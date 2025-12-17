全民造星6｜Andy再惹組員不滿 被Jacky Fan直斥連累大家

《全民造星6》昨晚（16日）播出韓國集訓特輯，14位參賽者除了與平均年齡僅17歲的韓國女團AtHeart互動學舞外，更進行第二次弘大BUSKING評級。然而Group 2的Gordon因失眠狀態欠佳被迫放棄部分演出，而Group 3的Andy再度惹起組員不滿，更被Jacky Fan當面直斥「連累大家做唔好」，組內氣氛一度緊張。究竟這次評級會否影響各人的晉級機會？

Gordon失眠狀態差 Group 2被迫放棄四人合唱部分

第二次弘大BUSKING評級正式開始，Group 2成員包括Gordon、小雞、DaiMa及Bosco Kwan。原本計劃分3部分演出的Group 2卻遇上重大困難，Gordon坦言「記者會真係忙到傻呀！係無嘢做到呀！」原來在出發韓國前的記者會，Gordon、小雞和Bosco都有表演，之後Gordon和Bosco就緊接練習《SHOW CHAMPION》的演出。更雪上加霜的是，Gordon被失眠問題嚴重困擾，「唔知點解又瞓唔著，但係其實我明明好攰。再唔好好地休息呢，完全係應付唔到嚟緊要做嘅嘢囉」。在身心俱疲的情況下，Group 2最終被迫放棄4人一齊跳唱的部分。

Andy再惹組員不滿 Jacky Fan勞氣直斥連累大家

Group 3成員包括Kirs、Dave、丘藍、Jacky Fan、Ian Hannz及Andy，雖然他們在香港都有街頭BUSKING經驗，算是經驗較豐富的一組。然而在表演驗收日，Andy的表現卻被韓國聲樂導師批評貪心，「想做好啲嘢，但好似有啲做唔到，所以佢心情同狀態都唔好」。Andy的狀態不佳令隊員相當不滿，Jacky Fan更加勞氣地當面直斥「你唔做好啲，咁你咪攪到我哋一齊做唔好件事囉。起碼都唱啱啲嘢吖，但你到依家都唔啱呀！」組內氣氛一度變得緊張，幸好在發洩過後，6人齊齊收拾心情，全程投入BUSKING演出。

網民熱議參賽者表現 質疑體力管理問題

節目播出後，網民對參賽者的表現議論紛紛。有觀眾留言「Gordon真係好攰，睇得出佢好辛苦」、「失眠真係會影響表現，希望佢快啲調整好狀態」，對Gordon的處境表示同情。不過亦有網民質疑「做藝人就係要有好嘅體力管理，呢啲係基本功嚟」、「如果連呢啲都應付唔到，點樣做偶像？」另外對於Andy在Group 3的表現，網民意見兩極，有人認為「Jacky Fan講得啱，團隊合作最緊要」，但亦有聲音指「Andy都好努力，只係狀態唔好姐」。

全民造星6 gordon 表演驗收日Andy的表現被韓國聲樂導師指貪心。（圖片來源：ViuTV）
表演驗收日Andy的表現被韓國聲樂導師指貪心。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 gordon Jacky Fan表示BUSKING時自己笑到四萬咁嘅口。（圖片來源：ViuTV）
Jacky Fan表示BUSKING時自己笑到四萬咁嘅口。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 gordon Gordon被失眠所困擾。（圖片來源：ViuTV）
Gordon被失眠所困擾。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 gordon Group 2弘大BUSKING （圖片來源：ViuTV）
Group 2弘大BUSKING （圖片來源：ViuTV）
全民造星6 gordon Group 3演唱《Yellow》。（圖片來源：ViuTV）
Group 3演唱《Yellow》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 gordon 14位參賽者到弘大BUSKING，進行第二次評級。（圖片來源：ViuTV）
14位參賽者到弘大BUSKING，進行第二次評級。（圖片來源：ViuTV）

