全民造星6｜99強參賽者曝光 最大年齡40歲 消失39號疑退賽
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今日《全民造星6》99強見傳媒，參賽者年齡平均23歲，年紀最大的街舞舞者陳頴業今年40歲，值得留意是編號1至99號參賽者中，39號並無檔案相信是在記招前已退賽，以下為大家介紹各參賽者個人檔案：
43號陳瑨羲原來係ANSONBEAN胞弟 獲選心水三甲之一
參賽者來自不同屆別，其中43號陳瑨羲（Ian Hannz ）是《造星3》季軍ANSONBEAN細佬，從官方入圍資料，21歲的Ian Hannz報稱「舞者、駐唱歌手及學生」，兩兄弟樣貌及style都很似，早前ANSONBEAN宣布暫時退出娛樂圈，弟弟就正式參賽出道，原來Ian 日前推出一首英名歌《Nerdy Romance》，MV更充滿玩味本色。在記招上，Ian Hannz 與 21號牛牛 、31號三金獲一眾參賽者評選為心水三甲。
40歲陳頴業資深舞者入圍
98名參賽者中，備受談論的73號陳頴業是業界知名的專業 Hip Hop 舞導師、編舞及舞者。畢業於浸會大學體育及康樂管理學系並為前浸 大舞蹈學會 BUDA 隊長。最初於陳紹傑舞蹈概念 (BCDC) 接受 Hip Hop 及爵士舞的 訓練，其後成為其專業導師，並於街舞 Battle 比賽多次獲獎。除了任教及為大專院 校編舞，他亦是舞團「結界達人」的成員之一，2018 年 更參與香港藝術節節目二《舞•聲》，聯合編演作品《The Battle Zone》。
全民造星6｜1-10號參賽者
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|IG
|1
|林湕祐
|Jay Lam
|21
|工商管理系學生
|唱歌、容易學習新運動
|@lllmlal
|2
|陳栩政
|VC
|21
|工商管理資訊系統學系學生
|跳舞
|@vc_chc
|3
|陳彥羲
|yinhei
|24
|演員、Locking舞者
|跳舞（Locking）、演戲
|@yinhei___
|4
|黃梓宏
|阿梓
|18
|中五學生
|唱歌
|@yori_88888
|5
|郭民鋒
|Kirs
|20
|音樂製作系學生
|唱歌
|@kirs.12
|6
|張肇維
|Gordon
|22
|營養學學生
|唱歌、跳舞、打泰拳
|@gordon1214_
|7
|黃逸風
|Karry
|19
|自由工作者、侍應
|唱歌
|@kwkinda
|8
|陳柏熙
|Jacky Chan
|25
|放射師
|戲劇
|@jacky809
|9
|徐煒綽
|Kenrick
|22
|自由工作者
|跳舞
|@kenricktsui
|10
|劉晨睎
|Hayson
|28
|珠寶助理
|唱歌
|@hayson.lau
全民造星6｜11-20號參賽者
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|IG
|11
|楊皓軒
|Louis
|17
|中五學生
|跳舞
|@ho.hin.
|12
|陳曉希
|小雞
|17
|中五學生
|唱歌
|@jacky.h_h
|13
|洪皓進
|洪仔
|21
|自由工作者
|唱歌
|@chun_0.3.1.2
|14
|林焯彥
|Marcus
|17
|中五學生
|跳舞（霹靂舞）、後空翻
|@marlcus_am
|15
|黃諾恆
|Bosco Wong
|19
|自由工作者
|唱歌
|@bosconokhang
|16
|黃浤智
|lulu
|30
|舞蹈員
|跳舞
|@siuolulu
|17
|杜志遜
|阿O
|30
|自由工作者
|唱歌、模仿
|@oooqe_
|18
|張家文
|Kai Cheung
|25
|自由工作者
|唱歌
|@kaicheung_mc
|19
|黃日禧
|Dave
|24
|會計系學生
|唱歌
|@sooth26_
|20
|張永龍
|Winson
|26
|自由工作者
|唱歌
|@winsoncvl
全民造星6｜21-30號參賽者
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|IG
|21
|周德誠
|牛牛
|24
|補習老師
|跳舞
|@small_cowcow
|22
|黎子琛
|Alvin Lai
|18
|中五學生
|跳舞（街舞）
|@alvinlai_610
|23
|黃凱鵬
|Samson
|27
|模特兒
|唱歌
|@sams0nnnnn
|24
|杜言朗
|朗朗
|18
|加拿大Grade 12學生
|跳舞
|@danielto.07
|25
|林卓穎
