《全民造星6》60強名單快將出爐｜兩大導師Gin Lee梁祖堯分組名單實力分析

說回首輪晉級60強的淘汰戰況，目前已共有12名參賽者直接出局，包括18歲中五學生黃梓宏、25歲放射師陳柏熙、30歲舞蹈員黃浤智等。另外25人則跌入復活區，需要爭取最後機會重返舞台。觀察出局及復活區選手特徵，年齡分佈相當廣泛，從17歲的李樂天到30歲的黃浤智都有，平均年齡約23歲。今屆《全民造星6》選手強項方面，唱歌選手佔絕大多數，顯示在首輪競爭中，純粹的歌唱實力未必能夠脫穎而出，反而需要更全面的舞台表現能力。
Gin Lee戰隊名單分析：15人平均年齡24歲 全能型選手居多
Gin Lee組別成功招攬15名學員，平均年齡24歲，年齡分佈從17歲的陳曉希到40歲的陳頴業。該組選手特色鮮明，既有年輕的霹靂舞好手林焯彥，也有經驗豐富的街舞舞者陳頴業，更不乏Rap專才如曾棣山和王偉俊。Gin組選手職業背景多元化，包括學生、自由工作者、健身教練等，強項涵蓋唱歌、跳舞、Rap等各個範疇，展現出較為均衡的實力配置。
梁祖堯組別名單分析：已選19人平均年齡23歲 唱跳實力並重
梁祖堯組別則吸納19名學員，平均年齡23歲，相對較為年輕。該組最年輕成員為18歲的黎子琛，最年長則是30歲的杜志遜和李進偉。祖組選手在唱歌方面實力雄厚，擁有多名專業歌手如范卓賢、黃尚達等，同時在舞蹈領域也不遑多讓，包括Locking舞者陳彥羲、Hip Hop舞者李學偉等。值得注意的是，該組有不少具備雙重技能的選手，如陳瑨羲同時擅長跳舞和唱歌，展現出較強的綜合實力。
網民熱議兩組實力對比 期待精彩對決
60強名單公佈後，網民紛紛在社交平台討論兩組實力對比。有網民認為「Gin組年齡層較廣，經驗豐富啲」，也有人指出「祖組後生仔多，衝勁十足」。不少觀眾對於兩位導師的選人策略表示好奇，「Gin鍾意要全能型，祖就偏向專業路線」。隨著60強正式分組完成，觀眾對接下來的特訓和淘汰賽充滿期待。
Gin Lee組別入選名單
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|01✮
|林湕祐
|Jay Lam
|21
|工商管理系學生
|唱歌、容易學習新運動
|05✮
|郭民鋒
|Kirs
|20
|音樂製作系學生
|唱歌
|12✮
|陳曉希
|小雞
|17
|中五學生
|唱歌
|14✮
|林焯彥
|Marcus
|17
|中五學生
|跳舞（霹靂舞）、後空翻
|18✮
|張家文
|Kai Cheung
|25
|自由工作者
|唱歌
|20✮
|張永龍
|Winson
|26
|自由工作者
|唱歌
|28✮
|高浚彥
|Lucas Ko
|24
|健康與生命科學系學生
|唱歌
|32✮
|畢志傑
|畢佬
|33
|舞者、模特兒
|跳舞（霹靂舞）
|34✮
|丘藍
|丘藍
|26
|自由工作者
|唱歌
|37✮
|王紹冠
|紹冠
|30
|鋼管舞導師、健身教練
|跳舞（鋼管舞）
|49✮
|杜曦駿
|Larry
|25
|Popping舞者、自由工作者
|跳舞
|51✮
|潘建晞
|Hugo
|22
|主題樂園工作人員
|唱歌
|59✮
|曾棣山
|TUZER0
|25
|市場策劃專員、剪接師
|Rap
|63✮
|王偉俊
|Teller
|27
|Beatboxer、樂器銷售員
|Rap
|73✮
|陳頴業
|Yip
|40
|街舞舞者、戲場演出、藝術教育
|跳舞（街舞）
梁祖堯組別入選名單
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|02✮
|陳栩政
|VC
|21
|工商管理資訊系統學系學生
|跳舞
|03✮
|陳彥羲
|yinhei
|24
|演員、Locking舞者
|跳舞（Locking）、演戲
|09✮
|徐煒綽
|Kenrick
|22
|自由工作者
|跳舞
|17✮
|杜志遜
|阿O
|30
|自由工作者
|唱歌、模仿
|19✮
|黃日禧
|Dave
|24
|會計系學生
|唱歌
|21✮
|周德誠
|牛牛
|24
|補習老師
|跳舞
|22✮
|黎子琛
|Alvin Lai
|18
|中五學生
|跳舞（街舞）
|31✮
|榮柏鑫
|三金
|21
|電影系學生
|唱歌
|41✮
|范卓賢
|Jacky Fan
|25
|歌手
|唱歌
|42✮
|姚浩銘
|Homing
|24
|商業模特兒
|唱歌
|43✮
|陳瑨羲
|Ian Hannz
|21
|舞者、駐唱歌手、學生
|跳舞、唱歌
|44✮
|凌卓烽
|NOAH
|24
|非牟利機構創辦人、唱作歌手
|唱歌
|46✮
|陳俊逸
|俊逸
|19
|音樂製作科學生
|唱歌
|48✮
|黃尚達
|黃尚
|25
|樂隊主唱
|唱歌
|52✮
|李學偉
|DaiMa
|24
|Hip Hop舞者、自由工作者
|Hip Hop舞
|54✮
|施顯澍
|Austin
|24
|自由工作者
|唱歌
|62✮
|李進偉
|Lucas T.
|30
|巫師
|跳舞
|64✮
|何嘉聰
|Kelvin
|29
|駐唱歌手、社工
|唱歌
|66✮
|林祖熙
|John Lam
|20
|練習生
|唱歌