《全民造星6》梁祖堯組30強名單公開｜17歲學生對戰30歲巫師 F級選手佔4成

東方新地

《全民造星6》60強名單正式出爐，經過激烈競爭後，99名參賽者中僅有60人成功晉級，淘汰率高達39%。兩位導師梁祖堯與Gin Lee各自挑選30名學員進行特訓，其中梁祖堯組別的學員構成相當多元化，從17歲中學生到30歲自由工作者都有，平均年齡約22.8歲，展現出不同世代的才華碰撞。

梁祖堯組30強學員年齡分佈揭曉

梁祖堯組別的30名入圍學員中，年齡分佈相當廣泛，最年輕的是17歲中五學生【11】楊皓軒Louis，最年長的則是30歲自由工作者【17】杜志遜阿O和30歲巫師【62】李進偉Lucas T.。整體而言，20至25歲的學員佔了大多數，共有19人，顯示這個年齡層是參賽的主力軍。值得注意的是，組內有8名學員曾經歷生還賽的考驗，包括【11】楊皓軒、【15】黃諾恆、【25】林卓穎、【53】鍾一鳴、【55】徐浩民、【65】翁溥輿、【70】陳首燃和【95】鄭永智，證明他們在首輪表現雖有起伏，但仍獲得導師青睞。

梁祖堯組學員專長分析大公開

從專長分佈來看，梁祖堯組別呈現出相當均衡的配置，唱歌專長的學員有15人，跳舞專長的有13人，另外還有1名Rap專長的【55】徐浩民THM和1名以樣貌見長的【95】鄭永智ilys。特別值得關注的是【43】陳瑨羲Ian Hannz，作為Ansonbean的弟弟，他展現出比哥哥更全面的才華，不僅唱跳俱佳，更是自創參賽歌曲，被評為A級選手中的「冠軍之選」。另一名A級選手【03】陳彥羲yinhei則以Locking舞技和演戲能力雙重專長脫穎而出，證明梁祖堯在選人方面相當重視多元化發展。

梁祖堯組評級分佈驚人差距

在評級分佈方面，梁祖堯組別展現出相當大的落差，僅有2名A級學員，分別是【03】陳彥羲和【43】陳瑨羲，佔整組比例不到7%。B級學員有6人，C級學員有10人，而F級學員竟然高達12人，佔了整組的40%。這種「兩極化」的選擇策略顯示梁祖堯更願意給予潛力股機會，特別是那些在首輪表現未如理想但具備可塑性的參賽者。其中【48】黃尚達黃尚以一口流利日文歌曲和釗峰成名曲的演繹獲得「皇上」級數的評價，【87】李瑞冬Winter則以刻意營造的學生look和old school台風展現出年輕人的部署和想法。

特色學員背景多元化程度高

梁祖堯組別的學員背景相當多元，職業涵蓋學生、自由工作者、演員、補習老師、歌手、商業模特兒、非牟利機構創辦人、社工、中學老師、軟件工程師等各行各業。特別引人注目的是泰國參賽者【62】李進偉Lucas T.，職業竟然是巫師，但能說一口流利廣東話，並以跳舞作為參賽項目，雖然水準與頂尖舞者仍有差距，但勝在有設計和心思。另外【70】陳首燃Dixon作為中學經濟老師，雖然首輪只獲得一盞藍燈需要復活，但憑藉「橙sir粉絲團」的支持和C級選手身分成功晉級，印證了梁祖堯「亞sir都係鍾意唱歌同打牌」的金句。

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項
02 陳栩政 VC 21 工商管理資訊系統學系學生 跳舞
03 陳彥羲 yinhei 24 演員、Locking舞者 跳舞（Locking）、演戲
09 徐煒綽 Kenrick 22 自由工作者 跳舞
11 楊皓軒 Louis 17 中五學生 跳舞
15 黃諾恆 Bosco Wong 19 自由工作者 唱歌
17 杜志遜 阿O 30 自由工作者 唱歌、模仿
21 周德誠 牛牛 24 補習老師 跳舞
22 黎子琛 Alvin Lai 18 中五學生 跳舞（街舞）
25 林卓穎 Chester 25 自由工作者 唱歌
31 榮柏鑫 三金 21 電影系學生 唱歌
41 范卓賢 Jacky Fan 25 歌手 唱歌
42 姚浩銘 Homing 24 商業模特兒 唱歌
43 陳瑨羲 Ian Hannz 21 舞者、駐唱歌手、學生 跳舞、唱歌
44 凌卓烽 NOAH 24 非牟利機構創辦人、唱作歌手 唱歌
46 陳俊逸 俊逸 19 音樂製作科學生 唱歌
48 黃尚達 黃尚 25 樂隊主唱 唱歌
52 李學偉 DaiMa 24 Hip Hop 舞者、自由工作者 Hip Hop 舞
53 鍾一鳴 一鳴 19 中五學生 唱歌
54 施顯澍 Austin 24 自由工作者 唱歌
55 徐浩民 THM 21 自由工作者 Rap
62 李進偉 Lucas T. 30 巫師 跳舞
64 何嘉聰 Kelvin 29 駐唱歌手、社工 唱歌
65 翁溥輿 Marco 21 英文系學生 跳舞
66 林祖熙 John Lam 20 練習生 唱歌
70 陳首燃 Dixon 28 中學老師 唱歌
80 關誌諾 Harry Kwan 27 軟件工程師 唱歌
82 張智傑 KIT 23 舞蹈員 跳舞
87 李瑞冬 Winter 22 倉務員 唱歌
95 鄭永智 ilys 24 哲學系學生 樣貌
99 鄺頌揚 King 26 舞者 跳舞
全民造星6 梁祖堯 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 梁祖堯 99號大跳Twerking炒熱全場（圖片來源：ViuTV）
99號大跳Twerking炒熱全場（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 梁祖堯 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 梁祖堯 62號參賽者Lucas T.被梁釗峰讚有親和力，會令人記得其笑容。（圖片來源：ViuTV）
62號參賽者Lucas T.被梁釗峰讚有親和力，會令人記得其笑容。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 梁祖堯 80號參賽者Harry Kwan表演項目：自彈自唱原創曲《若離》。（圖片來源：ViuTV）
80號參賽者Harry Kwan表演項目：自彈自唱原創曲《若離》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 梁祖堯 64號參賽者Kelvin的正能量歌曲被Oscar指有種「口號式嘅老土」。（圖片來源：ViuTV）
64號參賽者Kelvin的正能量歌曲被Oscar指有種「口號式嘅老土」。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 梁祖堯 54號參賽者Austin選唱《厭惡物圖鑑》，獲得Oscar藍燈支持（圖片來源：ViuTV）
54號參賽者Austin選唱《厭惡物圖鑑》，獲得Oscar藍燈支持（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 梁祖堯 深得梁祖堯喜愛但演出時兩度忘詞的55號參賽者THM（圖片來源：ViuTV）
深得梁祖堯喜愛但演出時兩度忘詞的55號參賽者THM（圖片來源：ViuTV）

圖片來源:ViuTV