|Chester
|25
|自由工作者
|唱歌
|@chester_singsss
|26
|區斐琮
|勾飛
|22
|自由工作者
|唱歌
|@aufeichung
|27
|伍萬祺
|阿木
|25
|自由工作者
|唱歌、和音、Rap
|@muk.ng_
|28
|高浚彥
|Lucas Ko
|24
|健康與生命科學系學生
|唱歌
|@tsunyin_0802
|29
|李澤鋒
|水 Walter
|26
|舞台及製作藝術系學生
|唱歌
|@li_chakfung
|30
|吳祉滔
|TT
|23
|傳理電影電視學系學生、的士司機
|唱歌
|@kylettng
全民造星6｜31-40號參賽者
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|IG
|31
|榮柏鑫
|三金
|21
|電影系學生
|唱歌
|@i accedeun3kim
|32
|畢志傑
|畢佬
|33
|舞者、模特兒
|跳舞（霹靂舞）
|@illzput
|33
|盧駿諾
|CL
|19
|學生
|唱歌、打排球、踩單車
|@chun_08__20_lok
|34
|丘藍
|丘藍
|26
|自由工作者
|唱歌
|@yaulammmm
|35
|黃進林
|Michael
|29
|舞台劇演員、獨立歌手
|唱歌、音樂劇
|@michaelwonggcl
|36
|黃文衍
|MW
|25
|藝人管理
|唱歌
|@marco__o531
|37
|王紹冠
|紹冠
|30
|鋼管舞導師、健身教練
|跳舞（鋼管舞）
|@sk.siukwun
|38
|趙俊峰
|阿田
|21
|音樂系學生
|唱歌
|@acl_tin
|40
|利澤賢
|Zac
|22
|工商管理學系學生
|唱歌
|@zac5300_lee
全民造星6｜41-50號參賽者
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|IG
|41
|范卓賢
|Jacky Fan
|25
|歌手
|唱歌
|@j.fcy
|42
|姚浩銘
|Homing
|24
|商業模特兒
|唱歌
|@hooomingzzz
|43
|陳瑨羲
|Ian Hannz
|21
|舞者、駐唱歌手、學生
|跳舞、唱歌
|@ianhannz
|44
|凌卓烽
|NOAH
|24
|非牟利機構創辦人、唱作歌手
|唱歌
|@noah1225__
|45
|梁哲銘
|Anson Leung
|23
|市場主任
|唱歌
|@ansonl.c.m
|46
|陳俊逸
|俊逸
|19
|音樂製作科學生
|唱歌
|@ccjacky_
|47
|杜嘉朗
|Brain
|24
|土木工程學系學生
|跳舞
|@brian.1211
|48
|黃尚達
|黃尚
|25
|樂隊主唱
|唱歌
|@wst_daniel
|49
|杜曦駿
|Larry
|25
|Popping舞者、自由工作者
|跳舞
|@larry__65
|50
|梁明瀚
|AZAHON
|20
|工商管理系學生
|唱歌、跳舞、結他
|@_.alvis.ie
全民造星6｜51-60號參賽者
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|IG
|51
|潘建晞
|Hugo
|22
|主題樂園工作人員
|唱歌
|@hugo_10.21
|52
|李學偉
|DaiMa
|24
|Hip Hop 舞者、自由工作者
|Hip Hop 舞
|@dm.leehw
|53
|鍾一鳴
|一鳴
|19
|中五學生
|唱歌
|@zhong_yah
|54
|施顯澍
|Austin
|24
|自由工作者
|唱歌
|@austinszee
|55
|徐浩民
|THM
|21
|自由工作者
|Rap
|@thm.0408
|56
|余柏喬
|Samuel Yu
|18
|中六學生
|跆拳道
|@pk_y_q
|57
|朱泊瞳
|Billy Chu
|26
|資訊科技助理
|唱歌
|@billyc1213
|58
|王維新
|Sun仔
|23
|管理及市場學系學生
|唱歌
|@waisssun_
|59
|曾棣山
|TUZER0
|25
|市場策劃專員、剪接師
|Rap
|@teizan_2_zer0
|60
|岑子健
|子健
|22
|自由工作者
|唱歌
|@tszkin_stk
全民造星6｜61-70號參賽者
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|IG
|61
|李樂天
|Air
|17
|中五學生（學生會副主席）
|唱歌
|@air._.710
|62
|李進偉
|Lucas T.
