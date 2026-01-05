全民造星6｜27歲Teller逆襲奪冠惹爭議 韓國導師曾狠批舞蹈很弱
Teller逆襲奪冠網民反應兩極
Teller在決賽兩回合表演中，憑藉其招牌「Beatbox＋高速Rap」組合技驚四座。第一回合個人舞台《Be The Top》主打高速節奏與強烈爆發力，第二回合與ERROR成員肥仔（梁業）合作，將舞蹈、饒舌和Beatbox完美結合，被形容為最有驚喜的合作表演。雖然在評審評分環節中原本三甲不入，更遠遜於大熱參賽者Ian Hannz的最高分，但加入觀眾投票後，Teller以約16.96%總得分反超所有對手奪冠。網民對這個結果反應兩極，有人大讚「實至名歸」，但亦有聲音質疑「爆冷奪冠」。
韓國導師曾狠批舞蹈實力很弱
回顧Teller的參賽歷程，他在韓國集訓期間曾遭遇重大挫折。韓國導師李美英在第一次個人評級中直言不諱地批評Teller跳舞很弱，更當面質問他「你不懂跳舞嗎？」要求他以「賭上Teller這個名字」的決心去勤力練習。導師的評語集中在基本功和舞蹈表現，認為他與其他偏向K-Pop風格的選手相比有明顯差距，這亦成為他被淘汰的主要原因之一。當時不少觀眾都認為這位「Beatbox戰神」的造星之路就此結束。
Gin Lee一早睇好Teller預言成真
然而，導師Gin Lee卻一直對Teller信心十足。早在Teller韓國集訓後被淘汰時，Gin Lee已覺得好可惜，認為Teller的實力早已獲導師承認，應該有更多發揮機會。在11強記者會時，Gin Lee受訪時對Teller非常有信心，她說「估到多數係佢，一投票就拋離好多」，對於Teller成為「第11人」並不覺得驚訝。她更指整批學員包括Teller在十個月內「好似入咗魔鬼級別精英訓練學校」，由生嫩到愈戰愈強，強調他們的成熟與進步是她作為導師最欣慰的地方。
導師直言Teller奪冠唔係爆冷
在總決賽後的訪問中，Gin Lee表示三甲人選其實早已心中有數，只是「次序唔一樣」，並直言「唔覺得Teller係爆冷」，認為他奪冠在情理之內。這番話無疑為Teller的勝利提供了強而有力的背書，證明其實力早已獲得專業導師的認可。Gin Lee的預言最終成真，亦反映出她對學員的敏銳觀察力和專業判斷。
從C級升班到冠軍寶座的勵志故事
現年27歲的Teller在參賽前是專業Beatboxer兼樂器銷售員，樂器銷售經驗令他熟悉各類樂器與器材，為音樂創作和編曲帶來更多靈感。他在比賽初選時雖被評為C級，但靠穩陣台風與技驚四座的Beatbox演出成功說服導師，由C級升上並順利晉級44強。在多個回合中以高難度的Rap＋Beatbox演出，為他建立「Beatbox戰神」形象，擅長把世界級Beatbox技術與Fast Rap結合，形成一人包辦節奏與說唱的演出模式。
網民熱議Teller奪冠實至名歸
雖然有爭議聲音，但更多網民認為Teller的勝利合情合理。支持者指出，Teller在決賽前一星期的投票機制下成功將氣氛炒熱，證實他是最受觀眾喜愛的人選。韓國評判孝淵更特別為在韓國特訓時自信心跌至新低的Teller，將整個個人自選項目的細節逐一記錄下來讚揚，重新肯定他獨特的表演模式。網民亦讚賞Teller在與造星前輩合作表演環節中，短短兩日就將表演做好，展現驚人的努力和天分。有網民形容今屆總決賽「就好似賽馬比賽中後備補出的馬匹成為最後冠軍一樣」，認為這正是造星比賽的魅力所在。