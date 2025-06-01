全民造星6｜99強參賽者曝光 最大年齡40歲 消失39號疑退賽

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今日《全民造星6》99強見傳媒，參賽者年齡平均23歲，年紀最大的街舞舞者陳頴業今年40歲，值得留意是編號1至99號參賽者中，39號並無檔案相信是在記招前已退賽，以下為大家介紹各參賽者個人檔案：

43號陳瑨羲原來係ANSONBEAN胞弟 獲選心水三甲之一

參賽者來自不同屆別，其中43號陳瑨羲（Ian Hannz ）是《造星3》季軍ANSONBEAN細佬，從官方入圍資料，21歲的Ian Hannz報稱「舞者、駐唱歌手及學生」，兩兄弟樣貌及style都很似，早前ANSONBEAN宣布暫時退出娛樂圈，弟弟就正式參賽出道，原來Ian 日前推出一首英名歌《Nerdy Romance》，MV更充滿玩味本色。在記招上，Ian Hannz 與 21號牛牛 、31號三金獲一眾參賽者評選為心水三甲。

全民造星6 99強 40歲 Ian Hannz 得到一眾參賽者評選為「心水3甲」（圖片來源：Ian Hannz ）
Ian Hannz 得到一眾參賽者評選為「心水3甲」（圖片來源：Ian Hannz ）

40歲陳頴業資深舞者入圍

98名參賽者中，備受談論的73號陳頴業是業界知名的專業 Hip Hop 舞導師、編舞及舞者。畢業於浸會大學體育及康樂管理學系並為前浸 大舞蹈學會 BUDA 隊長。最初於陳紹傑舞蹈概念 (BCDC) 接受 Hip Hop 及爵士舞的 訓練，其後成為其專業導師，並於街舞 Battle 比賽多次獲獎。除了任教及為大專院 校編舞，他亦是舞團「結界達人」的成員之一，2018 年 更參與香港藝術節節目二《舞•聲》，聯合編演作品《The Battle Zone》。

全民造星6 99強 40歲 （圖片來源：陳頴業）
（圖片來源：陳頴業）

全民造星6｜1-10號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
1 林湕祐 Jay Lam 21 工商管理系學生 唱歌、容易學習新運動 @lllmlal
2 陳栩政 VC 21 工商管理資訊系統學系學生 跳舞 @vc_chc
3 陳彥羲 yinhei 24 演員、Locking舞者 跳舞（Locking）、演戲 @yinhei___
4 黃梓宏 阿梓 18 中五學生 唱歌 @yori_88888
5 郭民鋒 Kirs 20 音樂製作系學生 唱歌 @kirs.12
6 張肇維 Gordon 22 營養學學生 唱歌、跳舞、打泰拳 @gordon1214_
7 黃逸風 Karry 19 自由工作者、侍應 唱歌 @kwkinda
8 陳柏熙 Jacky Chan 25 放射師 戲劇 @jacky809
9 徐煒綽 Kenrick 22 自由工作者 跳舞 @kenricktsui
10 劉晨睎 Hayson 28 珠寶助理 唱歌 @hayson.lau

全民造星6｜11-20號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
11 楊皓軒 Louis 17 中五學生 跳舞 @ho.hin.
12 陳曉希 小雞 17 中五學生 唱歌 @jacky.h_h
13 洪皓進 洪仔 21 自由工作者 唱歌 @chun_0.3.1.2
14 林焯彥 Marcus 17 中五學生 跳舞（霹靂舞）、後空翻 @marlcus_am
15 黃諾恆 Bosco Wong 19 自由工作者 唱歌 @bosconokhang
16 黃浤智 lulu 30 舞蹈員 跳舞 @siuolulu
17 杜志遜 阿O 30 自由工作者 唱歌、模仿 @oooqe_
18 張家文 Kai Cheung 25 自由工作者 唱歌 @kaicheung_mc
19 黃日禧 Dave 24 會計系學生 唱歌 @sooth26_
20 張永龍 Winson 26 自由工作者 唱歌 @winsoncvl

