《全民造星6》60強名單快將出爐｜兩大導師Gin Lee梁祖堯分組名單實力分析

《全民造星6》60強名單快將在第3周出爐，經過兩星期激烈選拔，99名參賽者尚有26人未登場，在此之前，已有12位選首慘遭三燈淘汰出局，另有25人跌入復活區面臨導師重新選拔入伍，今屆《全民造星6》兩位導師Gin Lee與梁祖堯各自有30個學員名額可以組成戰隊，準備在第二階段對60強展開風格迥異的特訓模式。今屆節目到12月28日星期日會進行「10強記者招待會」，1月4日直播進行《全民造星6》決賽由ViuTV 99台 全程直擊！