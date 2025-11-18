全民造星6｜41號Jacky演出後攬梁祖堯爆喊 參賽者夾計對抗淘汰賽制失敗

ViuTV《全民造星6》昨晚播出第二輪淘汰賽，60位參賽者面對殘酷賽制，只有45人能晉身下一回合。面對15個淘汰名額，參賽者們試圖夾計對抗失敗，最終只能積極面對挑戰。其中A4組的41號Jacky Fan在演出後情緒崩潰，緊抱導師梁祖堯痛哭，背後原因令人心疼。

參賽者夾計對抗賽制慘敗

昨晚節目中，60位參賽者得知殘酷的淘汰賽制後心情極度低落。賽制規定分為梁祖堯的A組和Gin Lee的B組作賽，每輪比賽後獲評判較少燈的一組為輸，5輪小組對決後累積輸得最多的大組需要額外淘汰5位成員。落敗小組則要淘汰2位成員，其中一位是組內最低grade成員，另一個名額由組員投票選出的死亡名單決定。面對如此嚴苛的規則，參賽者們嘗試夾計各投一人，希望以一人獲一票的結果來對抗賽制，但最終當然不能得逞。

梁祖堯A4組內部驗收表現差劣

A4組包括17號阿O、41號Jacky Fan、44號Noah、46號俊逸、48號黃尚及53號一鳴，自選項目以夾Band形式演唱《下流社會》。然而組員音樂基礎薄弱，阿O只在15年前中學時彈過Bass，Jacky Fan則放下鼓棍7年，Noah對任何樂器更是一竅不通。首次內部驗收時，音樂總監Mark Tai直指他們拍子準繩度有很大問題，更表示「Jacky Fan打鼓並不是最好的選擇」。Jacky Fan自己亦坦言對自己感到很失望，明白「努力的人並不一定會令人欣賞」。Noah在驗收時演唱大大失準，梁祖堯更透露「Noah DM我，同我講話唔需要排練喇，所以頭先佢個rap咪甩囉」，擔心他會以這個想法面對表演。

Jacky Fan正式演出獲評判激讚

儘管排練時問題重重，但正式演出時A4組的表現卻被後台導師及顧問評為超水準表演。評判T-Ma尤其欣賞Jacky Fan和黃尚，直言「我feel到你哋真係Band仔囉」。伍詠薇表示最初被阿O的Bass演奏吸引，但當Jacky Fan再度開口爆唱時，她心裡禁不住說「係喇！到喇！成隊人都嚟晒喇！」吳林峰和伍詠薇都認為只有Noah因太緊張而表現未夠完美。演出結束後，梁祖堯在後台大讚A4組的演出是最好的一次，給予他們極大的肯定和鼓勵。

網民心疼Jacky Fan壓力爆煲痛哭

演出後Jacky Fan心情一放鬆，頓時將之前累積的壓力全部釋放出來，緊緊攬著梁祖堯爆喊。這一幕令不少觀眾動容，網民紛紛留言表示心疼：「睇到都想喊，壓力真係好大」、「Jacky Fan好努力，值得被肯定」、「梁祖堯真係好導師，俾到安全感」。亦有網民讚賞參賽者們的真摯友情：「15號Bosco Wong同35號Michael話要保護被選中的人，好感動」、「雖然夾計失敗，但見到佢哋互相支持好暖心」。Gin Lee在節目中亦被參賽者們的正能量感動，表示「呢個世界需要好多正能量，希望觀眾可以睇到呢一面，得到多啲愛」。

全民造星6 jacky 15號Bosco Wong積極面對淘汰制度，表示更加會做好表演去保護被選出淘汰的人。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jacky 17號阿O自言無力幫Jacky手，因為自己彈Bass都未彈得好，更直指彈到一pat屎咁。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jacky 35號Michael喊住跟組員表示一定要做好表演。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jacky 44號Noah在內部驗收時的演唱亦大大失準。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jacky 44號Noah被評判指演出太緊張。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jacky A4組成員包括：17號阿O、41號Jacky Fan、44號Noah、46嘅俊逸、48號黃尚以及53號一鳴。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jacky A4組的死亡名單落在53號一鳴身上。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jacky A4組自選項目《下流社會》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jacky Gin Lee被Michael一番說話所感動。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jacky Jacky Fan在內部驗收時，被音樂總監Mark Tai指拍子準繩度有問題，不禁眼泛淚光。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jacky 參賽者得知要投票選出被淘汰的死亡名單，心情非常低落。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 jacky 壓力大的Jacky Fan演出完喊到收唔到聲。（圖片來源：ViuTV）
