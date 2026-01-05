全民造星6｜27歲Teller逆襲奪冠惹爭議 韓國導師曾狠批舞蹈很弱

《全民造星6》決賽昨晚（1月4日）在澳門圓滿落幕，27歲的63號王偉俊（Teller）成功逆襲奪冠，但這個結果卻令不少網民大跌眼鏡！從韓國集訓被淘汰到憑「第11人」機制復活，再到最終擊敗大熱Ian Hannz登上冠軍寶座，Teller的奪冠之路充滿戲劇性轉折，網民討論度爆燈。