全民造星6｜Andy再惹組員不滿 被Jacky Fan直斥連累大家

《全民造星6》昨晚（16日）播出韓國集訓特輯，14位參賽者除了與平均年齡僅17歲的韓國女團AtHeart互動學舞外，更進行第二次弘大BUSKING評級。然而Group 2的Gordon因失眠狀態欠佳被迫放棄部分演出，而Group 3的Andy再度惹起組員不滿，更被Jacky Fan當面直斥「連累大家做唔好」，組內氣氛一度緊張。究竟這次評級會否影響各人的晉級機會？