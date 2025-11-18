全民造星6｜41號Jacky演出後攬梁祖堯爆喊 參賽者夾計對抗淘汰賽制失敗
參賽者夾計對抗賽制慘敗
昨晚節目中，60位參賽者得知殘酷的淘汰賽制後心情極度低落。賽制規定分為梁祖堯的A組和Gin Lee的B組作賽，每輪比賽後獲評判較少燈的一組為輸，5輪小組對決後累積輸得最多的大組需要額外淘汰5位成員。落敗小組則要淘汰2位成員，其中一位是組內最低grade成員，另一個名額由組員投票選出的死亡名單決定。面對如此嚴苛的規則，參賽者們嘗試夾計各投一人，希望以一人獲一票的結果來對抗賽制，但最終當然不能得逞。
梁祖堯A4組內部驗收表現差劣
A4組包括17號阿O、41號Jacky Fan、44號Noah、46號俊逸、48號黃尚及53號一鳴，自選項目以夾Band形式演唱《下流社會》。然而組員音樂基礎薄弱，阿O只在15年前中學時彈過Bass，Jacky Fan則放下鼓棍7年，Noah對任何樂器更是一竅不通。首次內部驗收時，音樂總監Mark Tai直指他們拍子準繩度有很大問題，更表示「Jacky Fan打鼓並不是最好的選擇」。Jacky Fan自己亦坦言對自己感到很失望，明白「努力的人並不一定會令人欣賞」。Noah在驗收時演唱大大失準，梁祖堯更透露「Noah DM我，同我講話唔需要排練喇，所以頭先佢個rap咪甩囉」，擔心他會以這個想法面對表演。
Jacky Fan正式演出獲評判激讚
儘管排練時問題重重，但正式演出時A4組的表現卻被後台導師及顧問評為超水準表演。評判T-Ma尤其欣賞Jacky Fan和黃尚，直言「我feel到你哋真係Band仔囉」。伍詠薇表示最初被阿O的Bass演奏吸引，但當Jacky Fan再度開口爆唱時，她心裡禁不住說「係喇！到喇！成隊人都嚟晒喇！」吳林峰和伍詠薇都認為只有Noah因太緊張而表現未夠完美。演出結束後，梁祖堯在後台大讚A4組的演出是最好的一次，給予他們極大的肯定和鼓勵。
網民心疼Jacky Fan壓力爆煲痛哭
演出後Jacky Fan心情一放鬆，頓時將之前累積的壓力全部釋放出來，緊緊攬著梁祖堯爆喊。這一幕令不少觀眾動容，網民紛紛留言表示心疼：「睇到都想喊，壓力真係好大」、「Jacky Fan好努力，值得被肯定」、「梁祖堯真係好導師，俾到安全感」。亦有網民讚賞參賽者們的真摯友情：「15號Bosco Wong同35號Michael話要保護被選中的人，好感動」、「雖然夾計失敗，但見到佢哋互相支持好暖心」。Gin Lee在節目中亦被參賽者們的正能量感動，表示「呢個世界需要好多正能量，希望觀眾可以睇到呢一面，得到多啲愛」。