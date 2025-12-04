《全民造星6》30強出爐！梁祖堯組僅7人 賽制突變取消對戰

《全民造星6》30強名單今晚正式出爐，經過激烈競爭後，30位實力派選手成功突圍而出。原本賽制安排兩位導師Gin Lee與梁祖堯分別帶領學員進行小組對決，但由於梁祖堯組別人數過少，節目組決定取消小組制，改為30強混戰模式。這個突如其來的變化，令整個比賽格局出現重大轉變，各路好手將直接面對更激烈的淘汰賽。