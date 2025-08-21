全民造星6｜花姐爆粗批評節目淘汰殘酷 親自回應有否找到「新一代姜濤」
《全民造星6》76位參賽者日前以清爽夏日look現身海洋公園，雖然有21名選手因故未到場，依然無損全場濕身熱舞的高漲氛圍，令觀眾大飽眼福。製作人花姐更在記者會上一度爆粗批評賽制殘酷，又親自回應有否找到「新一代姜濤」！
《全民造星6》未播出人氣三強已成熱話
本屆人氣三甲已在《造星VI》專頁誕生，分別是6號Gordon、11號Louis及18號Kai Cheung。他們表演時的自信與獨特魅力，收穫最高瀏覽率和關注度，成為網民熱烈討論的人物。三位新星不但實力出眾，在舞台上濕身演出更吸引到大量粉絲追捧，人氣高漲。
在節目表演環節，部分選手展現超強實力，評審花姐和KK一致睇好92號17歲的Bosco Kwan及19號Dave。花姐特別稱讚Dave自彈自唱氣質斯文，兼具陳卓賢「情歌王子」的潛力；Bosco則有家庭溫暖的感覺，成為本屆黑馬。比賽越趨激烈，新星能否脫穎而出，引發觀眾好奇。
放寬年齡門檻 未成年都可以參賽
今年《造星VI》放寬年齡門檻，迎來數位「未成年」成員。花姐及KK謝家驥坦言現場宛如湊仔，對年輕參賽者格外照顧。KK更指花姐常直接提醒大家要重視表演，而花姐則強調並非批鬧，而是出於愛與關懷。評審背後的辛勞，也令網民重新思考藝人的成長歷程。
節目淘汰殘酷花姐爆粗批評
每年淘汰階段向來引發話題，本屆更有參賽者因淘汰爆喊。花姐在記者會語出驚人，坦承今年哭聲更勝以往，一度爆粗批評賽制殘酷，有參賽者連續哭了半小時，評審與工作人員全程安慰，場面溫馨又心酸。此番言論引發網民討論節目公平性與人情味。
親自回應有冇發掘「新一代姜濤」
花姐還分享於MV拍攝現場見到姜濤，直言對方明顯消瘦不少，生活開心但習慣扮cool。媒體問會否複製姜濤接班人，花姐坦言難度極高——每位參賽者都有獨特特質。目前新一代偶像如何突破自我，能否創造「新姜濤」話題，成為本季最受期待的懸念。
