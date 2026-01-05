全民造星6｜總決賽賽果出爐！Teller爆冷奪冠 IanHannz疑因1原因屈居亞軍
《全民造星6》總決賽昨晚（4日）在澳門落下帷幕，結果出現戲劇性大逆轉！原本已被淘汰的「第11人」Teller王偉俊憑藉觀眾投票強勢復活，最終以16.96%得票率爆冷奪冠，而一直被看好的大熱Ian Hannz陳瑨羲僅以13.96%屈居亞軍，兩人得票差距達3%，令全場觀眾大跌眼鏡。這場「復活人」逆轉奪冠的戲碼，瞬間引爆網民熱議，討論區洗版式討論這個意想不到的結果。
Teller評審分數三甲不如 觀眾投票力撐逆轉奪冠
Teller在兩個回合的評審評分中表現平平，三甲不入，遠遜於Ian Hannz的最高分、Yip Sir陳頴業和Jacky Fan。然而當加入觀眾投票後，形勢出現180度大轉彎，Teller憑藉強大的民意支持成功登上冠軍寶座。評審團由少女時代成員孝淵Hyoyeon、古天樂、劉偉強、梁詠琪和鍾廣德組成，他們的專業評分與觀眾喜好出現明顯分歧，最終觀眾投票成為決定性因素。
Ian Hannz評審分數最高仍敗北 網民分析落敗原因
Ian Hannz在評審評分環節表現出色，獲得5.7%的最高分數，本來勝券在握。然而在觀眾投票環節卻意外失利，最終以13.96%的總得票率屈居亞軍，與冠軍Teller相差3%。這個結果令不少支持者感到不解，網民紛紛在討論區表達意見，認為有可能是大家都睇好Ian Haanz一定奪冠，所以沒有投票給他：「因為個個估佢第一，應該唔洗投都攞緊第一」、「係現場聽到果下 真係下左出聲 大家你眼望我眼」、「睇直播時，見到有人留言話Ian夠票，轉去投Teller 」等。
Jacky Fan穩守季軍 Yip Sir三甲不入成最大意外
Jacky Fan范卓賢在評審和觀眾投票中均表現穩定，最終以13.67%獲得季軍，與亞軍Ian Hannz僅相差0.29%，競爭異常激烈。反而在評審分數排名第二的Yip Sir陳頴業，雖然獲得5.23%的評審分數，但在觀眾投票環節表現不濟，最終三甲不入成為當晚最大意外。網民對此結果反應不一，有人為Yip Sir抱不平，認為「評審分數咁高都入唔到三甲好可惜」。
第11人投票機制成關鍵 網民熱議賽果
Teller的奪冠之路充滿戲劇性，他在韓國錄影期間曾經被淘汰出局，一度以為與冠軍夢想無緣。然而憑藉第11人投票機制成功重返賽場，最終在總決賽中創造奇蹟逆轉奪冠。這個復活制度成為今屆《全民造星6》的最大話題！有網民表示「Teller真係好勵志，淘汰咗都可以翻身做冠軍」，讚賞他的堅持不懈。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期