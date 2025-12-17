全民造星6｜Andy再惹組員不滿 被Jacky Fan直斥連累大家
Gordon失眠狀態差 Group 2被迫放棄四人合唱部分
第二次弘大BUSKING評級正式開始，Group 2成員包括Gordon、小雞、DaiMa及Bosco Kwan。原本計劃分3部分演出的Group 2卻遇上重大困難，Gordon坦言「記者會真係忙到傻呀！係無嘢做到呀！」原來在出發韓國前的記者會，Gordon、小雞和Bosco都有表演，之後Gordon和Bosco就緊接練習《SHOW CHAMPION》的演出。更雪上加霜的是，Gordon被失眠問題嚴重困擾，「唔知點解又瞓唔著，但係其實我明明好攰。再唔好好地休息呢，完全係應付唔到嚟緊要做嘅嘢囉」。在身心俱疲的情況下，Group 2最終被迫放棄4人一齊跳唱的部分。
Andy再惹組員不滿 Jacky Fan勞氣直斥連累大家
Group 3成員包括Kirs、Dave、丘藍、Jacky Fan、Ian Hannz及Andy，雖然他們在香港都有街頭BUSKING經驗，算是經驗較豐富的一組。然而在表演驗收日，Andy的表現卻被韓國聲樂導師批評貪心，「想做好啲嘢，但好似有啲做唔到，所以佢心情同狀態都唔好」。Andy的狀態不佳令隊員相當不滿，Jacky Fan更加勞氣地當面直斥「你唔做好啲，咁你咪攪到我哋一齊做唔好件事囉。起碼都唱啱啲嘢吖，但你到依家都唔啱呀！」組內氣氛一度變得緊張，幸好在發洩過後，6人齊齊收拾心情，全程投入BUSKING演出。
網民熱議參賽者表現 質疑體力管理問題
節目播出後，網民對參賽者的表現議論紛紛。有觀眾留言「Gordon真係好攰，睇得出佢好辛苦」、「失眠真係會影響表現，希望佢快啲調整好狀態」，對Gordon的處境表示同情。不過亦有網民質疑「做藝人就係要有好嘅體力管理，呢啲係基本功嚟」、「如果連呢啲都應付唔到，點樣做偶像？」另外對於Andy在Group 3的表現，網民意見兩極，有人認為「Jacky Fan講得啱，團隊合作最緊要」，但亦有聲音指「Andy都好努力，只係狀態唔好姐」。