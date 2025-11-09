《全民造星6》60強名單快將出爐｜兩大導師Gin Lee梁祖堯分組名單實力分析

《全民造星6》60強名單快將在第3周出爐，經過兩星期激烈選拔，99名參賽者尚有26人未登場，在此之前，已有12位選首慘遭三燈淘汰出局，另有25人跌入復活區面臨導師重新選拔入伍，今屆《全民造星6》兩位導師Gin Lee與梁祖堯各自有30個學員名額可以組成戰隊，準備在第二階段對60強展開風格迥異的特訓模式。今屆節目到12月28日星期日會進行「10強記者招待會」，1月4日直播進行《全民造星6》決賽由ViuTV 99台 全程直擊！

《全民造星6》最新參賽者名單：12人出局25人跌入復活區 年輕選手成重災區

說回首輪晉級60強的淘汰戰況，目前已共有12名參賽者直接出局，包括18歲中五學生黃梓宏、25歲放射師陳柏熙、30歲舞蹈員黃浤智等。另外25人則跌入復活區，需要爭取最後機會重返舞台。觀察出局及復活區選手特徵，年齡分佈相當廣泛，從17歲的李樂天到30歲的黃浤智都有，平均年齡約23歲。今屆《全民造星6》選手強項方面，唱歌選手佔絕大多數，顯示在首輪競爭中，純粹的歌唱實力未必能夠脫穎而出，反而需要更全面的舞台表現能力。

Gin Lee戰隊名單分析：15人平均年齡24歲 全能型選手居多

Gin Lee組別成功招攬15名學員，平均年齡24歲，年齡分佈從17歲的陳曉希到40歲的陳頴業。該組選手特色鮮明，既有年輕的霹靂舞好手林焯彥，也有經驗豐富的街舞舞者陳頴業，更不乏Rap專才如曾棣山和王偉俊。Gin組選手職業背景多元化，包括學生、自由工作者、健身教練等，強項涵蓋唱歌、跳舞、Rap等各個範疇，展現出較為均衡的實力配置。

梁祖堯組別名單分析：已選19人平均年齡23歲 唱跳實力並重

梁祖堯組別則吸納19名學員，平均年齡23歲，相對較為年輕。該組最年輕成員為18歲的黎子琛，最年長則是30歲的杜志遜和李進偉。祖組選手在唱歌方面實力雄厚，擁有多名專業歌手如范卓賢、黃尚達等，同時在舞蹈領域也不遑多讓，包括Locking舞者陳彥羲、Hip Hop舞者李學偉等。值得注意的是，該組有不少具備雙重技能的選手，如陳瑨羲同時擅長跳舞和唱歌，展現出較強的綜合實力。

網民熱議兩組實力對比 期待精彩對決

60強名單公佈後，網民紛紛在社交平台討論兩組實力對比。有網民認為「Gin組年齡層較廣，經驗豐富啲」，也有人指出「祖組後生仔多，衝勁十足」。不少觀眾對於兩位導師的選人策略表示好奇，「Gin鍾意要全能型，祖就偏向專業路線」。隨著60強正式分組完成，觀眾對接下來的特訓和淘汰賽充滿期待。

Gin Lee組別入選名單

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項
01✮ 林湕祐 Jay Lam 21 工商管理系學生 唱歌、容易學習新運動
05✮ 郭民鋒 Kirs 20 音樂製作系學生 唱歌
12✮ 陳曉希 小雞 17 中五學生 唱歌
14✮ 林焯彥 Marcus 17 中五學生 跳舞（霹靂舞）、後空翻
18✮ 張家文 Kai Cheung 25 自由工作者 唱歌
20✮ 張永龍 Winson 26 自由工作者 唱歌
28✮ 高浚彥 Lucas Ko 24 健康與生命科學系學生 唱歌
32✮ 畢志傑 畢佬 33 舞者、模特兒 跳舞（霹靂舞）
34✮ 丘藍 丘藍 26 自由工作者 唱歌
37✮ 王紹冠 紹冠 30 鋼管舞導師、健身教練 跳舞（鋼管舞）
49✮ 杜曦駿 Larry 25 Popping舞者、自由工作者 跳舞
51✮ 潘建晞 Hugo 22 主題樂園工作人員 唱歌
59✮ 曾棣山 TUZER0 25 市場策劃專員、剪接師 Rap
63✮ 王偉俊 Teller 27 Beatboxer、樂器銷售員 Rap
73✮ 陳頴業 Yip 40 街舞舞者、戲場演出、藝術教育 跳舞（街舞）

梁祖堯組別入選名單

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項
02✮ 陳栩政 VC 21 工商管理資訊系統學系學生 跳舞
03✮ 陳彥羲 yinhei 24 演員、Locking舞者 跳舞（Locking）、演戲
09✮ 徐煒綽 Kenrick 22 自由工作者 跳舞
17✮ 杜志遜 阿O 30 自由工作者 唱歌、模仿
19✮ 黃日禧 Dave 24 會計系學生 唱歌
21✮ 周德誠 牛牛 24 補習老師 跳舞
22✮ 黎子琛 Alvin Lai 18 中五學生 跳舞（街舞）
31✮ 榮柏鑫 三金 21 電影系學生 唱歌
41✮ 范卓賢 Jacky Fan 25 歌手 唱歌
42✮ 姚浩銘 Homing 24 商業模特兒 唱歌
43✮ 陳瑨羲 Ian Hannz 21 舞者、駐唱歌手、學生 跳舞、唱歌
44✮ 凌卓烽 NOAH 24 非牟利機構創辦人、唱作歌手 唱歌
46✮ 陳俊逸 俊逸 19 音樂製作科學生 唱歌
48✮ 黃尚達 黃尚 25 樂隊主唱 唱歌
52✮ 李學偉 DaiMa 24 Hip Hop舞者、自由工作者 Hip Hop舞
54✮ 施顯澍 Austin 24 自由工作者 唱歌
62✮ 李進偉 Lucas T. 30 巫師 跳舞
64✮ 何嘉聰 Kelvin 29 駐唱歌手、社工 唱歌
66✮ 林祖熙 John Lam 20 練習生 唱歌