|30
|巫師
|跳舞
|@lucastongchai
|63
|王偉俊
|Teller
|27
|Beatboxer、樂器銷售員
|Rap
|@t4eller
|64
|何嘉聰
|Kelvin
|29
|駐唱歌手、社工
|唱歌
|@kelvin.h.k.c
|65
|翁溥輿
|Marco
|21
|英文系學生
|跳舞
|@with._.marco
|66
|林祖熙
|John Lam
|20
|練習生
|唱歌
|@imustoilet
|67
|李尚哲
|阿哲
|22
|福利工作員
|Rap
|@hle.05_01
|68
|蘇俊旭
|蘇仔
|20
|咖啡師
|唱歌
|@so_jaiiiiiii
|69
|黎嘉棟
|Oreo
|24
|酒店服務員
|唱歌
|@_.oreo.0
|70
|陳首燃
|Dixon
|28
|中學老師
|唱歌
|@dixon.csy
全民造星6｜71-80號參賽者
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|IG
|71
|郭駿賢
|Jery
|26
|演員、補習老師、市場推廣助理
|戲劇
|@jerykwok
|72
|盧卓頎
|Jack Lo
|23
|模特兒
|煮嘢食
|@jacklo127_
|73
|陳頴業
|Yip
|40
|街舞舞者、戲場演出、藝術教育
|跳舞 (街舞)
|@mr.chanyip
|74
|曾業熹
|Samuel Tsang
|26
|西廚
|唱歌
|@samusic
|75
|王靖
|阿靖
|18
|中六學生
|唱歌
|@im_the_normal_guy
|76
|鄧曉嵐
|曉嵐
|29
|電機學徒
|外型
|@thn0108_
|77
|吳思諾
|Gaby
|20
|音樂製作系學生
|唱歌
|@gabrielcostang
|78
|陳柏羲
|Jeffery
|20
|計量金融及風險管理科學系學生
|唱歌
|@jefferychannn_
|79
|蔡晉光
|Nottei
|21
|經濟金融學系學生
|唱歌
|@notteiiii
|80
|關誌諾
|Harry Kwan
|27
|軟件工程師
|唱歌
|@harry.kwan
全民造星6｜81-90號參賽者
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|IG
|81
|蔡明志
|明志
|22
|社會工作學系學生
|唱歌
|@jimmm_ouo
|82
|張智傑
|KIT
|23
|舞蹈員
|跳舞
|@kittt_chi
|83
|陳俊傑
|俊傑
|22
|中文系學生
|唱歌
|@balkitsing
|84
|區烈銘
|JAVI
|21
|商科學生
|Rap、跳舞、作詞
|@javi_au1
|85
|林焌翹
|大叔
|24
|自由工作者
|唱歌
|@edkiu_
|86
|霍德浚
|Anthony
|24
|建築系學生
|唱歌
|@ananan.thony
|87
|李瑞冬
|Winter
|22
|倉務員
|唱歌
|@ar_tung_1204
|88
|林嵐泓
|Eric
|23
|街頭音樂表演者
|唱歌
|@eric.llw
|89
|馬國豪
|Koma
|21
|市場營銷學學生
|唱歌
|@koma__ma
|90
|梁耀中
|Don Don
|18
|中六學生
|中阮、唱歌
|@dondon.c075
全民造星6｜91-99號參賽者
|編號
|中文名
|英文名
|年齡
|職業
|強項
|IG
|91
|翟俊威
|Aden
|25
|全職音樂人、爸爸
|唱歌
|@aden_chakk
|92
|關曉隆
|Bosco Kwan
|17
|中六學生
|跳舞（K-pop、Hip Hop）
|@bosco_bk_
|93
|陳展駿
|Andy
|18
|中六學生
|唱歌
|@chun._dy12
|94
|李浚軒
|Billy Li
|22
|音樂製作系學生
|唱歌
|@billy_tsunhin
|95
|鄭永智
|ilys
|24
|哲學系學生
|樣貌
|@ilswc
|96
|周百言
|阿言
|25
|自由工作者
|唱歌
|@100yin_music
|97
|吳采軒
|Hinson
|19
|自由工作者
|唱歌
|@hinson_nth
|98
|葉子鵬
|J Ip
|23
|助理交易員
|唱歌
|@jasonnnnnip
|99
|鄺頌揚
|King
|26
|舞者
|跳舞
|@dont_crossmyline
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期