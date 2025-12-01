全民造星6｜10強名單出爐！40歲Yip晉級受熱議 Ian被封冠軍熱門

《全民造星6》10強名單今晚正式出爐，經過一輪激烈競爭後，最終10位參賽者成功突圍而出！這份名單不但年齡跨度驚人，更集合了各路精英，從17歲中學生到40歲街舞老師都有份，究竟這10強有何特色？誰最有機會問鼎冠軍寶座？