全民造星6｜21-30號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
21 周德誠 牛牛 24 補習老師 跳舞 @small_cowcow
22 黎子琛 Alvin Lai 18 中五學生 跳舞（街舞） @alvinlai_610
23 黃凱鵬 Samson 27 模特兒 唱歌 @sams0nnnnn
24 杜言朗 朗朗 18 加拿大Grade 12學生 跳舞 @danielto.07
25 林卓穎 Chester 25 自由工作者 唱歌 @chester_singsss
26 區斐琮 勾飛 22 自由工作者 唱歌 @aufeichung
27 伍萬祺 阿木 25 自由工作者 唱歌、和音、Rap @muk.ng_
28 高浚彥 Lucas Ko 24 健康與生命科學系學生 唱歌 @tsunyin_0802
29 李澤鋒 水 Walter 26 舞台及製作藝術系學生 唱歌 @li_chakfung
30 吳祉滔 TT 23 傳理電影電視學系學生、的士司機 唱歌 @kylettng

全民造星6｜31-40號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
31 榮柏鑫 三金 21 電影系學生 唱歌 @i accedeun3kim
32 畢志傑 畢佬 33 舞者、模特兒 跳舞（霹靂舞） @illzput
33 盧駿諾 CL 19 學生 唱歌、打排球、踩單車 @chun_08__20_lok
34 丘藍 丘藍 26 自由工作者 唱歌 @yaulammmm
35 黃進林 Michael 29 舞台劇演員、獨立歌手 唱歌、音樂劇 @michaelwonggcl
36 黃文衍 MW 25 藝人管理 唱歌 @marco__o531
37 王紹冠 紹冠 30 鋼管舞導師、健身教練 跳舞（鋼管舞） @sk.siukwun
38 趙俊峰 阿田 21 音樂系學生 唱歌 @acl_tin
40 利澤賢 Zac 22 工商管理學系學生 唱歌 @zac5300_lee

全民造星6｜41-50號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
41 范卓賢 Jacky Fan 25 歌手 唱歌 @j.fcy
42 姚浩銘 Homing 24 商業模特兒 唱歌 @hooomingzzz
43 陳瑨羲 Ian Hannz 21 舞者、駐唱歌手、學生 跳舞、唱歌 @ianhannz
44 凌卓烽 NOAH 24 非牟利機構創辦人、唱作歌手 唱歌 @noah1225__
45 梁哲銘 Anson Leung 23 市場主任 唱歌 @ansonl.c.m
46 陳俊逸 俊逸 19 音樂製作科學生 唱歌 @ccjacky_
47 杜嘉朗 Brain 24 土木工程學系學生 跳舞 @brian.1211
48 黃尚達 黃尚 25 樂隊主唱 唱歌 @wst_daniel
49 杜曦駿 Larry 25 Popping舞者、自由工作者 跳舞 @larry__65
50 梁明瀚 AZAHON 20 工商管理系學生 唱歌、跳舞、結他 @_.alvis.ie

全民造星6｜51-60號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
51 潘建晞 Hugo 22 主題樂園工作人員 唱歌 @hugo_10.21
52 李學偉 DaiMa 24 Hip Hop 舞者、自由工作者 Hip Hop 舞 @dm.leehw
53 鍾一鳴 一鳴 19 中五學生 唱歌 @zhong_yah
54 施顯澍 Austin 24 自由工作者 唱歌 @austinszee
55 徐浩民 THM 21 自由工作者 Rap @thm.0408
56 余柏喬 Samuel Yu 18 中六學生 跆拳道 @pk_y_q
57 朱泊瞳 Billy Chu 26 資訊科技助理 唱歌 @billyc1213
58 王維新 Sun仔 23 管理及市場學系學生 唱歌 @waisssun_
59 曾棣山 TUZER0 25 市場策劃專員、剪接師 Rap @teizan_2_zer0
60 岑子健 子健 22 自由工作者 唱歌 @tszkin_stk

