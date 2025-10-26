全民造星6｜Gin Lee自爆「驚自己太惡」兩屆《聲夢》冠軍導師溫柔風格獲激讚
Gin Lee自認嚴厲導師 坦言「驚自己太惡」
首次擔任《全民造星》導師的Gin Lee接受訪問時，毫不掩飾自己對參賽者的高要求。她直言：「因為我對於某啲嘢係好執著，包括技巧上面或者心態上面，我都花好多時間。但係我都會控制住自己唔好太嚴厲，有時我驚我太惡。」不過從節目預告片段可見，Gin Lee實際上以溫柔聲線指出參賽者問題，展現出她口中的「溫柔的惡」。作為殿堂級女歌手，Gin Lee曾在《聲夢傳奇》擔任兩屆導師，成功指導炎明熹及任暟晴奪冠，今次加盟《造星》更是傾盡全力，務求在最短時間內提升參賽者能力。
梁祖堯第三度擔任導師有新任務 盼參賽者做「有想法表演者」
連續第三屆擔任《全民造星》導師的梁祖堯，今次同樣抱著滿腔熱誠回歸。這位資深舞台劇演員兼導演表示，希望能令今屆參賽者做一個有自己想法的表演者。過往兩屆中，梁祖堯以愛與關懷撫平參賽者迷茫及失落的心，經常為參賽者提供排練場地及宵夜，猶如慈母般春風化雨。他的教導方式著重打開年輕人心扉，透過舞台演出溫暖人心，成為參賽者在追夢路上的重要精神支柱。
花姐重磅回歸總顧問 徐浩新婚後首度參與
被製作組形容為「《全民造星》始作俑者」的總顧問花姐強勢回歸，她的出現令全員高度戒備。花姐性格坦率直接，經常以尖酸辛辣言詞指導參賽者，雖然令人不寒而慄，但其出發點都是希望參賽者有所進步。另一位重要成員是最近新婚的音樂顧問徐浩，這位著名音樂人曾為姜濤、Ian、Jeremy及Anson Lo等創作多首熱門歌曲。徐浩外表斯文但內心剛烈，對音樂及演出有一份堅持執著，更是整個團隊中唯一敢有限度頂撞花姐的人，令拍攝現場火花四濺。
網民期待新導師組合 讚Gin Lee溫柔指導風格
《全民造星6》導師陣容公布後，網民反應熱烈。不少觀眾對Gin Lee的加入表示期待：「終於有個溫柔啲嘅導師！」、「Gin Lee教出兩個《聲夢》冠軍，實力有保證」。亦有網民關注梁祖堯與花姐的互動：「呀祖同花姐一溫柔一嚴厲，好平衡」。對於徐浩敢於頂撞花姐的設定，網民更是充滿好奇：「想睇徐浩點樣頂撞花姐」、「呢個組合一定好有火花」。節目將於明晚（10月27日）晚上9時30分在ViuTV首播，99位參賽者的表現令人拭目以待。