰撞。