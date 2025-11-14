《全民造星6》梁祖堯組30強名單公開｜17歲學生對戰30歲巫師 F級選手佔4成
梁祖堯組30強學員年齡分佈揭曉
梁祖堯組別的30名入圍學員中，年齡分佈相當廣泛，最年輕的是17歲中五學生【11】楊皓軒Louis，最年長的則是30歲自由工作者【17】杜志遜阿O和30歲巫師【62】李進偉Lucas T.。整體而言，20至25歲的學員佔了大多數，共有19人，顯示這個年齡層是參賽的主力軍。值得注意的是，組內有8名學員曾經歷生還賽的考驗，包括【11】楊皓軒、【15】黃諾恆、【25】林卓穎、【53】鍾一鳴、【55】徐浩民、【65】翁溥輿、【70】陳首燃和【95】鄭永智，證明他們在首輪表現雖有起伏，但仍獲得導師青睞。
梁祖堯組學員專長分析大公開
從專長分佈來看，梁祖堯組別呈現出相當均衡的配置，唱歌專長的學員有15人，跳舞專長的有13人，另外還有1名Rap專長的【55】徐浩民THM和1名以樣貌見長的【95】鄭永智ilys。特別值得關注的是【43】陳瑨羲Ian Hannz，作為Ansonbean的弟弟，他展現出比哥哥更全面的才華，不僅唱跳俱佳，更是自創參賽歌曲，被評為A級選手中的「冠軍之選」。另一名A級選手【03】陳彥羲yinhei則以Locking舞技和演戲能力雙重專長脫穎而出，證明梁祖堯在選人方面相當重視多元化發展。
梁祖堯組評級分佈驚人差距
在評級分佈方面，梁祖堯組別展現出相當大的落差，僅有2名A級學員，分別是【03】陳彥羲和【43】陳瑨羲，佔整組比例不到7%。B級學員有6人，C級學員有10人，而F級學員竟然高達12人，佔了整組的40%。這種「兩極化」的選擇策略顯示梁祖堯更願意給予潛力股機會，特別是那些在首輪表現未如理想但具備可塑性的參賽者。其中【48】黃尚達黃尚以一口流利日文歌曲和釗峰成名曲的演繹獲得「皇上」級數的評價，【87】李瑞冬Winter則以刻意營造的學生look和old school台風展現出年輕人的部署和想法。
特色學員背景多元化程度高
梁祖堯組別的學員背景相當多元，職業涵蓋學生、自由工作者、演員、補習老師、歌手、商業模特兒、非牟利機構創辦人、社工、中學老師、軟件工程師等各行各業。特別引人注目的是泰國參賽者【62】李進偉Lucas T.，職業竟然是巫師，但能說一口流利廣東話，並以跳舞作為參賽項目，雖然水準與頂尖舞者仍有差距，但勝在有設計和心思。另外【70】陳首燃Dixon作為中學經濟老師，雖然首輪只獲得一盞藍燈需要復活，但憑藉「橙sir粉絲團」的支持和C級選手身分成功晉級，印證了梁祖堯「亞sir都係鍾意唱歌同打牌」的金句。
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|02
|陳栩政
|VC
|21
|工商管理資訊系統學系學生
|跳舞
|03
|陳彥羲
|yinhei
|24
|演員、Locking舞者
|跳舞（Locking）、演戲
|09
|徐煒綽
|Kenrick
|22
|自由工作者
|跳舞
|11
|楊皓軒
|Louis
|17
|中五學生
|跳舞
|15
|黃諾恆
|Bosco Wong
|19
|自由工作者
|唱歌
|17
|杜志遜
|阿O
|30
|自由工作者
|唱歌、模仿
|21
|周德誠
|牛牛
|24
|補習老師
|跳舞
|22
|黎子琛
|Alvin Lai
|18
|中五學生
|跳舞（街舞）
|25
|林卓穎
|Chester
|25
|自由工作者
|唱歌
|31
|榮柏鑫
|三金
|21
|電影系學生
|唱歌
|41
|范卓賢
|Jacky Fan
|25
|歌手
|唱歌
|42
|姚浩銘
|Homing
|24
|商業模特兒
|唱歌
|43
|陳瑨羲
|Ian Hannz
|21
|舞者、駐唱歌手、學生
|跳舞、唱歌
|44
|凌卓烽
|NOAH
|24
|非牟利機構創辦人、唱作歌手
|唱歌
|46
|陳俊逸
|俊逸
|19
|音樂製作科學生
|唱歌
|48
|黃尚達
|黃尚
|25
|樂隊主唱
|唱歌
|52
|李學偉
|DaiMa
|24
|Hip Hop 舞者、自由工作者
|Hip Hop 舞
|53
|鍾一鳴
|一鳴
|19
|中五學生
|唱歌
|54
|施顯澍
|Austin
|24
|自由工作者
|唱歌
|55
|徐浩民
|THM
|21
|自由工作者
|Rap
|62
|李進偉
|Lucas T.
|30
|巫師
|跳舞
|64
|何嘉聰
|Kelvin
|29
|駐唱歌手、社工
|唱歌
|65
|翁溥輿
|Marco
|21
|英文系學生
|跳舞
|66
|林祖熙
|John Lam
|20
|練習生
|唱歌
|70
|陳首燃
|Dixon
|28
|中學老師
|唱歌
|80
|關誌諾
|Harry Kwan
|27
|軟件工程師
|唱歌
|82
|張智傑
|KIT
|23
|舞蹈員
|跳舞
|87
|李瑞冬
|Winter
|22
|倉務員
|唱歌
|95
|鄭永智
|ilys
|24
|哲學系學生
|樣貌
|99
|鄺頌揚
|King
|26
|舞者
|跳舞