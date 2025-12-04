《全民造星6》30強出爐！梁祖堯組僅7人 賽制突變取消對戰
30強分佈懸殊 梁祖堯組僅得7人
根據最新分組結果，Gin Lee組別成功收納24位學員，平均年齡約23歲，涵蓋唱歌、跳舞、rap等多元才藝。相比之下，梁祖堯組別僅得7位成員，平均年齡約24歲，人數差距達到4倍之多。這個極不平衡的分佈情況，直接導致原定的導師對戰賽制無法進行，節目組被迫調整比賽規則。
Gin Lee組實力全面 A級選手雲集
Gin Lee組別24人當中，不乏多位A級評分的頂尖選手，包括17歲霹靂舞高手、24歲會計系學生Dave，以及25歲popping舞者Larry等。組內成員年齡分佈廣泛，由17歲中學生到40歲街舞老師都有，職業背景多樣化，從學生到自由工作者、舞者、模特兒等應有盡有。特別值得注意的是，組內有多位復活區生還者，包括Gordon、Michael、蘇仔、Jack Lo、Andy及Billy Li，證明Gin Lee的眼光獨到。
梁祖堯組質量並重 Ian Hannz成奪冠熱門
雖然梁祖堯組別人數較少，但質量絲毫不遜色。當中最矚目的必數21歲的Ian Hannz，作為Ansonbean的弟弟，他在唱歌跳舞方面的表現更勝哥哥一籌，被視為今屆冠軍大熱。另外還有貌似葛民輝的30歲，以其親和力和觀眾緣獲得三位評判一致好評。組內亦有21歲電影系學生三金、25歲歌手Jacky Fan等實力派選手。
網民熱議賽制突變 質疑公平性
面對突如其來的賽制改變，網民反應兩極。有觀眾認為「梁祖堯組太少人確實難搞對戰」，支持節目組的決定。但亦有不少網民質疑「咁樣對Gin Lee組唔公平」，認為原本可以靠導師優勢的策略完全被打亂。部分網民更直言「Ian Hannz一個人已經可以打低成組人」，對比賽結果充滿期待。
Gin Lee組名單（24人）
| 編號 | 中文名 | 英文名 | 年齡 | 職業 | 強項 | |——|——–|——–|——|——|——| | 1 | 林湕祐 | Jay Lam | 21 | 工商管理系學生 | 唱歌、容易學習新運動 | | 5 | 郭民鋒 | Kirs | 20 | 音樂製作系學生 | 唱歌 | | 6 | 張肇維 | Gordon | 22 | 營養學學生 | 唱歌、跳舞、打泰拳 | | 12 | 陳曉希 | 小雞 | 17 | 中五學生 | 唱歌 | | 14 | 林焯彥 | Marcus | 17 | 中五學生 | 跳舞（霹靂舞）、後空翻 | | 18 | 張家文 | Kai Cheung | 25 | 自由工作者 | 唱歌 | | 19 | 黃日禧 | Dave | 24 | 會計系學生 | 唱歌 | | 20 | 張永龍 | Winson | 26 | 自由工作者 | 唱歌 | | 32 | 畢志傑 | 畢佬 | 33 | 舞者、模特兒 | 跳舞（霹靂舞） | | 34 | 丘藍 | 丘藍 | 26 | 自由工作者 | 唱歌 | | 35 | 黃進林 | Michael | 29 | 舞台劇演員、獨立歌手 | 唱歌、音樂劇 | | 37 | 王紹冠 | 紹冠 | 30 | 鋼管舞導師、健身教練 | 跳舞（鋼管舞） | | 49 | 杜曦駿 | Larry | 25 | Popping舞者、自由工作者 | 跳舞 | | 59 | 曾棣山 | TUZER0 | 25 | 市場策劃專員、剪接師 | Rap | | 63 | 王偉俊 | Teller | 27 | Beatboxer、樂器銷售員 | Rap | | 68 | 蘇俊旭 | 蘇仔 | 20 | 咖啡師 | 唱歌 | | 72 | 盧卓頎 | Jack Lo | 23 | 模特兒 | 煮嘢食 | | 73 | 陳頴業 | Yip | 40 | 街舞舞者、戲場演出、藝術教育 | 跳舞（街舞） | | 78 | 陳柏羲 | Jeffery | 20 | 計量金融及風險管理科學系學生 | 唱歌 | | 79 | 蔡晉光 | Nottei | 21 | 經濟金融學系學生 | 唱歌 | | 92 | 關曉隆 | Bosco Kwan | 17 | 中六學生 | 跳舞（K-pop、Hip Hop） | | 93 | 陳展駿 | Andy | 18 | 中六學生 | 唱歌 | | 94 | 李浚軒 | Billy Li | 22 | 音樂製作系學生 | 唱歌 |
梁祖堯組名單（7人）
| 編號 | 中文名 | 英文名 | 年齡 | 職業 | 強項 | |——|——–|——–|——|——|——| | 17 | 杜志遜 | 阿O | 30 | 自由工作者 | 唱歌、模仿 | | 22 | 黎子琛 | Alvin Lai | 18 | 中五學生 | 跳舞（街舞） | | 31 | 三金 | 三金 | 21 | 電影系學生 | 唱歌 | | 41 | 范卓賢 | Jacky Fan | 25 | 歌手 | 唱歌 | | 43 | 陳瑨羲 | Ian Hannz | 21 | 舞者、駐唱歌手、學生 | 跳舞、唱歌 | | 52 | 李學偉 | DaiMa | 24 | Hip Hop舞者、自由工作者 | Hip Hop舞 | | 80 | 關誌諾 | Harry Kwan | 27 | 軟件工程師 | 唱歌 |