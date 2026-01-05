全民造星6｜總決賽賽果出爐！Teller爆冷奪冠 IanHannz疑因1原因屈居亞軍

《全民造星6》總決賽昨晚（4日）在澳門落下帷幕，結果出現戲劇性大逆轉！原本已被淘汰的「第11人」Teller王偉俊憑藉觀眾投票強勢復活，最終以16.96%得票率爆冷奪冠，而一直被看好的大熱Ian Hannz陳瑨羲僅以13.96%屈居亞軍，兩人得票差距達3%，令全場觀眾大跌眼鏡。這場「復活人」逆轉奪冠的戲碼，瞬間引爆網民熱議，討論區洗版式討論這個意想不到的結果。