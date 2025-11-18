全民造星6｜41號Jacky演出後攬梁祖堯爆喊 參賽者夾計對抗淘汰賽制失敗

ViuTV《全民造星6》昨晚播出第二輪淘汰賽，60位參賽者面對殘酷賽制，只有45人能晉身下一回合。面對15個淘汰名額，參賽者們試圖夾計對抗失敗，最終只能積極面對挑戰。其中A4組的41號Jacky Fan在演出後情緒崩潰，緊抱導師梁祖堯痛哭，背後原因令人心疼。