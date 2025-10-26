全民造星6｜Gin Lee自爆「驚自己太惡」兩屆《聲夢》冠軍導師溫柔風格獲激讚

《全民造星6》明晚首播在即，99位全男班參賽者即將展開激烈競逐。首次加入導師陣容的殿堂級女歌手Gin Lee坦言自己有嚴厲一面，更自爆「有時我驚我太惡」，但她強調會控制自己的嚴厲程度。究竟這位曾指導出兩屆《聲夢傳奇》冠軍的金牌導師，會為今屆參賽者帶來怎樣的震撼指導？