全民造星6｜61-70號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
61 李樂天 Air 17 中五學生（學生會副主席） 唱歌 @air._.710
62 李進偉 Lucas T. 30 巫師 跳舞 @lucastongchai
63 王偉俊 Teller 27 Beatboxer、樂器銷售員 Rap @t4eller
64 何嘉聰 Kelvin 29 駐唱歌手、社工 唱歌 @kelvin.h.k.c
65 翁溥輿 Marco 21 英文系學生 跳舞 @with._.marco
66 林祖熙 John Lam 20 練習生 唱歌 @imustoilet
67 李尚哲 阿哲 22 福利工作員 Rap @hle.05_01
68 蘇俊旭 蘇仔 20 咖啡師 唱歌 @so_jaiiiiiii
69 黎嘉棟 Oreo 24 酒店服務員 唱歌 @_.oreo.0
70 陳首燃 Dixon 28 中學老師 唱歌 @dixon.csy

全民造星6｜71-80號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
71 郭駿賢 Jery 26 演員、補習老師、市場推廣助理 戲劇 @jerykwok
72 盧卓頎 Jack Lo 23 模特兒 煮嘢食 @jacklo127_
73 陳頴業 Yip 40 街舞舞者、戲場演出、藝術教育 跳舞 (街舞) @mr.chanyip
74 曾業熹 Samuel Tsang 26 西廚 唱歌 @samusic
75 王靖 阿靖 18 中六學生 唱歌 @im_the_normal_guy
76 鄧曉嵐 曉嵐 29 電機學徒 外型 @thn0108_
77 吳思諾 Gaby 20 音樂製作系學生 唱歌 @gabrielcostang
78 陳柏羲 Jeffery 20 計量金融及風險管理科學系學生 唱歌 @jefferychannn_
79 蔡晉光 Nottei 21 經濟金融學系學生 唱歌 @notteiiii
80 關誌諾 Harry Kwan 27 軟件工程師 唱歌 @harry.kwan

全民造星6｜81-90號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
81 蔡明志 明志 22 社會工作學系學生 唱歌 @jimmm_ouo
82 張智傑 KIT 23 舞蹈員 跳舞 @kittt_chi
83 陳俊傑 俊傑 22 中文系學生 唱歌 @balkitsing
84 區烈銘 JAVI 21 商科學生 Rap、跳舞、作詞 @javi_au1
85 林焌翹 大叔 24 自由工作者 唱歌 @edkiu_
86 霍德浚 Anthony 24 建築系學生 唱歌 @ananan.thony
87 李瑞冬 Winter 22 倉務員 唱歌 @ar_tung_1204
88 林嵐泓 Eric 23 街頭音樂表演者 唱歌 @eric.llw
89 馬國豪 Koma 21 市場營銷學學生 唱歌 @koma__ma
90 梁耀中 Don Don 18 中六學生 中阮、唱歌 @dondon.c075

全民造星6｜91-99號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
91 翟俊威 Aden 25 全職音樂人、爸爸 唱歌 @aden_chakk
92 關曉隆 Bosco Kwan 17 中六學生 跳舞（K-pop、Hip Hop） @bosco_bk_
93 陳展駿 Andy 18 中六學生 唱歌 @chun._dy12
94 李浚軒 Billy Li 22 音樂製作系學生 唱歌 @billy_tsunhin
95 鄭永智 ilys 24 哲學系學生 樣貌 @ilswc
96 周百言 阿言 25 自由工作者 唱歌 @100yin_music
97 吳采軒 Hinson 19 自由工作者 唱歌 @hinson_nth
98 葉子鵬 J Ip 23 助理交易員 唱歌 @jasonnnnnip
99 鄺頌揚 King 26 舞者 跳舞 @dont_crossmyline

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圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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