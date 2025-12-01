全民造星6｜10強名單出爐！40歲Yip晉級受熱議 Ian被封冠軍熱門
10強平均年齡23歲 最年長與最年輕相差23年
根據最新10強名單分析，入選的10位參賽者平均年齡為23歲，當中最年輕的是年僅17歲的關曉隆（Bosco Kwan），而最年長的則是40歲的陳頴業（Yip），兩人年齡相差足足23年，形成強烈對比。值得注意的是，10強中有3位仍是中學生，包括17歲的小雞（陳曉希）和關曉隆，以及21歲的Ian Hannz（陳瑨羲），顯示年輕一代在今屆比賽中表現突出。
學歷職業多元化 舞蹈實力成關鍵優勢
10強參賽者的職業背景相當多元化，既有有營養學學生張肇維（Gordon），更有會計系學生黃日禧（Dave）。然而，最引人注目的是舞蹈背景的參賽者佔了重要比例，包括24歲的DaiMa（李學偉）、40歲的Yip（陳頴業）和21歲的Ian Hannz，他們的舞蹈實力成為晉級的關鍵因素。特別是被譽為「薑越老越辣」的Yip，以40歲之齡展現出色的街舞技巧，令人刮目相看。
Ian Hannz被封冠軍熱門 關曉隆年輕有為
在10強中，21歲的Ian Hannz（陳瑨羲）被網民視為「冠軍之選」，作為Ansonbean的弟弟，他在比賽中展現出比哥哥更勝一籌的實力，無論唱歌、跳舞都表現出色，更重要的是參賽歌曲是自己創作，展現全方位才華。另一位備受關注的是17歲的關曉隆（Bosco Kwan），被封為「小GD」，憑藉出色的跳舞表現和年輕優勢，被視為今屆三甲之選。
復活區生還者成功逆襲 網民熱議話題不斷
值得一提的是，10強中有兩位是復活區生還者，包括22歲的Gordon（張肇維）和29歲的Michael（黃進林），他們成功從復活區殺出重圍，證明實力不容小覷。特別是Gordon在第二回合為了突破低俗形象，用心教導隊友跳舞，最終換來後台導師和眾參賽者一片歡呼聲。另外，25歲的TUZER0（曾棣山）雖然外型不算吸引，但憑藉出色的rap技巧和觀眾緣，成為「造星」系列最出色的rapper之一。
韓國集訓賽制殘酷 4關淘汰制決定最終10強
根據最新賽制安排，14位參賽者將前往韓國接受地獄式集訓，包括個人初次評級、弘大BUSKING和男團跳唱COVER三個環節。每次表演都會由韓國三位導師進行評級排名，第一名得1分，最後一名得14分，累積分數越高被淘汰機會越大。經過4次評級後，將合計韓國導師和專業評審的排名，個人排名最低的4位將被淘汰，最終決出10強名單。決賽將於明年1月4日舉行，屆時將揭曉最終冠軍得主。
全民造星6十強名單
| 編號 | 中文名 | 英文名 | 年齡 | 職業 | 強項 | |——|——–|——–|——|——|——| | 12 | 陳曉希 |小雞 | 17 | 中五學生 | 綜合表現 | | 5 | 郭民鋒 | Kirs | 20 | 音樂製作系學生 | 音樂製作 | | 6 | 張肇維 | Gordon | 22 | 營養學學生 | 舞蹈教學 | | 19 | 黃日禧 | Dave | 24 | 會計系學生 | 綜合實力 | | 34 | 丘藍 | 丘藍 | 26 | 自由工作者 | 多元才能 | | 41 | 范卓賢 | Jacky Fan | 25 | 歌手 | 原創音樂 | | 43 | 陳瑨羲 | Ian Hannz | 21 | 舞者、駐唱歌手、學生 | 唱跳創作 | | 52 | 李學偉 | DaiMa | 24 | Hip Hop舞者、自由工作者 | Hip Hop舞蹈 | | 73 | 陳頴業 | Yip | 40 | 街舞舞者、戲場演出、藝術教育 | 街舞教學 | | 92 | 關曉隆 | Bosco Kwan | 17 | 中六學生 | 舞蹈技巧 |